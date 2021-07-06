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Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак

Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак

Отказ президента Владимира Зеленского увольнять замглавы Офиса Президента Олега Татарова нарушает 19 статью Конституции, которой глава государства постоянно не придерживается.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Даже не сомневался … Но ссылаться при этом на статью Конституции, которую нарушаешь при этом почти ежедневно, это верх цинизма. И самое жуткое, что он этого не понимает. Мне становится его жаль", - отметил Чумак.

Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко. В своем ответе президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.

Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил, что "это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался". Например, уволив предыдущего замглавы Офиса Президента Сергея Трофимова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Конституция (2236) Чумак Виктор (179) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+30
Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак - Цензор.НЕТ 2531
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06.07.2021 17:00
+27
Сметуны,а вы все собираете компромат на ЗЕлю.......вы же клялись на швабру в Ж, что цветов не будет....сразу на Ростов отправите.Ну такие вы не самостоятельные балаболки.
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06.07.2021 17:04
+27
Господа бывшие зебилы, а щас "белые пальта", - к сожалению, вашим ценным мнением бубочко подтерлась.
И тут я его поддерживаю.
Пока вы не увидите что проблема не в татарове и даже не в зеленском а в вас лично, - пусть так и будет.
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06.07.2021 17:08
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Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак - Цензор.НЕТ 2531
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06.07.2021 17:00 Ответить
Сметуны,а вы все собираете компромат на ЗЕлю.......вы же клялись на швабру в Ж, что цветов не будет....сразу на Ростов отправите.Ну такие вы не самостоятельные балаболки.
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06.07.2021 17:04 Ответить
Сегодня день прозрения дебилов
То Виталька шабунин , теперь вот чумак , скоро настоящий полковник подтянется
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06.07.2021 17:07 Ответить
Зебилов на дебилов телефон исправил , а в принципе какая разница 😏
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06.07.2021 17:09 Ответить
Читайте коменти на цензорі, мусью, не будете запізднювати)))
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06.07.2021 17:07 Ответить
Он, видите ли, "даже не сомневался"!
Этот тоже прозрел?!
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06.07.2021 17:08 Ответить
Господа бывшие зебилы, а щас "белые пальта", - к сожалению, вашим ценным мнением бубочко подтерлась.
И тут я его поддерживаю.
Пока вы не увидите что проблема не в татарове и даже не в зеленском а в вас лично, - пусть так и будет.
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06.07.2021 17:08 Ответить
Да , Татарова уволить и посадить , Чумака просто посадить
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06.07.2021 17:10 Ответить
доцільно.
Просто дивуюсь, як зебіл зміг вірний меседж зформулювати... Випадково?
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06.07.2021 17:17 Ответить
Так или иначе,но придётся ВСЕХ посадить или писец ...
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06.07.2021 17:35 Ответить
Уже все сидят. С 14 года сажаем-сажаем, сажаем-сажаем...
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06.07.2021 18:38 Ответить
а яка "влада" у нас за весь період зважала на Конституцію...- як і більшість самого населення теж....- то чогож тоді вимагати від когось одного ....- а із себе то починати не хочеться
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06.07.2021 17:14 Ответить
Що, хабарник чумак, викинули тебе з системи хабарників - тепер гавкаєш на попередніх господарів?
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06.07.2021 17:15 Ответить
Ну да, как говорил великий комбинатор Остап Ибрагимович Бендер, "Тут дело принципа, иначе добрые мулаты просто перестанут меня уважать"
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06.07.2021 17:21 Ответить
Думаю, что Зеленский не читает то, что подписывает. Тот, кто приносит ответ на подпись, дает краткий комментарий-резюме ответа и для президента этого достаточно.
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06.07.2021 17:21 Ответить
кого жаль, кого жаль..., мне вся страна напоминает племя дикарей , которое в обмен на стеклянные бусы и куски цветной материи продало свою свободу, будущее и независимость..., продать все за дешевые побрякушки и бессмысленные обещания....
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06.07.2021 17:25 Ответить
Но что Вы хотите от неуча он вообще тень Ермака никто говорящая голова и пора прекратить к нему всякие петиции обращения он ничего не решает тупо играет роль
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06.07.2021 17:25 Ответить
Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак - Цензор.НЕТ 3984
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06.07.2021 17:40 Ответить
И чем скорее это случится, тем свободней народ вздохнёт...
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06.07.2021 22:47 Ответить
этот ваш зеленский - гей пассивный, давно было ясно
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06.07.2021 17:41 Ответить
Крутий цей ЧуВак. Спочатку Пороха гівном обливав, а тепер коханий пісюаніст, бачте, закон порушує щоденно.
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06.07.2021 17:52 Ответить
Предлагаю назначать чиновников ОП на колхозном собрании путем голосования
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06.07.2021 18:30 Ответить
зеля дерьмо редкостное но и чумак ментяра с 90х)))) они стоят друг друга
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06.07.2021 18:32 Ответить
Ну раз зелень отказался уволить татарина, то тогда самого клоуна-пианиста срочно надо гнать сраной метлой с "царского трона", иначе Украине будет полный пи.... ц.
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06.07.2021 22:39 Ответить
Разорит он страну по самое не хочу!
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06.07.2021 22:43 Ответить
 
 