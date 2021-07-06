Вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожение их табельного оружия: Перед судом предстанет экс-правоохранитель

Экс-сотрудник руководящего состава Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, организовавший вывоз сводного отряда сотрудников роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут", причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве, а также уничтоживший и спрятавший их табельное огнестрельное оружие, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, бывший милиционер, исполняя явно преступный приказ, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой "черной роты" Беркута во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Для этого вечером 23 февраля 2014 он организовал их перевозку от места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве на производственное помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия. Утром следующего дня, при его содействии, финансировании и под контролем работники "черной роты" Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы Киева в направлении Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также он уничтожил орудие совершения преступлений - табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья "Форт-500" и 1 ружье "Форт-12", которые находились на вооружении в ПМОП "Беркут" и были применены в отношении участников акций протеста.

Для этого подозреваемый, по данным следствия, 21 - 24 февраля, по предварительному сговору с командиром ПМОП "Беркут", который нес персональную ответственность за имущество вверенного ему подразделения, транспортировали оружие с территории дислокации полка в другое место, где оно уничтожалось путем механического разрезания на части абразивным материалом и с удалением механическим способом маркировки - серийных номеров. Впоследствии подозреваемый на автомобиле прибыл на остров Жуков в столице, где скрыл орудие совершения преступления - часть уничтоженного табельного огнестрельного оружия утопил в притоке реки Днепр - реке Вита, а остальные закопал на берегу.

Экс-правоохранителю инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, во исполнение явно преступного приказа, заранее необещанное сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки огнестрельного оружия и его уничтожение путем разрезания, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011р.), ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263 (в редакции от 05.07.2012р .), ч. 2 ст. 263-1 (в редакции от 14.05.2013р.) УК Украины).

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