Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР не работают, в СБУ говорят о сбое у провайдера

При попытке открыть эти сайты браузер выдает сообщение "Нет связи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на сейчас не работают сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно.

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В СБУ изданию "РБК-Украина" сообщили, что дело в проблемах у интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В Офисе Президента говорят, что не знают, может ли сбой быть связан с кибератакой.