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Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае

Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать

В российском Краснодарском крае военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа РФ в ходе тактико-специального учения "отразили массированный ракетный удар условного противника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" в свою очередь отработали весь комплекс задач по прикрытию пусковых установок С-400 от возможных ударов условного противника. После каждого условного применения ракетного оружия военнослужащие выполняли задачи по смене стартовых позиций, их оборудованию и маскировке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цель учения по прикрытию критически важных объектов сил Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника была достигнута в полном объеме".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением. ФОТОрепортаж

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.

2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.

Также читайте: Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze

Автор: 

Си-Бриз (145) военные учения (3459) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+9
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 1472
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06.07.2021 19:47
+7
и кого они массировали?
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06.07.2021 18:36
+7
Краснодарскій край отражаєт удар.Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2189
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06.07.2021 18:50
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и кого они массировали?
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06.07.2021 18:36 Ответить
Им бы Воронеж пора уже тогой..., а они ерундой занимаются.
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06.07.2021 20:20 Ответить
Дауны козломордые
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06.07.2021 18:38 Ответить
Почему?
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06.07.2021 21:43 Ответить
А потом прилетел один маленький любительский дрон и уронил на всю эту груду металлолома ма-а-аленькую гранатку. Так я вам скажу грохоту было... А дрон сделал еще пару кругов, полюьовался проделанной работой и полетел в южном направлении
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06.07.2021 18:38 Ответить
Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму.

Повний текст читайте https://glavcom.ua/news/moldova-zaboronyaje-gastroli-artistiv-shcho-vistupali-v-krimu--766693.html тут :
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06.07.2021 18:38 Ответить
Ракетные установки с ракетами дальностью действия до 10 000 км должны стоять в КАЖДОМ украинском дворе ,возле КАЖДОЙ украинской хаты ,так и только так !!!
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06.07.2021 18:38 Ответить
мона в тыщу раз дешевле - Вы видите чемодан? А вот сейчас он там, у вас. а в чемодане помимо сала, горилки и всего чего надо кумам на дорогу - маленькая такая вот в шахте нашли.... ну, Хирохито бы купил это за любое бабло.))
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06.07.2021 18:47 Ответить
Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 3331Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2714
Эс что? а, эти, горят классно, это да, побольше бы, побольше(виков)
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06.07.2021 18:44 Ответить
Зачем здесь это пропагандоское дерьмо размазываете?
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06.07.2021 18:46 Ответить
поржать.
или вы не слыхал шо с-400 в Сирии мало того что сморкались тихонько в кулачок, так еще и приводнили РЭБ самолет с 20-30 тушками на борту, но Путин высрал что это все Израиль)))
списали конечно на сирийцев, которых надо было вылавливать шоб подписали - да я ахмет прятался и сбил с рогатки руснявую летающую банку, вот, даже ракета не взлетела, ой, то есть взлетела и упала, ой, сбила там что вы сказал тов. майор
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06.07.2021 18:51 Ответить
Да, да. Есть подозрения что эти СЫ-400 только по своим целям и могут попасть. Но это при условии удачного запуска...
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06.07.2021 19:45 Ответить
Краснодарскій край отражаєт удар.Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 2189
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06.07.2021 18:50 Ответить
А не слишком ли близко?
Возможно, спокойнее было бы "отражать" где-то под Саратовом?
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06.07.2021 19:13 Ответить
Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
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06.07.2021 19:18 Ответить
Надо было в «спальниках» маскироваться
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06.07.2021 19:37 Ответить
Мировую революцию защищают от буржуинов
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06.07.2021 19:40 Ответить
А где в этом сообщении о количестве загнанных воробьёв в чистом поле?
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06.07.2021 19:46 Ответить
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 1472
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06.07.2021 19:47 Ответить
непредсказуемая траектория(с)?
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06.07.2021 20:01 Ответить
ни для кого уже давно не секрет, что в "бою с тенью" и в чесании языка рузге витязи всегда выходят победителями..
а всё патамУша их сцарь им когда-то насвистел через выбитый зуб, что они победители по-жЫзни..
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06.07.2021 20:04 Ответить
Шо характерно, так силы ПВО сбили все вражеские ракеты. После такой победы непричастные командиры будут неделю бухать.И поделом ! Пусть знают силы НАТО -собьем одним лишь матом!
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06.07.2021 20:12 Ответить
А там точно ракети запускали без самоліквідатора? Щось мені підказує що для "виконання завданя" і початку грандіозної пянки було зроблене все...
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06.07.2021 20:16 Ответить
То вони по бузьках стріляли.
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06.07.2021 20:29 Ответить
Я фиг его знает!Но обычно, если есть чем отражать,то держат этот клинок в тайне.А тут бравада и понты для внутреннего плебса о заваленной Звезде смерти.Та вы шо?!Не слышали,как московиты Звезду смерти завалили?!Я вам щас расскажу
Російські військові на тлі Sea Breeze потренувалися відбивати "масований ракетний удар" в Краснодарському краї - Цензор.НЕТ 6351
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06.07.2021 21:14 Ответить
здорово у русни пуканы подгорают!
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06.07.2021 22:55 Ответить
 
 