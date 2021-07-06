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Пилотные проекты по трансформации угольных регионов реализуют в Червонограде и Мирнограде, - Кабмин

Пилотные проекты по трансформации угольных регионов реализуют в Червонограде и Мирнограде, - Кабмин

На заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины 6 июля обсудили переход к декарбонизированной экономике.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, важное условие постепенного "зеленого перехода" - внедрение политики справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных общин и работников угольных предприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Начать мы планируем с разработки и имплементации пилотных проектов в двух шахтерских городах. Но география программы справедливой трансформации достаточно широка - это 5 регионов Украины или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек. Трансформация угольных регионов - это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитие социальной сферы, инфраструктуры и переход к декарбонизированной экономике", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, при разработке и внедрении проектов на территории Украины будет учитываться опыт других стран, которые уже прошли или находятся на завершающих этапах трансформации.

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Глава Минэкономразвития представил комплексное видение правительством политики справедливой трансформации. Для участия в первом этапе справедливой трансформации выбраны общины, расположенные во всех регионах Украины. Ключевой критерий выбора - уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние угольной промышленности на этих территориях, готовность общин к осуществлению мероприятий по справедливому переходу. В частности, в список входят Червоноград и Мирноград, пилотные проекты в которых будут реализованы при поддержке Правительства Федеративной Республики Германии.

Отмечается, что возглавлял заседание премьер-министр, участвовали министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр энергетики Герман Галущенко, представители Министерства финансов, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также специальный уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам структурных преобразований в украинских угольных регионах Станислав Тиллих.

Автор: 

Кабмин (14029) реформы (3951) уголь (1001)


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Тупа кацапська фраза "пілотний проект" і куча букв не про що. Взагалі є враження що це слова шарикова на першій стадії переходу від собаки, і цими словами ахметка хоче виправдати знищення енергетики України. На одніх сонячних панелях енергія буде тільки літом, тільки вдень, і тільки в сонячний день. В доволі таки багатьох не бідних країнах вугільна енергетика сягає половини всієї електроенергетики.
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06.07.2021 22:51 Ответить
 
 