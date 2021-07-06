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Новости Агрессия России против Украины
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Консультации политической рабочей группы ТКГ вновь не состоялись из-за присутствия террористки Пироговой, - Гармаш

Консультации политической рабочей группы ТКГ вновь не состоялись из-за присутствия террористки Пироговой, - Гармаш

Консультации в политической рабочей группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, запланированные на 6 июля, вновь не состоялись из-за присутствия осужденной в Украине за терроризм "представительницы" ОРДЛО Майи Пироговой.

Об этом представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в политической рабочей группе ТКГ состоялся, так сказать, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации – формальным заседанием. Мы предупреждали, что в официальных заседаниях, украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. Раз заседание объявлено официальным – мы с Казанским сели за стол переговоров. После недолгого замешательства, в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и втащили, так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной " комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные. Госпожа Берманн оказалась в неловкой ситуации: одна, на фоне самовара… Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией. Но это хорошая наука, пусть вспоминает, как работать с россиянами (была послом Франции в Москве)", - отметил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш

По его словам, никаких перемен в Минском процессе, сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает.

"Мы виртуально познакомились. В личном общении она очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик", которыми предыдущий модератор, собственно, и завел работу подгруппы в тупик. А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы". То есть, не спрашивать, кто они и кого и з членов ТКГ представляют. Хотя в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ... Представитель ОРДО от России Михайлова аж засветилась: "Очень радостно, что Вы придерживаетесь этого же пути"", - написал Гармаш.

Также читайте: Модераторы от ОБСЕ Фриш и Моррель покидают ТКГ. Это может стать переломным в минском процессе, - Гармаш

Он отметил, что "этот путь" означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта. "Россия будет заявлять, что она посредник, а ее марионетки из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности. Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен… Жаль, если смена модераторов превратится в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании. Завтра ТКГ. Ожидается объявление еще одной кадровой ротации, более высокого уровня", - резюмировал Гармаш.

переговоры (4985) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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ох и рожа....
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06.07.2021 16:26 Ответить
типичная вата .
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06.07.2021 16:27 Ответить
Может хватит ? С кем переговоры ?
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06.07.2021 16:27 Ответить
Ни с кем. Но пиарится любит зеледент. Минские умерли при создании нормандского формата, но тупин зеледенту сказал там с такими же дебилами договариваться.
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06.07.2021 16:37 Ответить
Я бы свой штуцер ей в рот не дал
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06.07.2021 16:34 Ответить
Ото бл@ ПОТВОРА болотяна ! От таке би в лісі зустрів , гикав би рік часу😝
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06.07.2021 17:24 Ответить
ха-ха...ха-ха....ха-ха
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06.07.2021 17:25 Ответить
Она была послом Франции в Москве... Источник: https://censor.net/ru/n3275438
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06.07.2021 17:32 Ответить
 
 