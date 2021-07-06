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Вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожение их табельного оружия: Перед судом предстанет экс-правоохранитель

Вывоз сотрудников

Экс-сотрудник руководящего состава Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, организовавший вывоз сводного отряда сотрудников роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут", причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве, а также уничтоживший и спрятавший их табельное огнестрельное оружие, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой "черной роты" Беркута во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Для этого вечером 23 февраля 2014 он организовал их перевозку от места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве на производственное помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия. Утром следующего дня, при его содействии, финансировании и под контролем работники "черной роты" Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также он уничтожил орудие совершения преступлений - табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья "Форт-500" и 1 ружье "Форт-12", которые находились на вооружении в ПМОП "Беркут" и были применены в отношении участников акций протеста.

Для этого подозреваемый, по данным следствия, 21 - 24 февраля, по предварительному сговору с командиром ПМОП "Беркут", который нес персональную ответственность за имущество вверенного ему подразделения, транспортировали оружие с территории дислокации полка в другое место, где оно уничтожалось путем механического разрезания на части абразивным материалом и с удалением механическим способом маркировки - серийных номеров. Впоследствии подозреваемый на автомобиле прибыл на остров Жуков в столице, где скрыл орудие совершения преступления - часть уничтоженного табельного огнестрельного оружия утопил в притоке реки Днепр - реке Вита, а остальные закопал на берегу.

Экс-правоохранителю инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, во исполнение явно преступного приказа, заранее необещанное сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки огнестрельного оружия и его уничтожение путем разрезания, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011р.), ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263 (в редакции от 05.07.2012р .), ч. 2 ст. 263-1 (в редакции от 14.05.2013р.) УК Украины).

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Автор: 

Беркут (8689) суд (25110) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+15
бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ
а приказ кто отдавал? Аноним?
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06.07.2021 17:59
+10
Посадят под домашний арест, а потом дадут сбежать в парашу
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06.07.2021 17:54
+6
Замом к Татарову пойдёт. ЗаЗЕленские поддержат.
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06.07.2021 18:14
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Посадят под домашний арест, а потом дадут сбежать в парашу
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06.07.2021 17:54 Ответить
К Штепе под бочок посадят.
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06.07.2021 17:58 Ответить
бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ
а приказ кто отдавал? Аноним?
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06.07.2021 17:59 Ответить
Вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожение их табельного оружия: Перед судом предстанет экс-правоохранитель - Цензор.НЕТ 1107Співучасники злочину...
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06.07.2021 18:57 Ответить
За столько лет так дело и не раскрыли,значит так им надо было.
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06.07.2021 18:01 Ответить
Если бы дело не раскрыли, оно бы не оказалось в суде. Сынок, иди учи правознавство и не позорься.
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06.07.2021 18:26 Ответить
Нужно писАть правильно - преступник в маске "правоохранителя".
Таких "в масках правоохранителя" до сих пор в Украине огромное число!
Главное для себя запомнить: любой, подошедший к тебе "правоохранитель" может быть бандитом в маске!
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06.07.2021 18:08 Ответить
Конечно оправдают или обменяют или дадут условно (нужное подчеркнуть) Хорошо,что эти существа будут идентифицированы, пройдут годы и Украинский Моссад навестит этих старичков и не преклонный возраст и не держание не спасут их от быстрого суда
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06.07.2021 18:14 Ответить
Замом к Татарову пойдёт. ЗаЗЕленские поддержат.
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06.07.2021 18:14 Ответить
так все-таки черная рота, а не выстрелы в спину
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06.07.2021 18:16 Ответить
жаль что не плюсуется. ибо мона ограбить 20 бабушек, а потом дать по роже Васе, который упал, но это .... неосторожно. И вместо 275 лет, получить 7 и выйти через 2 уже более опытным - кружка чифиря за один глоток, а череп бабушки за один удар.

это типо системка будто для пролетариев, но вот бабушкам от этого как бы .... в сумках ствол не появится
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06.07.2021 18:20 Ответить
Вот увидете, этого черта зеленский сделает депутатом или одним из замов аваакяна. Такие кадры сейчас очень ценятся зекомандой.
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06.07.2021 18:23 Ответить
и да, кода смотрите на Луценко, то...... очистив монитор, спросите - Милчел, а что же вы делал, редиска вы такая, ибо если надо кого-то посадить(да не за юлю я, уже вчера слышал опять надрывный голосочек, звук убавил, ну да, луцик ее не садил, но пошли они все на Ющенка) - то аж бегом, а тут, ну просто смешно, и грустно как извиваются скажем так, те кто мог войти в историю, в очередной раз, и как они отбрехиваются.
и да - это как будто было жертвоприношение. ибо с..ка, 5 лет блин мусолить и высрать ровно ниПутина? - за какой хер наши налоги вам шли то? а щас - ах оставьте. родичам погибших только остается говорить, шо мне смешно опять же, - ...... бохнокажет... угу, завтра. как и извините, Сралина "наказывал" - наказывал наказывал а потом сралин сдох сам. один. но не Один, а просто как и на на тысячную долю процента - тупо умер вяликий членовек. тьху.
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06.07.2021 18:28 Ответить
Не сдох он сам! Его отравили. И подыхал он в луже собственных испражнений брошенный всеми около суток. Это доказанный факт и есть очень много материалов по этому эпизоду в сети. Вбей в поиск "смерть сталина".
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06.07.2021 22:33 Ответить
так писали даже шо лужу ему помогли сделать(обоссали) его же жополизы, которые круглосуточно тряслись шоб за ними не "пришли". но после стольких лет абсолютной власти и убийства десятков миллионов существ, всего лишь отравили упырька - ах оставьте, как же мучался то бедняжка
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07.07.2021 07:31 Ответить
А фамилия этого мерзавца, почему не названа...государственная тайна?!
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06.07.2021 18:31 Ответить
 
 