Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не проявляли огневой активности, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлещему режиму прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

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