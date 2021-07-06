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Киев не видит целесообразности в участии России в Крымской платформе, - Джапарова

Киев не видит целесообразности в участии России в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пока не видит целесообразности в приглашении России к участию в Крымской платформе, однако готова будет сделать это, если РФ продемонстрирует конструктивный подход и готовность вместе с мировым сообществом садиться за стол переговоров и обрабатывать формат деоккупации Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в комментарии Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Она отметила, что украинская сторона ранее считала необходимым пригласить Российскую Федерацию к участию в Крымской платформе по одной причине: она должна приехать и ответить на ряд вопросов, которые в Украине накопились за восемь лет как к стране-оккупанту.

По словам Джапаровой, сначала РФ категорически не возражали против инициативы Крымской платформы, но сейчас риторика и тональность Кремля резко изменились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В саммите Крымской платформы примут участие несколько десятков стран, - Джапарова

В этом контексте первая заместитель министра напомнила, что несколько месяцев назад официальные представители РФ на различных международных площадках заявили, что Крымская платформа является угрозой территориальной целостности и безопасности Российской Федерации и они именно в этом контексте относиться к тем странам, которые присоединятся к этой инициативе, которую они называют "провокационной".

"То есть наша начальная логика (по приглашению России к участию в Крымской платформе - ред.) разбилась о высказывания и официальных, и неофициальных представителей Российской Федерации, поэтому сейчас мы не видим в этом необходимости. Однако еще два месяца, будем смотреть. Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность за весь спектр последствий оккупации и вместе с мировым сообществом садиться и обрабатывать формат деоккупации и восстановления статус-кво до 2014 года, а фактически возвращение в русло международного права и порядка, - most welcome! Мы будем очень рады видеть Российскую Федерацию на самом высоком уровне на Крымской платформе", - сказала Джапарова.

Также читайте: Россия шантажирует и угрожает другим странам из-за участия в Крымской платформе, - Кулеба

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Просто какая то феерия оптимизма!
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06.07.2021 17:46 Ответить
Правильно, каким они боком до нашего Крыма.
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06.07.2021 17:51 Ответить
Молодец Джапарова, пока это единственный топ чиновник, которая грамотно и системно коммуницирует по теме Крыма.
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06.07.2021 18:31 Ответить
А даже если бы пригласили, московиты отказались бы участвовать.
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06.07.2021 19:08 Ответить
Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность... это как старом анекдоте: если монета в воздухе зависнет, тогда и ....Источник: https://censor.net/ru/n3275471
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06.07.2021 19:50 Ответить
Украiна будує свою пiсочницю
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06.07.2021 20:35 Ответить
Ну вообще то да.Коренные есть татары в Крыму.А москали там откуда?
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06.07.2021 20:53 Ответить
А кто являются коренным олигархами Украины?
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06.07.2021 22:57 Ответить
Не понял вопрос.А точнее?
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06.07.2021 23:08 Ответить
 
 