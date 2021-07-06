Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

Петр Порошенко готов прийти на заседание Временной следственной комиссии ВР, если вопрос срыва спецоперации по задержанию российских военных преступников из группы "Вагнера" и слива россиянам секретной информации о ней будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК.

Об этом Порошенко заявил во время поездки в Донецкую область в Славянске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами - "Слуга народа" и ОПЗЖ. У них есть в распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", - констатирует пятый президент.

"Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите в предмет ведения существующей следственной комиссии дело "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу "вагнеровцев", - отмечает Порошенко.

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"Мы проголосуем за дополнение к предмету ведения любой следственной комиссии, включив туда дело "Вагнера". Мы предоставим своих представителей, и я хочу поблагодарить и "Голос", и "Батькивщину" за совместную объединенную позицию в этом вопросе", - отметил Порошенко и предложил сделать это первым вопросом повестки дня следующего заседания Верховной Рады.

В пресс-службе напоминают, что, когда Порошенко был главой государства, он дал санкцию на проведение спецоперации, которую впоследствии Зеленский сорвал. Поэтому пятый президент считает, что его участие в заседании комиссии будет на порядок эффективнее, если одновременно туда прибудет и Зеленский.

"Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я - пятый президент - согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседания комиссии", - резюмирует Порошенко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

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Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.