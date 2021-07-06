Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР не работают, в СБУ говорят о сбое у провайдера
При попытке открыть эти сайты браузер выдает сообщение "Нет связи".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на сейчас не работают сайты:
- Офиса президента;
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы внешней разведки;
- Госслужбы спецсвязи и защиты;
- Государственного бюро расследований.
Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно.
В СБУ изданию "РБК-Украина" сообщили, что дело в проблемах у интернет-провайдера.
"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
В Офисе Президента говорят, что не знают, может ли сбой быть связан с кибератакой.
Топ комментарии
+21 Вася Шевченко #371210
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+17 Игорь Наумчук
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+13 Шимус
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- я знаю ВСЁ! - сказала Википедия.
- во мне всё можно найти! - похвастался Google.
- я самый главный в мире! - заявил Internet.
- ну, ну… - тихо ответило электричество.
классно!
МВД и ВСУ , ПВО и по мелочи Энергоатом, аэропорты и Киевское метро)))) - еще не упали???
Следовательно это организации-"пустышки",нужные тольк тем кто в них находится
Простому человеку без них только легче дышится
Большинство сайтов госслужб - это сайты-визитки и не несут никакой полезной нагрузки. Что есть эти сайты, что нет - в мире ничего не меняется. Но должно ли быть по другому - хороший вопрос, у меня лично для него нет однозначного ответа.
кароче, всё, что Зеля пытается брать под свой контроль - всё ломается.. ей повезло, что она не контролирует свою голову
Имеем только два канала коммуникации, вывести их из строя в случае шухера - как два пальца об асфальт
Типичный дата-центр, сгоревший весной в Роттердаме - бывший деревяный коровник, облицованный пластиком.
Сгорело все, вместе с резервными копиями нах..
Содержание собственных серверов и их обслуги, при этом, полностью окупается уже через 8 месяцев.
Прыщавые дубилеты-федоровцы добились своего.
Была еще беларусь - поцреоты успешно обрубили.