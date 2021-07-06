Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае
В российском Краснодарском крае военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа РФ в ходе тактико-специального учения "отразили массированный ракетный удар условного противника".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
"В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" в свою очередь отработали весь комплекс задач по прикрытию пусковых установок С-400 от возможных ударов условного противника. После каждого условного применения ракетного оружия военнослужащие выполняли задачи по смене стартовых позиций, их оборудованию и маскировке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "цель учения по прикрытию критически важных объектов сил Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника была достигнута в полном объеме".
В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.
Напомним, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.
2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.
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Эс что? а, эти, горят классно, это да, побольше бы, побольше(виков)
или вы не слыхал шо с-400 в Сирии мало того что сморкались тихонько в кулачок, так еще и приводнили РЭБ самолет с 20-30 тушками на борту, но Путин высрал что это все Израиль)))
списали конечно на сирийцев, которых надо было вылавливать шоб подписали - да я ахмет прятался и сбил с рогатки руснявую летающую банку, вот, даже ракета не взлетела, ой, то есть взлетела и упала, ой, сбила там что вы сказал тов. майор
Возможно, спокойнее было бы "отражать" где-то под Саратовом?
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
а всё патамУша их сцарь им когда-то насвистел через выбитый зуб, что они победители по-жЫзни..