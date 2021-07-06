Киев не видит целесообразности в участии России в Крымской платформе, - Джапарова
Украина пока не видит целесообразности в приглашении России к участию в Крымской платформе, однако готова будет сделать это, если РФ продемонстрирует конструктивный подход и готовность вместе с мировым сообществом садиться за стол переговоров и обрабатывать формат деоккупации Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Она отметила, что украинская сторона ранее считала необходимым пригласить Российскую Федерацию к участию в Крымской платформе по одной причине: она должна приехать и ответить на ряд вопросов, которые в Украине накопились за восемь лет как к стране-оккупанту.
По словам Джапаровой, сначала РФ категорически не возражали против инициативы Крымской платформы, но сейчас риторика и тональность Кремля резко изменились.
В этом контексте первая заместитель министра напомнила, что несколько месяцев назад официальные представители РФ на различных международных площадках заявили, что Крымская платформа является угрозой территориальной целостности и безопасности Российской Федерации и они именно в этом контексте относиться к тем странам, которые присоединятся к этой инициативе, которую они называют "провокационной".
"То есть наша начальная логика (по приглашению России к участию в Крымской платформе - ред.) разбилась о высказывания и официальных, и неофициальных представителей Российской Федерации, поэтому сейчас мы не видим в этом необходимости. Однако еще два месяца, будем смотреть. Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность за весь спектр последствий оккупации и вместе с мировым сообществом садиться и обрабатывать формат деоккупации и восстановления статус-кво до 2014 года, а фактически возвращение в русло международного права и порядка, - most welcome! Мы будем очень рады видеть Российскую Федерацию на самом высоком уровне на Крымской платформе", - сказала Джапарова.
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