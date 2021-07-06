Неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета, требует полбиткоина выкупа, - замглавы КГГА Бондаренко
Сотрудников Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим сообщением о его минировании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко.
"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана", - говорится в сообщении.
Также Бондаренко опубликовал скриншот письма "минера".
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+1 Михаил Пивоваров #479079
показать весь комментарий06.07.2021 16:33
+1 Сергей Гусаченко #482448
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+1 Привет
показать весь комментарий06.07.2021 16:36
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ну как то так видать и надумал минировать)
- ыыыы, не надо вязать меня, я пошутил.
- та кому ты нужен, вот, твой доктор передал галоперидола.
- сппппасссибббб****
- ну уж нет - глотай(и 5 пачек лекарства отправляются в глотку "миноносца")
...
.....
Минировавший здание по ошибке отравился лекарствами, приносим соболезнование всем кто выродил этого
черта"шутника" - говорится в сообщении Ивана Баканова.
такой прикол - любой из нас сделает за 10 минут - написать - ой, я вася Пердищенков, наложил мину - кто встанет - лох, а вот где мина - отсыпь рублей на номер 43-863-604, ой блин, свой номер дал, аааа