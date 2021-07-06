"Алмаз-Антей" отказался предоставить суду отчеты об экспериментах по МН17: пытается отсрочить оглушительный бум своего мыльного пузыря, - авиаэксперт Лукашевич. ИНФОГРАФИКА

Если разбираться с данными и методологией экспериментов "Алмаз-Антея" всерьез, то это готовое руководство "Как нельзя делать натурные эксперименты".

Об этом в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Алмаз-Антей" – уж на сковородке. В суде уголовной коллегии окружного суда Гааги по делу МН17 24 июня произошло важное событие, оставшееся незамеченным: российский концерн "Алмаз-Антей" отказался предоставить суду свои "ранние отчеты", содержащие данные и методологию своих натурных экспериментов", - рассказал он.

"Честно говоря, я ждал этого – мне было интересно, как концерн станет выкручиваться из этой скользкой ситуации. Выходов было два – предоставить исходные данные и методологию на публичное обозрение и оценку экспертов и опозориться на весь мир, или продолжать врать, но без доказательств. Концерн выбрал второе – лучше позориться враньем, чем документально (показать. - Ред.) свою некомпетентность. Потому что одно дело – пропагандистское вранье в СМИ, и совсем другое – перед экспертами, своими профессиональными "собратьями по цеху". Суть в том, что концерну нужно было доказать недоказуемое – пуск ракеты из Зарощенского. Это и должны были подтвердить натурные эксперименты концерна. Для этого он придумал т.н. "скальпель" - узкий (толщиной в несколько угловых градусов) поток поражающих элементов ракетной боеголовки, якобы "разрезающий" самолет как нож колбасу. Это раз. И по положению этого "среза" можно было определить пространственного положение ракеты в момент взрыва боеголовки. И так как по мнению концерна все поражающие элементы летели "вдоль фюзеляжа", то ракета прилетела из Зарощенского. Это два", - объяснил Лукашевич.

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"И это концерн попытался "доказать" натурными экспериментами – здесь мы как раз переходим к его "данным и методологии". Экспериментов было два. Первый должен был доказать, что ракета прилетела из Зарощенского, потому что поражающие элементы летели "вдоль фюзеляжа". Для этого на полигоне была взорвана боеголовка 9Н314М зенитной ракеты 9М38М1 рядом с "мишенной обстановкой" в виде металлических листов, имитировавших фюзеляж и левый двигатель "Боинга". При этом концерн утверждал, что пространственное положение боеголовки в точности соответствует его расчетам для запуска из Зарощенского. Они были озвучены на первой пресс-конференции концерна 2 мая 2015 г. и всем предлагалось поверить, что они таковыми были и в первом натурном эксперименте. В 2016-м, уже после завершения технического расследования Совета по безопасности Нидерландов (DSB), в двух узкоспециальных публикациях специалисты концерна признали, что в первом натурном эксперименте боеголовка была взорвана. В ДРУГОМ положении относительно мишени. Таким образом, это МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВРАНЬЕ концерна. В итоге первый натурный эксперимент "Алмаз-Антея" блестяще подтвердил, что если боеголовку расположить так, чтобы осколки полетели "вдоль фюзеляжа", они (о чудо!) действительно полетят вдоль фюзеляжа", - добавил авиаэксперт.

"Второй эксперимент должен был опровергнуть выводы DSB о пуске ракеты из района Снежного. Идея была здравая – мы взорвем ракету в том месте и в том положении относительно носовой части самолета, как утверждают голландцы, и вы увидите, что картина поражения обломков на полигоне будет отличаться от поражения обломков МН17. Значит, голландцы ошиблись. Но методология этого эксперимента – это сплошная серия ошибок и натяжек разной степени лживости", - акцентировал он.

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"Во-первых, вместо носовой части "Боинга-777" был использован нос Ила-86 с утверждением, что "это одно и то же". И вот тут возникла ПЕРВАЯ ОШИБКА – у них разные точки отсчета связанных систем координат, из-за чего ракету НЕВОЗМОЖНО было установить так, как на "Боинге" по данным голландцев.

Во-вторых, наземный статичный эксперимент должен был имитировать перехват ракетой, летящей со скоростью 800 м/с, самолета, летящего навстречу со скоростью 900 км/ч.

На наземном полигоне это полностью воспроизвести НЕВОЗМОЖНО, но концерн взялся это сделать с оговорками. Для этого он математически пересчитал "голландское" положение ракеты на свое, которое должно было учесть разницу статики и динамики. Для этого он в своих расчетах использовал модель самолета "Боинг-767" ВМЕСТО "Боинга-777" - это ВТОРАЯ ОШИБКА "Алмаз-Антея". Глупейшая, замечу.

В-третьих, в своих расчетах концерн использовал НЕПРАВИЛЬНЫЕ исходные данные – пытаясь опровергнуть голландцев, он использовал их ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ, а не итоговые данные по положению ракеты в точке взрыва. Это ТРЕТЬЯ ОШИБКА концерна", - детализировал Лукашевич.

"Так концерн, пытаясь опередить голландцев, образно говоря, побежал впереди паровоза, причем не в ту сторону. В итоге в ходе второго натурного эксперимента концерн действительно получил другую картину поражения Ил-86 на земле, отличную от поражения "Боинга-777" в полете. А коль картина другая, то голландцы, по мнению концерна, неправы со своим пуском из Снежного. Да вот только из-за совокупности принципиальных ошибок в методологии результаты второго натурного эксперимента концерна, выражаясь словами экспертов Королевской военной академии Бельгии, НИЧТОЖНЫ. И, кстати, второй натурный эксперимент концерна показал, что никакого "скальпеля" у ракетной боеголовки 9Н314М НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Забавно, что концерн объяснил это тем, что "скальпель" образуется только в полете, косвенно подтвердив, что его наземный эксперимент не более чем пропагандистская пурга", - констатировал авиаэксперт.

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"В общем, если разбираться с данными и методологией экспериментов "Алмаз-Антея" всерьез, то это готовое руководство "Как нельзя делать натурные эксперименты". И вот теперь следственный судья по делу МН17 в ходе семидневного (!) допроса представителя концерна запросил эти "данные и методологию" концерна. И советник генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Михаил Малышевский отказался их предоставить. А как он мог их предоставить, если он в ходе первой пресс-конференции "Алмаз-Антея" 2 мая 2015 г. назвал одни данные (пространственные углы и координаты точки взрыва) подлета ракеты из Зарощенского, 13 октября 2015. На второй пресс-конференции он же заявил, что эти данные по ракете были использованы в первом натурном эксперименте, а как соавтор двух публикаций в начале 2016-го он же указал совсем другие углы подлета для пуска из Зарощенского?! Заврался парень окончательно… Поэтому сейчас концерн своим отказом предоставить "ранние отчеты" с данными и методологией концерн пытается отсрочить оглушительный бум своего мыльного пузыря. И отныне его позиция сводится к: в общем, ракета летела из Зарощенского и баста! А почему – да патамушта!" - резюмировал Лукашевич.

"Всю ничтожность второго натурного эксперимента концерна "Алмаз-Антей" я могу показать вам всего одним слайдом с пресс-конференции концерна 13 октября 2015 г. На этом слайде №47, где концерн демонстрирует положение взорванной ракеты относительно носовой части Ил-86, есть одна вертикальная необразмеренная стрелка – это высота точки подрыва ракеты относительно носка самолета. Смотрите: стрелка есть, а размера – нет (я показал это место красной стрелкой со знаком вопроса). Потому что из-за разности в системах координат у Ил-86 и "Боинга-777" концерн даже НЕ ЗНАЕТ, на какой же высоте он взорвал свою ракету. Так вот я могу концерну подсказать: у "Боинга-777" это 3990 мм, а в их эксперименте с Ил-86 - 3730, т.е. ошибка оставила четверть метра, а это больше, чем полученные концерном поправки при пересчете динамики в статику. Концерн сделал миллионы (!) расчетов при подготовке второго натурного эксперимента, но про...ал их, не сумев правильно выставить ракету по высоте относительно самолета", - разъяснил авиэксперт.





















Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.