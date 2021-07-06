Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае

В российском Краснодарском крае военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа РФ в ходе тактико-специального учения "отразили массированный ракетный удар условного противника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" в свою очередь отработали весь комплекс задач по прикрытию пусковых установок С-400 от возможных ударов условного противника. После каждого условного применения ракетного оружия военнослужащие выполняли задачи по смене стартовых позиций, их оборудованию и маскировке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "цель учения по прикрытию критически важных объектов сил Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника была достигнута в полном объеме".

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В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 28 июня в Черном море начались военно-морские учения Sea Breeze-2021, организованные совместно ВМС Украины и Шестым оперативным флотом ВМС США. Их цель - повысить уровень совместимости подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Нынешние учения, которые стали самыми масштабными за более чем 20 лет, продлятся до 10 июля. В них принимают участие представители 31 государства, около 30 кораблей и катеров, до 30 самолетов и вертолетов.

2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.

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