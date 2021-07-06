Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак

Отказ президента Владимира Зеленского увольнять замглавы Офиса Президента Олега Татарова нарушает 19 статью Конституции, которой глава государства постоянно не придерживается.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Даже не сомневался … Но ссылаться при этом на статью Конституции, которую нарушаешь при этом почти ежедневно, это верх цинизма. И самое жуткое, что он этого не понимает. Мне становится его жаль", - отметил Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко. В своем ответе президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.

Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил, что "это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался". Например, уволив предыдущего замглавы Офиса Президента Сергея Трофимова.