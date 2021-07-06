РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8663 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
529 7

Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не проявляли огневой активности, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлещему режиму прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Также читайте: Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК

Автор: 

Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гумконвой со срашки видать задерживается... пулять ихтамнетам нечем...
показать весь комментарий
06.07.2021 17:27 Ответить
"Гуманитарная помощь" России для ОРДЛО уже прибыла,подвезли свежие снаряды и топливо ну и конечно очередную шайку ихтамнетов,поэтому сегодня у них гулянка и ротация потому и тихо. А вы наверное подумали что это Зеленский им приказал "просто прекратить стрелять"?
показать весь комментарий
06.07.2021 18:15 Ответить
я не просто думал ...я знаю - прекратить стрелять от миропоносца преЗЕнелоха на ихтамнетов что-то не распространилось...а вот для наших военных - строго и наказуемо!
показать весь комментарий
06.07.2021 18:27 Ответить
Все силы брошены на борьбу с НАТОвскими кораблями в Черном море.
показать весь комментарий
06.07.2021 17:33 Ответить
А он есть тот режим прекращения огня?? По моему он существует только в воспаленном мозгу зеленскаГа..потому как через день у нас то раненый то погибший..
показать весь комментарий
06.07.2021 18:05 Ответить
"Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе" и это большая победище *********** пианиста? Вот только что-то продолжают вдоветь жены и сиротеть дети, потому что, один малоросийский карлик нашел способ прекратить войну методом "прекратить стрелять". Убрать клоуна с должности который уже на длительный срок наворотил дел и провести ревизию избирательного права - не должны умалишенные дегенераты, которые со своей жизнью разобраться не в состоянии влиять на политический курс страны...
показать весь комментарий
06.07.2021 18:22 Ответить
Ежедневный отчет №154/2021 Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине (СММ) от 05.07.2021 года
Краткое изложение
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 164 нарушения режима прекращения огня.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Миссия не зафиксировала изменений в ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
Наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения. Беспилотные летательные аппараты СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
показать весь комментарий
06.07.2021 18:32 Ответить
 
 