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Неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета, требует полбиткоина выкупа, - замглавы КГГА Бондаренко

Неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета, требует полбиткоина выкупа, - замглавы КГГА Бондаренко

Сотрудников Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим сообщением о его минировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана", - говорится в сообщении.

Также Бондаренко опубликовал скриншот письма "минера".

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Неизвестный сообщил о минировании здания Киевсовета, требует полбиткоина выкупа, - замглавы КГГА Бондаренко 01

Автор: 

КГГА (2984) Киевсовет (1373) минирование (1446) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+1
Типичный избиратель зелёной мрази
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06.07.2021 16:33
+1
Богдан, да выходи уже, зесултан простил тебя. Отдаст тебя дерьмаку любимой женой.
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06.07.2021 16:33
+1
Та да...тупее зебилов найти кого то не возможно..
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06.07.2021 16:36
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Поц, требуй 0,51 биткоина.
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06.07.2021 16:30 Ответить
битой по голове он требует....
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06.07.2021 16:31 Ответить
в черном цилиндре в наряде старинном....

ну как то так видать и надумал минировать)
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06.07.2021 16:43 Ответить
Типичный избиратель зелёной мрази
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06.07.2021 16:33 Ответить
Та да...тупее зебилов найти кого то не возможно..
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06.07.2021 16:36 Ответить
Богдан, да выходи уже, зесултан простил тебя. Отдаст тебя дерьмаку любимой женой.
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06.07.2021 16:33 Ответить
МатематиГ какой то..😀..
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06.07.2021 16:35 Ответить
А как поймают , сперва на кол , а уж опосля....
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06.07.2021 16:36 Ответить
это Андрей Бухгалтер! я знаю этого дурачка у него с кукухой не в порядке
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06.07.2021 16:40 Ответить
Приходит СБУ:
- ыыыы, не надо вязать меня, я пошутил.
- та кому ты нужен, вот, твой доктор передал галоперидола.
- сппппасссибббб****
- ну уж нет - глотай(и 5 пачек лекарства отправляются в глотку "миноносца")
...
.....

Минировавший здание по ошибке отравился лекарствами, приносим соболезнование всем кто выродил этого черта "шутника" - говорится в сообщении Ивана Баканова.
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06.07.2021 16:40 Ответить
Кстати, просто тупо кто-то может прикольнулся - и к мужичку придут.
такой прикол - любой из нас сделает за 10 минут - написать - ой, я вася Пердищенков, наложил мину - кто встанет - лох, а вот где мина - отсыпь рублей на номер 43-863-604, ой блин, свой номер дал, аааа
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06.07.2021 16:45 Ответить
Якби полбіткоіна викупа означало получити бітою по кумполу,то ніхто би ці біткоїни не просив...
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06.07.2021 17:08 Ответить
Это наверное внук Шурик из "12 ти стульев" требует выкуп. Его деду для полного счастья нужно было 6400 рублей.
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06.07.2021 18:03 Ответить
...і два руських раба
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06.07.2021 19:07 Ответить
...на пол-шишки его
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06.07.2021 23:11 Ответить
 
 