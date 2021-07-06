Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - "Укравтодор"

Для строительства нового Кременчугского моста из Стамбула Черным морем плывет целый арсенал мостостроительной техники. Возводить объект будет турецкая компания Doğuş Grubu согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем значительный состав строительной и вспомогательной техники. В частности: баржи, плавсредства, буксиры, баржевый кран грузоподъемностью до 165 тонн, гусеничные и самоходные краны, погрузчики, бульдозер, грейдер, бетономешалки, экскаваторы, бурильную установку", - отмечается в сообщении службы.





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Отметим, новый мост в Кременчуге протяженностью более 3 км построят параллельно старому. Он будет вантовый с двумя пилонами и 4 полосами движения, по две в каждом направлении.





На правом берегу Днепра мост соединят с трассой Н-08 Днепр-Мариуполь, для этого в районе Литературного переулка построят транспортную развязку. На левом берегу Днепра мост будет выходить на ул. Большая Набережная, где также планируют построить транспортные развязки.

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Напомним, что планом программы "Большая стройка" на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Флагманами программы в этом году считаются Запорожские мосты, Кременчугский мост через Днепр и Ямпольский мост через Днестр.