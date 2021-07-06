Неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета, требует полбиткоина выкупа, - замглавы КГГА Бондаренко

Сотрудников Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим сообщением о его минировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана", - говорится в сообщении.

Также Бондаренко опубликовал скриншот письма "минера".

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