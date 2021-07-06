Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - "Укравтодор"
Для строительства нового Кременчугского моста из Стамбула Черным морем плывет целый арсенал мостостроительной техники. Возводить объект будет турецкая компания Doğuş Grubu согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка"
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем значительный состав строительной и вспомогательной техники. В частности: баржи, плавсредства, буксиры, баржевый кран грузоподъемностью до 165 тонн, гусеничные и самоходные краны, погрузчики, бульдозер, грейдер, бетономешалки, экскаваторы, бурильную установку", - отмечается в сообщении службы.
Отметим, новый мост в Кременчуге протяженностью более 3 км построят параллельно старому. Он будет вантовый с двумя пилонами и 4 полосами движения, по две в каждом направлении.
На правом берегу Днепра мост соединят с трассой Н-08 Днепр-Мариуполь, для этого в районе Литературного переулка построят транспортную развязку. На левом берегу Днепра мост будет выходить на ул. Большая Набережная, где также планируют построить транспортные развязки.
Напомним, что планом программы "Большая стройка" на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Флагманами программы в этом году считаются Запорожские мосты, Кременчугский мост через Днепр и Ямпольский мост через Днестр.
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не несите бред. 80 лет назад строили уникальный сварной мост Патона, а тут спустя почти век технологий нету? скорее распил бабла через "нужных" турков
Да и транспортную, трёх уровневую развязку, на выезде из Житомира на Киев, именно они строили (дорогу турки, а развязку наши), а таких развязок тогда в Европе было всего две.
То, что социализм, тупиковая ветвь экономики, я полностью согласен. Но все ли уже знают, что и Либерализм так же уже объявлен тупиковой ветвью экономики?
Тупик не тупик, но пропорции в цене на продовольствие, примерно такие же, как и при совке, только нулей добавилось.
На Китай посмотрите, у них и комуняки и рыночная экономика, и ведь растут как-то.
великая речная держава Турция будет строить мост в Украине
Пенку снимать с кофе по-турецки?
Потом они уволили спецов , т к абсолютно все полезли в жилое строительство - а это самое примитивное
Это вам не мосты, не тоннели, не атомные станции
Ещё 2 года назад китайцы строили со скоростью , невиданной для Украины
А теперь - ни китайцев и стройки . Вторая полоса ПОРОСЛА БУРЬЯНОМ СКВОЗЬ АСФАЛЬТ
Остаётся разобраться кто разбазарил деньги налогоплательщика
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvpVaiv86stE&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Теперь все стоит
ВОПРОС - уже сколько денег на той дороге зарыли ? Налогоплательщиков деньги
Кто за это ответит ?
Китайці більше року до початку будівництва гроші тримали на рахунках і "схематозили".
Езжу часто трассой Киев- ЧОП и как строил ОНУР видела лично . Хорошо строят
Просто поразил бурьян проросший через покрытие дороге на недостроенной стороне в Житомире. Строили они быстро и тут вдруг такая разруха.
Тому, кто создал эту проблему , надо выставить счёт на сумму средств налогоплательщиков потраченных
Надо нести ответ за недолуге правление
Малая учится в Словакии , задала вдруг вопрос « а что в Украине вообще нет автобанов ?»
Правда парадокс ?
Але порівняння важливе . В тих же ж США кожна школа може стати "спец" якщо переманить до себе видатного педагога певної дисципліни . Й головне , навіть маленька перемога в якись районніх "олімпіаді" (серед 200-300 тисяч учнів) (особливо з математики , фізики , або програмування) стає приводом для того, щоб це стало тим , що черга універів вишикується в чергу до юнака (або дівчини) .
Який нахрен ЄГЄ ?! То для тих , хто не є відмінником . Шанс , що такий талант не опинеться в якомусь пристижному універі майже нульовий . Якщо ти переможець по хімії нікого не хвилює твої знанння фізики чи астрономії . Якщо математик - яка нахрен біологія . Я про мову , й тим більш -- літературу не кажу . Або історію . Бо гуманітаріїв завжди більше будь те , бо там меньше абстракції . Але й видатних літераторів , переможців змагань по історії жодна падла не мучить знаннями математики й тим більш - фізики та хімії .
Я знав одного достатньо відомого й дуже талановитого колегу-програмера , який не знав законів Ома ... Знав "Anarchy In The U.K" й біографію Сіда Вішиса , а про Ома -- нічого . Не кажучи про якогось Джоуля , бо усе почалось з пояснення чому транспортуют електрику з великим вольтажем через закон Джоуля ...
та тому що 30 років у нас - лиш крадії,
ківи, кацапи та інші придурки...
Плохо то, что строить будут турки, а не сами...