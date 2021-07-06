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Восьмилетнюю девочку в Тернополе ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице

Восьмилетнюю девочку в Тернополе ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице

Удар был такой силы, что девочку отбросило на асфальт. В больницу ее доставили с сильными ожогами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Несчастный случай произошел 5 июля около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города. Там стоял автомат с игрушками, и ребенок подошел к нему, чтобы попробовать что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Они установили собственника автомата, изъяли устройство и направили на экспертизу.

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Случившееся расследуют по ст. 128 (тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, причиненное по неосторожности).

Автор: 

дети (6514) Нацполиция (16490) Тернополь (769)


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Топ комментарии
+6
Не заземлен. Хозяина и директора к ответу! И кто то допуска же.
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06.07.2021 20:25
+4
Автомат не был заземлен! Владелец виноват, однозначно! Но! Не указано, что это установили на месте, а потом поди докажи.
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06.07.2021 20:23
+4
То, что не заземляют совершенно не значит, что не надо заземлять! Это до первой смерти.
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06.07.2021 20:40
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Автомат не был заземлен! Владелец виноват, однозначно! Но! Не указано, что это установили на месте, а потом поди докажи.
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06.07.2021 20:23 Ответить
Не заземлен. Хозяина и директора к ответу! И кто то допуска же.
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06.07.2021 20:25 Ответить
Как по вашему заземляются передвижные луна-парки? Неужели в каждом городе после себя оставляют "треугольник"? В Бердянске перед "АТБ" наблюдал аттракционы без заземления и ни как не закреплены (земля устлана брусчаткой),так ничего, очередь мамаш желающих покатать своё чадо.
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06.07.2021 20:38 Ответить
То, что не заземляют совершенно не значит, что не надо заземлять! Это до первой смерти.
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06.07.2021 20:40 Ответить
А если бы наблюдал силовой кабель с поврежденной изоляцией, то это был бы аргумент не проверять целостность изоляции в подобных аттракционах по всей Украине? В чем твоя логика?
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06.07.2021 21:41 Ответить
А где я высказался за нарушение ТБ? Просто описал ситуацию.
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06.07.2021 21:50 Ответить
В нашей стране все делается через жопу, создали законы защищающие от беспредела пожарных, охраны труда и санэпидстации...так теперь вообще никто и ничего не контролирует
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06.07.2021 20:33 Ответить
Диф автомат? Да ну нафиг он 600 грн стоит, авось пронесет
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06.07.2021 20:37 Ответить
на остановке общественного транспорта в центре города. Там стоял автомат с игрушками Источник: https://censor.net/ru/n3275510
для начала -кто дал разрешение установить игровой (да, да именно так надо рассматривать даже если в нем игрушки)автомат на остановке, а затем собственника за соблюдение техники бзопасности
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06.07.2021 20:49 Ответить
Собственник - родственник мэра города, кто ж его посадит, он же памятник.
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06.07.2021 21:42 Ответить
Полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Они установили собственника автомата, изъяли устройство и направили на экспертизу.Источник: https://censor.net/ru/n3275510

До чого тут розбите (скоріше всього тріснуте_-бо через розбите - там би ніяких вже забавок і не було ) шкло ? На проведеній технічній експертизі - апарат буде признаний робочим !
А ..., у той час у розетці появиться "земля" ...ПРАВИЛЬНА
Восьмирічну дівчинку в Тернополі вдарив струмом автомат з іграшками, дитина в лікарні - Цензор.НЕТ 1308

І ніхто не буде винуватий ...
А просто - "спеціаліст" один - поставив розетки , а другий "спеціаліст" просто встановив апарат тупо тиканням вилки 220 у розетку
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06.07.2021 21:47 Ответить
 
 