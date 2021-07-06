"Суд" оккупантов продлил на полгода арест журналиста Есипенко, - Денисова

Сегодня, 6 июля, подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", - отмечает она.

Также Денисова обратилась с просьбой к международным организациям и правозащитным институтам делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав Есипенко.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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