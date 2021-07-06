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Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР не работают, в СБУ говорят о сбое у провайдера

Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР не работают, в СБУ говорят о сбое у провайдера

При попытке открыть эти сайты браузер выдает сообщение "Нет связи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на сейчас не работают сайты:

  • Офиса президента;
  • Службы безопасности Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • Службы внешней разведки;
  • Госслужбы спецсвязи и защиты;
  • Государственного бюро расследований.

Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно.

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В СБУ изданию "РБК-Украина" сообщили, что дело в проблемах у интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В Офисе Президента говорят, что не знают, может ли сбой быть связан с кибератакой.

Автор: 

НАБУ (4222) интернет (1706) сайт (322) СБУ (19924) СВР (133) Госспецсвязь (177) ГБР (3000) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+21
напомнило
***
- я знаю ВСЁ! - сказала Википедия.
- во мне всё можно найти! - похвастался Google.
- я самый главный в мире! - заявил Internet.
- ну, ну… - тихо ответило электричество.
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06.07.2021 21:05
+17
На Банковой,сейчас,все-"технические ошибки"!
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06.07.2021 20:56
+13
Це ж жижиталізація! Країна в смартфоні!
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06.07.2021 20:58
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Правила форума Совет форумчан
кацапы кибератаку устроили .
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06.07.2021 20:54 Ответить
Може Зеля на Ростов рванул???
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06.07.2021 22:20 Ответить
На Банковой,сейчас,все-"технические ошибки"!
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06.07.2021 20:56 Ответить
кибер пибер мин цифра рвёт волосы на свой задница
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06.07.2021 20:57 Ответить
Це ж жижиталізація! Країна в смартфоні!
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06.07.2021 20:58 Ответить
Країна в смартфоні off line.
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06.07.2021 21:08 Ответить
Нет Пороха и нет порядка...зебилы...ну вы такие зебилы((
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06.07.2021 20:59 Ответить
Дия в дии
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06.07.2021 20:59 Ответить
это киля Азиров с бодуна?
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06.07.2021 21:20 Ответить
напомнило
***
- я знаю ВСЁ! - сказала Википедия.
- во мне всё можно найти! - похвастался Google.
- я самый главный в мире! - заявил Internet.
- ну, ну… - тихо ответило электричество.
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06.07.2021 21:05 Ответить
И не поспоришь…….
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06.07.2021 21:09 Ответить
Нажаль, електрика цього не сказала на початку 90-х, коли "гигимони" касками у Києві тарабанили й інфляцію розкручували. Може, якби їх тоді енергетики попустили, то й у 14-у лиха не сталося б...
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06.07.2021 21:35 Ответить
рашісти перевіряють як вова працює під єрмаком
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06.07.2021 21:08 Ответить
полы помыл наконец то ермак?
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06.07.2021 21:09 Ответить
потом отчитаются, типа - новая шутка от квартала... а это просто были учения...
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06.07.2021 21:09 Ответить
Головна технічна помилка сам Зеленський і його банда крадіїв
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06.07.2021 21:12 Ответить
Ну, а рыги Янукович-Порошенко были конечно хороши, верно?
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07.07.2021 08:39 Ответить
У меня в центре города Днепра постоянно интернетсукапровайдер глохнет --уже *** третьего сменила....даже при проффесоре такой жопени не было.Ну ж диджитализация как там зе распинался чтоб ему сковородку тефаль к языку черти привинтили.
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06.07.2021 21:13 Ответить
Работают
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06.07.2021 21:13 Ответить
одна техническая ошибка на все стратегические сайты? ))))
классно!
МВД и ВСУ , ПВО и по мелочи Энергоатом, аэропорты и Киевское метро)))) - еще не упали???
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06.07.2021 21:14 Ответить
Схоже, що сервери у бульбонії під санкції потрапили... А може на *********...
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06.07.2021 21:31 Ответить
СБУ хостера від провайдера відрізнити не може
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06.07.2021 21:49 Ответить
По давней нелепой традиции сайты госслужб находятся физически у этих самих госслужб. Так что вполне может быть, что именно провайдера. Это ещё что, одно время сайты некоторых отделений пенсионного фонда работали с 9 до 17, т.е. народ на работу приходил, их включал, а уходя, выключал свет. Во где была диджитализация всей страны...
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06.07.2021 22:40 Ответить
От ти яка ,країна в смартфоні по зекретінськи
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06.07.2021 21:15 Ответить
Косорукие цифровизаторы.
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06.07.2021 21:18 Ответить
таки Арестович получил по пердулятору..
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06.07.2021 21:22 Ответить
Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВРне работают и ничего страшногоне происходит..

Следовательно это организации-"пустышки",нужные тольк тем кто в них находится
Простому человеку без них только легче дышится
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06.07.2021 21:30 Ответить
Как там ОП, не знаю, а всякие СВР точно не нуждаются в своём работающем сайте
Большинство сайтов госслужб - это сайты-визитки и не несут никакой полезной нагрузки. Что есть эти сайты, что нет - в мире ничего не меняется. Но должно ли быть по другому - хороший вопрос, у меня лично для него нет однозначного ответа.
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06.07.2021 22:43 Ответить
Веління часу. Відкрита політика.
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07.07.2021 08:23 Ответить
Глупости это всё. Мода. Нет, я не призываю обратно в пещеры сидеть в шкурах, но что именно должно быть полезного для обычного гражданина страны на сайте СВР ? Или вот сайт ОПа. Я туда ни разу не заходил и не вижу ни одной причины, зачем он мне вдруг понадобится. "Обращения граждан" туда повесить? Я и к физической, оффлайновой "общественной приемной" у президента отношусь негативно. Он, президент, не отсутствием в каком-то доме горячей воды должен заниматься, а своими прямыми непосредственными обязанностями, прописанными в Конституции. А я знаю точно, что все эти "общественные приемные" и у президента, и у депутатов, и во всяких министерствах переполнены жалобщиками на то, что у них улица не освещена и не асфальтирована. Это если не считать откровенных сумашедших, с их амбициозными "проектами", которые считают что их недооценивают. Если автоматизировать бардак в стране, то получится только автоматизированный бардак, а вовсе не порядок.
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07.07.2021 14:54 Ответить
+5
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07.07.2021 16:55 Ответить
а при Порохе такого не было..
кароче, всё, что Зеля пытается брать под свой контроль - всё ломается.. ей повезло, что она не контролирует свою голову
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06.07.2021 21:43 Ответить
Диджиталізація, вона така.
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06.07.2021 21:48 Ответить
Лохи тупые....
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06.07.2021 21:54 Ответить
Размещение ресурсов на зарубежных дата-центрах - прямая диверсия.
Имеем только два канала коммуникации, вывести их из строя в случае шухера - как два пальца об асфальт
Типичный дата-центр, сгоревший весной в Роттердаме - бывший деревяный коровник, облицованный пластиком.
Сгорело все, вместе с резервными копиями нах..
Содержание собственных серверов и их обслуги, при этом, полностью окупается уже через 8 месяцев.
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06.07.2021 22:17 Ответить
Ты будешь наверно удивлен, но наши госслужбы обычно сами хостят свои сайты. Это если их не хостит контора под названием "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України". Так что про датацентры - мимо.
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06.07.2021 22:48 Ответить
Краще б хостилися у комерсів і закривалися CloudFront`ом. Про ДССЗЗІ анекдоти ходять ще з момента її утворення.
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06.07.2021 23:30 Ответить
Не смеши меня этой криворукой службой, где все как один прыщавые полковники, для которых облако - максимум мечты. Аналогично, в госсируктурах нет ни одного толкового админа, способного настроить сервер,
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07.07.2021 05:48 Ответить
Да ... І як ті державні сервери без Вас виживають ...
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07.07.2021 08:21 Ответить
Как видишь - навернулись.
Прыщавые дубилеты-федоровцы добились своего.
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07.07.2021 10:42 Ответить
Чому "навернулись" ?? Збої у всіх бувають.
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07.07.2021 12:02 Ответить
А ты наверно тот самый толковый админ? Почему тогда не настраиваешь сервера где-нибудь в пенсионном фонде? Вопрос чисто риторический, я ответ знаю. А если ты и сам знаешь этот ответ, то что ты хочешь от "прыщавых полковников"?
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07.07.2021 14:59 Ответить
по ходу киевс...нью пользуются, у этого днища проблемы со связью и инетом уже второй месяц, после обновления IT
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06.07.2021 22:39 Ответить
Ну шо, голосування у смартфоні, кажете? Легко буде всі 146% за зекоМанду.
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06.07.2021 23:28 Ответить
да все проще: руки из сраки!
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07.07.2021 00:06 Ответить
Пробки наверное выбило.
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07.07.2021 06:49 Ответить
Усі держ. орг. у одного провайдера ?
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07.07.2021 08:22 Ответить
Тупорылое, на одном зарубежном облаке, до которого осталось два канала - румыния и польша.
Была еще беларусь - поцреоты успешно обрубили.
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07.07.2021 10:44 Ответить
А ображати нащо ? Нормально пояснити не можна ?
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07.07.2021 12:01 Ответить
Нормально он не сможет, потому что это его личные фантазии про "облако". Да и про внешние каналы он заливает так, что на ржаку пробивает, прямо как от хорошего косяка.
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07.07.2021 15:02 Ответить
Только те, которые хостит ДСТЗИ. А там реально сидят криворукие полковники с сильно завышенной самооценкой, поэтому факапят они там регулярно. И что самое печальное, смена политиков во власти ещё и приводит к тому, что одних кроворуких регулярно меняют на других криворуких, и там бардак тот ещё.
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07.07.2021 15:06 Ответить
 
 