Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток не проявляли огневой активности, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлещему режиму прекращения огня.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.
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Краткое изложение
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 164 нарушения режима прекращения огня.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Миссия не зафиксировала изменений в ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
Наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения. Беспилотные летательные аппараты СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.