Восьмилетнюю девочку в Тернополе ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице
Удар был такой силы, что девочку отбросило на асфальт. В больницу ее доставили с сильными ожогами.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Несчастный случай произошел 5 июля около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города. Там стоял автомат с игрушками, и ребенок подошел к нему, чтобы попробовать что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу", - сказано в сообщении.
Полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Они установили собственника автомата, изъяли устройство и направили на экспертизу.
Случившееся расследуют по ст. 128 (тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, причиненное по неосторожности).
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для начала -кто дал разрешение установить игровой (да, да именно так надо рассматривать даже если в нем игрушки)автомат на остановке, а затем собственника за соблюдение техники бзопасности
До чого тут розбите (скоріше всього тріснуте_-бо через розбите - там би ніяких вже забавок і не було ) шкло ? На проведеній технічній експертизі - апарат буде признаний робочим !
А ..., у той час у розетці появиться "земля" ...ПРАВИЛЬНА
І ніхто не буде винуватий ...
А просто - "спеціаліст" один - поставив розетки , а другий "спеціаліст" просто встановив апарат тупо тиканням вилки 220 у розетку