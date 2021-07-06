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Новости Репрессии в Беларуси
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Возможно ведение новых санкций, - Евросоюз отреагировал на приговор белорусскому политику Бабарико

Возможно ведение новых санкций, - Евросоюз отреагировал на приговор белорусскому политику Бабарико

Евросоюз отреагировал на приговор белорусскому оппозиционеру и бывшему банкиру Виктору Бабарико, которого осудили на 14 лет тюрьмы. В ЕС потребовали немедленного освобождения политика и пригрозили новыми санкциями властям Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление службы внешней связи Евросоюза.

"Виктора Бабарико сегодня (6 июля - ред.) приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине - попытаться реализовать свое политическое право баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в августе 2020 года", - отмечается в заявлении.

В ЕС потребовали немедленного и безоговорочного освобождения оппозиционера, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся "за решеткой за отстаивание своих основных прав".

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"Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости, а также привлечь виновных к ответственности", - подчеркнули в Евросоюзе.

Также там пообещали приложить усилия по привлечению к ответственности белорусских властей за жестокие репрессии.

"Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября прошлого года Евросоюз постепенно вводил ограничительные меры в ответ на продолжающееся запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры", - резюмировали в ЕС.

Также читайте: Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Евросоюз (17143) Бабарико Виктор (12)


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А что скажет по этому поводу цихановская: Дамочка в свое время не могла внятно сформулировать чей Крым, а тут какой-то бабарико...
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06.07.2021 17:55 Ответить
Не "какой-то", -- бабарик, цепкало і тіхановський -- це один кремлівський проєкт. Лука затримав бабарика і тіхановського, а цепкало втік і окопався в польському Бєлсаті. Їхні дружини (троє) організували пропагандистський передвиборчий штаб, і почали баламутити білорусів. Спочатку на їхні мітинги приходило зо два десятки -- подивитися...
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07.07.2021 08:50 Ответить
Вообще-то Бабарико газпромовский кадр и возмущение ЕС его судьбой слегка комично. Где лавров с захаровой со своими дежурными истериками в стиле "асвабадите бута сейчас-же, он же простой торговец картошкой в Африке"? А вот пограничное нашествие требует срочного ответа и соответствующих мер. Не хватало, что бы ещё Бульбофюрер, при молчаливом согласии своего старшего "братишки", шантажировал всю Европу
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06.07.2021 17:58 Ответить
От цікаво було б подивитись на реакцію ЄС якби білоруси вимагали від них відпустити якого-небудь злочинця.
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06.07.2021 18:33 Ответить
О каких санкциях говорите,не занимайтесь самодурством и не принимайте желаемое за действительность.Посмотрите флайрадар полетов самолетов где над територией Беларуси находятся самолеты стран которые ввели санкции на полеты над Беларусью.
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06.07.2021 18:36 Ответить
Все більше сумнівів в адекватності єс.
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07.07.2021 08:56 Ответить
 
 