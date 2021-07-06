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Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - "Укравтодор"

Для строительства нового Кременчугского моста из Стамбула Черным морем плывет целый арсенал мостостроительной техники. Возводить объект будет турецкая компания Doğuş Grubu согласно международным стандартам в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - Укравтодор 01

"Ожидаем значительный состав строительной и вспомогательной техники. В частности: баржи, плавсредства, буксиры, баржевый кран грузоподъемностью до 165 тонн, гусеничные и самоходные краны, погрузчики, бульдозер, грейдер, бетономешалки, экскаваторы, бурильную установку", - отмечается в сообщении службы.

Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - Укравтодор 02
Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - Укравтодор 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Отметим, новый мост в Кременчуге протяженностью более 3 км построят параллельно старому. Он будет вантовый с двумя пилонами и 4 полосами движения, по две в каждом направлении.

Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - Укравтодор 04
Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - Укравтодор 05

На правом берегу Днепра мост соединят с трассой Н-08 Днепр-Мариуполь, для этого в районе Литературного переулка построят транспортную развязку. На левом берегу Днепра мост будет выходить на ул. Большая Набережная, где также планируют построить транспортные развязки.

Читайте также: Турецкая компания завершает геологические работы на месте постройки нового моста через Днепр в Кременчуге, - Укравтодор

Напомним, что планом программы "Большая стройка" на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Флагманами программы в этом году считаются Запорожские мосты, Кременчугский мост через Днепр и Ямпольский мост через Днестр.

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Кременчуг (350) мост (1028) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+14
Така велика держава, скільки річок... Могли б самі будувати мости собі та іншим... Ні... Турки хоч побудуют... 30 років чучми, ющі, кравчуки, жЮльки, бєні, хвірташня, бойки, зеки, та багато багато іншої сволоти все свої кармани набивали та досі набивають. Їм насрати на державу, на її престиж та розвиток. Головне урвати та накрасти щоб і правнукам на бєзбєдуню жисть залишилось дес на якійсь іспанськів віллі біля теплого моря...
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06.07.2021 21:12
+8
Скотились до рівня низько технологічних аграрно-сировинних країн. Мостозагони були в кожному обласному центрі. Ще ж не всі фахівці на пенсії, дипломованих інженерів-будівельників більше, ніж досить. А не можуть.
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06.07.2021 21:18
+6
печально конечно что такие грандизные проекты, мосты, автодороги, суда и многое другое , строят в Украине иностранные государства! Во все кризисы прошлых столетий, страны , США, Британия и т.п., благодаря таким стройкам выводили свои страны из кризисов, мы же загоняем еще глубже в жопу страну! Печально, обидно, досадно... такое ощущение что мы стали безрукими, безногими, безмозглыми инвалидами...
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06.07.2021 21:59
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Правила форума Совет форумчан
Така велика держава, скільки річок... Могли б самі будувати мости собі та іншим... Ні... Турки хоч побудуют... 30 років чучми, ющі, кравчуки, жЮльки, бєні, хвірташня, бойки, зеки, та багато багато іншої сволоти все свої кармани набивали та досі набивають. Їм насрати на державу, на її престиж та розвиток. Головне урвати та накрасти щоб і правнукам на бєзбєдуню жисть залишилось дес на якійсь іспанськів віллі біля теплого моря...
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06.07.2021 21:12 Ответить
Нажаль так і є
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06.07.2021 21:38 Ответить
Правильно говориш, але не всіх "будівничих" перелічив... А взагалі, прикро!!! Не маємо відповідних технологій, техніки, досвіду.., мабуть розуму. Одна надія- навчимося колись.
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06.07.2021 21:51 Ответить
Так решта ж там де (та багато іншої сволоти)
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06.07.2021 22:04 Ответить
"Не маємо відповідних технологій"

не несите бред. 80 лет назад строили уникальный сварной мост Патона, а тут спустя почти век технологий нету? скорее распил бабла через "нужных" турков
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06.07.2021 22:20 Ответить
50 лет назад мы строили и ракеты, и "Мрию" и "Руслана" и.... Вы про про какой бред?
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06.07.2021 22:59 Ответить
про то, что мы не способны сами мост построить..
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06.07.2021 23:17 Ответить
Значить-не способны! Иссякли в политической борьбе. Зачем строить? Взял лозунг, флажок, проинструктировали за что орать , расписался в ведомости десятника и ...все дела. А мост построят турки.
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07.07.2021 09:45 Ответить
И как раз в Киеве была при СССР мостостроительные проектная и строительная организация, которая строила мосты через реки Сибири. Самая ГЛАВНАЯ и передовая в СССР была!
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06.07.2021 22:41 Ответить
Призываешь : назад в СССР?
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06.07.2021 22:59 Ответить
В 2009-м, эта организация еще точно существовала, я с их главным инженером небольшие переговоры вёл.
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07.07.2021 22:34 Ответить
Але ж від 2009 року аж до 2021 у нас не "було потреби" в будівництві мостів такої складності. Можна було піаритися на чомусь простішому А зараз вирішили побудувати, а організації вже не має. Так і живемо.
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07.07.2021 22:45 Ответить
Насколько мне помнится, эта организация строила мост через Аму-Дарью...
Да и транспортную, трёх уровневую развязку, на выезде из Житомира на Киев, именно они строили (дорогу турки, а развязку наши), а таких развязок тогда в Европе было всего две.
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07.07.2021 22:57 Ответить
Те, що було в серсерсерсер це не показник. В совку була зовсім друга модель економіки (планова) тому вона і розвалилась. Там тільки одне слово було від економіки. Ніякої економіки та технології там не було. Все робилось топором та ніякого економічного підгрунтя не було, одна політична доцільність. Так, що приклад з совком невдалий. Як тільки економіку свока спробували поставити на ринкові відносини він і здох. А далі тягти цю незграбну махіну вже було ніяк.
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06.07.2021 23:11 Ответить
Вот только мост через реку Енисей построить сложнее, чем через реку Днепр. А они строили такие мосты, потому что тогда в СССР кроме них НИКТО таких сложных и длинных объектов не строил.
То, что социализм, тупиковая ветвь экономики, я полностью согласен. Но все ли уже знают, что и Либерализм так же уже объявлен тупиковой ветвью экономики?

Тупик не тупик, но пропорции в цене на продовольствие, примерно такие же, как и при совке, только нулей добавилось.
На Китай посмотрите, у них и комуняки и рыночная экономика, и ведь растут как-то.
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07.07.2021 22:39 Ответить
Это радует ...
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06.07.2021 21:15 Ответить
...очень !
великая речная держава Турция будет строить мост в Украине
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06.07.2021 23:05 Ответить
Но за последние годы турки стали очень не плохими строителями.
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07.07.2021 22:39 Ответить
Скотились до рівня низько технологічних аграрно-сировинних країн. Мостозагони були в кожному обласному центрі. Ще ж не всі фахівці на пенсії, дипломованих інженерів-будівельників більше, ніж досить. А не можуть.
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06.07.2021 21:18 Ответить
И при чём тут Украв тодор?
Пенку снимать с кофе по-турецки?
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06.07.2021 21:26 Ответить
Про Николаев не забывайте - город задыхается без третьего моста
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06.07.2021 21:28 Ответить
печально конечно что такие грандизные проекты, мосты, автодороги, суда и многое другое , строят в Украине иностранные государства! Во все кризисы прошлых столетий, страны , США, Британия и т.п., благодаря таким стройкам выводили свои страны из кризисов, мы же загоняем еще глубже в жопу страну! Печально, обидно, досадно... такое ощущение что мы стали безрукими, безногими, безмозглыми инвалидами...
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06.07.2021 21:59 Ответить
Все крупные строительные холдинги скупили через акции владельцы спиртзаводов или донецкие
Потом они уволили спецов , т к абсолютно все полезли в жилое строительство - а это самое примитивное
Это вам не мосты, не тоннели, не атомные станции
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07.07.2021 23:08 Ответить
В Павлоградском р-не уже зелень устроила дорлги убийцы.
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06.07.2021 22:13 Ответить
Постійно доводиться щось ремонтувати та будувати. Звичайно хотілось би найняти "під ключ" але жаба починає давити відразу як тільки тільки чую ціни які включають податки, зарплату директора, його зама, його секретутки, менеджера (прораба) і якісь жалюгідні копійки для робочих і за які ті працюють аби як... Тому купую інструмент і роблю сам. Це в рази дешевше. Дивує чому у нас не спромоглися купити техніку і зайняти людей - роботи непочатий край...
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06.07.2021 22:18 Ответить
Дивує чому у нас не спромоглися купити техніку і зайняти людей - роботи непочатий край... А може і ту техніку зробити самим! У нас все є , тільки де те бажання жаб зелених ПРАЦЮВАТИ, а не бабло розпилювати!
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06.07.2021 22:33 Ответить
А вони вже 30 років з митниці і без виробництва непогано годуються... Головне контролювати з десяток пунктів пропуску. Це є не економікою керувати. А створювати робочі місця западло - цим лохи займаються яких можна доїти...
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06.07.2021 22:38 Ответить
А скільки для цього потрібно часу? А кадри, фахівці..де їх придбати?
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07.07.2021 22:49 Ответить
Та все правильно роблять жаби зелені! Хто знає що буде завтра, а бабло треба пиляти вже вчора!
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08.07.2021 07:57 Ответить
Дуже влучно! 30 років не будували, зате і бпабло ніхто не не пиляв- все до копійки йшло в казну народу. А ще ж як зручно! На виборах пообіцяв. Після виборів- не зробив. А на питання: чому не виконав обіцяного? Проста відповідь: не хотів бабло пиляти. При цьому, не забув оточити себе 5-ти метровим парканом і сісти на мішки з грошима.
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08.07.2021 12:20 Ответить
Когда то давно, ещё при совках турки построили и отлично отель *Интурист* в Ялте. Архитектурно не те годы тоже класс. И стало ясно некоторым что вся система строительства в части сферы услуг людям так не сформировалась в стране той. А потом был 1991г. А потом пошли универы и академии, в том числе строительные и прочие дизайнеры, академики плодились и министры в том числе. Ну вот интересно---а где выпускники?
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06.07.2021 22:30 Ответить
А Большая стройка закончилась уже на окружной Житомира ?

Ещё 2 года назад китайцы строили со скоростью , невиданной для Украины
А теперь - ни китайцев и стройки . Вторая полоса ПОРОСЛА БУРЬЯНОМ СКВОЗЬ АСФАЛЬТ
Остаётся разобраться кто разбазарил деньги налогоплательщика
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06.07.2021 22:52 Ответить
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvpVaiv86stE&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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06.07.2021 23:58 Ответить
Читала , спасибо . Отношение очень двоякое. С одной стороны цирк с плохими дорогами и нерабочими взлетными полосами уде изрядно надоел , с другой стороны - политический расклад
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07.07.2021 22:57 Ответить
бетон криврукими китаєзами покладено так, що коли їдеш тією окружною, зубами об кермо 10 разів стукнешся....
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07.07.2021 08:58 Ответить
Почему ? Я езжу - бетон лежит нормально . Наши кладут хуже.
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07.07.2021 22:54 Ответить
Якість дороги краще відчувається з жорсткішими амортизаторами. "Наши кладут хуже" - стара частина дороги непогано простояла аж з 2004 року.
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08.07.2021 09:36 Ответить
Сейчас так не строят
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08.07.2021 09:38 Ответить
Нагадайте, де таке будівництво з небаченою швидкість велося в Україні 2 роки назад? І куди воно поділося? "Польская прокуратура обвиняет экс-главу "Укравтодора" Новака в получении 315 тыс. евро взяток за строительство дорог в Украине" - чи не оце наслідки тої роботи?
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07.07.2021 22:53 Ответить
Нагадаю - дорогу вокруг Житомира строили очень быстро , использовали всякие современные плёнки и материалы.

Теперь все стоит
ВОПРОС - уже сколько денег на той дороге зарыли ? Налогоплательщиков деньги
Кто за это ответит ?
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07.07.2021 22:59 Ответить
Напевне той, хто організував "небачену швидкість" будівництва.
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07.07.2021 23:01 Ответить
Еой!!! Я в том проекте только наблюдатель 😀
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07.07.2021 23:03 Ответить
Швидкість будівництва у турецької ОНУР 2011-2012 року була не меншою, а якість кращою! Гроші на Житомирську окружну від **** (здається 500 млн євро), але віддавати їх звісно простим людям.
Китайці більше року до початку будівництва гроші тримали на рахунках і "схематозили".
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08.07.2021 09:42 Ответить
Ну я таких ньюансов не знаю
Езжу часто трассой Киев- ЧОП и как строил ОНУР видела лично . Хорошо строят
Просто поразил бурьян проросший через покрытие дороге на недостроенной стороне в Житомире. Строили они быстро и тут вдруг такая разруха.
Тому, кто создал эту проблему , надо выставить счёт на сумму средств налогоплательщиков потраченных
Надо нести ответ за недолуге правление
Малая учится в Словакии , задала вдруг вопрос « а что в Украине вообще нет автобанов ?»
Правда парадокс ?
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08.07.2021 10:04 Ответить
Скоро будуть "автобани", зроблять усіх ZEлені у**ани, правда по 77 грн за 100 км. Планують і Київ-Львів "віддати на відкуп". До Рівного 300 км + 240 грн. Зараз до Рівного маршрутка 240 коштує. Будуть возити по 500. Як казали "КАКАЯ РАЗНИЦА" вже "ГІРШЕ НЕ БУДЕ".....
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08.07.2021 10:18 Ответить
Я в зворушенны від деяких любителів софкоїдної освіти . Можливо в школах столиц вона й була порівнянно непогана . Певні свецшколи -- (особливо фізико-математичні) в загалом : яйцеголових . Та системи олімпіад ...
Але порівняння важливе . В тих же ж США кожна школа може стати "спец" якщо переманить до себе видатного педагога певної дисципліни . Й головне , навіть маленька перемога в якись районніх "олімпіаді" (серед 200-300 тисяч учнів) (особливо з математики , фізики , або програмування) стає приводом для того, щоб це стало тим , що черга універів вишикується в чергу до юнака (або дівчини) .
Який нахрен ЄГЄ ?! То для тих , хто не є відмінником . Шанс , що такий талант не опинеться в якомусь пристижному універі майже нульовий . Якщо ти переможець по хімії нікого не хвилює твої знанння фізики чи астрономії . Якщо математик - яка нахрен біологія . Я про мову , й тим більш -- літературу не кажу . Або історію . Бо гуманітаріїв завжди більше будь те , бо там меньше абстракції . Але й видатних літераторів , переможців змагань по історії жодна падла не мучить знаннями математики й тим більш - фізики та хімії .
Я знав одного достатньо відомого й дуже талановитого колегу-програмера , який не знав законів Ома ... Знав "Anarchy In The U.K" й біографію Сіда Вішиса , а про Ома -- нічого . Не кажучи про якогось Джоуля , бо усе почалось з пояснення чому транспортуют електрику з великим вольтажем через закон Джоуля ...
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06.07.2021 23:01 Ответить
чому турки ?
та тому що 30 років у нас - лиш крадії,
ківи, кацапи та інші придурки...
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06.07.2021 23:50 Ответить
Что строят - очень хорошо!
Плохо то, что строить будут турки, а не сами...
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07.07.2021 05:01 Ответить
Пливе техніка на Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большую реставрацию".... короче, на Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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07.07.2021 08:55 Ответить
 
 