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В РФ никто не гарантирует безопасности нашим спортсменам: Ващуку жестко ответили на желание отправить пляжную сборную по футболу в Москву

В РФ никто не гарантирует безопасности нашим спортсменам: Ващуку жестко ответили на желание отправить пляжную сборную по футболу в Москву

Экс-динамовец и экс-защитник московского "Спартака", а ныне вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Влад Ващук выступил с критикой решения об отказе нашей сборной ехать на ЧМ в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи ... .Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что здесь плохого? " - цитирует Ващука вице-президент Ассоциации футбола АР Крым Олег Комуняр.

Он жестко ответил Ващуку на такую ​​его позицию.

"Я расскажу о "политике" и о спорте вне ее:
- Это когда в России существует фактический запрет на использование футболки национальной сборной Украины нового образца, и за его ношение можно сесть по статье 280.1 УК РФ;
- Это оккупированные территории Крыма, частей Донецкой и Луганской области, где ты за атрибутику Таврии, Зари или Шахтера можешь сесть в тюрьму на много лет как экстремист или отправиться "на подвал".

Может Владислав Ващук взять на себя ответственность, что никого из футболистов, тренеров, персонала или членов украинской делегации не задержат во время турнира? Или может гарантировать безопасность болельщиков, которые рискнут поехать в Москву чтобы поддержать сборную? Что их там не побьют, не убьют или не объявят очередным украинским "шпионом" ...
Или Владислав Ващук надеялся ехать на Чемпионат мира в Москву в футболке московского Спартака? ", - отметил Комуняр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что решение Ассоциация пляжного футбола Украины не участвовать в ЧМ в Москве вполне последовательно, потому что в 2019 году, учитывая существующие в то время угрозы безопасности для игроков национальной сборной по пляжному футболу и украинских болельщиков на территории Российской Федерации, было принято решение отказаться от участия в матчах европейской квалификации в Москве Чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.

"К тому же компетентные министерства рекомендуют воздержаться от участия в соревнованиях на территории Российской Федерации и не могут осуществить финансирование такого участия", - отметил Комуняр.

К слову, сам Ващук уже тоже начал оправдываться за ранее сказанные слова.

"Пожалуйста, не надо делать громких заголовков. Когда Ассоциация приняла такое решение, что сборная не едет (в Москву), - значит в этом есть смысл ", - написал он впоследствии в Facebook.

Напомним, сборная по пляжному футболу Украина выиграла путевку на ЧМ, который проходит в Москве. Профильная ассоциация с учетом позиций МИД и Минмолодьспорту приняла решение отказаться от участия в этих соревнованиях.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586)


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Топ комментарии
+52
Отправьте Влада на передовую
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06.07.2021 21:41
+45
Передовая" - это не "зона"....На передовой - достойнейшие .... Там таких козхлов, как Ващук не должно быть. Потому как, Ващук - ватно-колорадское, промацсковское дерьмо.... Ващука надо подсраЧниками выгнать на лугандон. Ему там место ... На подвале...
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06.07.2021 22:11
+36
типова кацапська консерва!!!не треба приділяти уваги цьому покидьку!!!
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06.07.2021 21:54
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Отправьте Влада на передовую
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06.07.2021 21:41 Ответить
На хередовую...
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06.07.2021 22:06 Ответить
Передовая" - это не "зона"....На передовой - достойнейшие .... Там таких козхлов, как Ващук не должно быть. Потому как, Ващук - ватно-колорадское, промацсковское дерьмо.... Ващука надо подсраЧниками выгнать на лугандон. Ему там место ... На подвале...
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06.07.2021 22:11 Ответить
Кроме гвардии существуют и штрафные батальоны! Ну или должны существовать! В каждой армии мира они есть кроме Украины! Так вот туда ему и дорога этому Ващуку! А что-бы не сбежал то приковать его к станковому пулемету!
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06.07.2021 22:30 Ответить
Еще по своим пулемет повернет. К лопате его приковать, пусть на передке ямы роет, там, где ночью закурил и прилетает привет от снайпера на огонек сигареты.
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07.07.2021 06:43 Ответить
Да что вы все, к лопате, к пулемету приковать? Приковать его к унитазу переносному. Ребятам на передке комфортно будет.
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07.07.2021 19:12 Ответить
лучше на фарш
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07.07.2021 16:41 Ответить
типова кацапська консерва!!!не треба приділяти уваги цьому покидьку!!!
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06.07.2021 21:54 Ответить
Я тут не согласен! Необходимо что-бы такие падонки даже в мыслях не могли подумать о таком, а это лечится очень легко!
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06.07.2021 22:31 Ответить
Блин, когда фанаты пели хутин ****, Ващук наверно уши закрывал от страха 😀😀😀
Это же он - бывший муж ресторатора Золотых Ворот ?
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06.07.2021 21:55 Ответить
Сцикун.
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06.07.2021 21:56 Ответить
"Убедили мудака, Владислава Ващука
Что Динамо лучшая команда в мире!"

Соррі, але з пісні слів не викинеш
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06.07.2021 21:58 Ответить
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Украины по Крыму и Донбассу, Россия покинула заседание...

Резолюция была принята «несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России».

Россия угрожала выйти из состава ПА ОБСЕ, если эта резолюция будет принята, но документ все же поддержали.
Также ПА ОБСЕ приняла резолюцию США, в которой осуждается рост ненависти и насилия в мире. Отдельно в документе отмечены события в Беларуси. Была принята и резолюция, инициированная Нидерландами, в которой осуждаются преступления режима Александра Лукашенко.
«Поэтому российской и белорусской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ»,
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06.07.2021 21:58 Ответить
Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре». Как отмечается, из неё исключён доллар США...
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06.07.2021 22:08 Ответить
Ну и что? Я помню Нац банк пролетел как Рогозин над Кишенёвом вкладывая бабло в юань!
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06.07.2021 22:34 Ответить
ВАТА головного мозга, если не лечить, само НЕ ПРОЙДЕТ!
А лучшим лекарством против него должен быть Уголовный Кодекс!
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06.07.2021 21:58 Ответить
Он ещё и здоровьем спортсменов хотел рисковать
В раше - эпидемия. Должна быть полная изоляция страны , но благодаря дебилам типа Ващука, зараза разносится
У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву - Цензор.НЕТ 261
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06.07.2021 21:59 Ответить
A pocemu nemozno bylo igrat gde to Ispaniji .Raske vet rekordi po virusu ustanavlivajet,,daze fini bolejciki zarazilis Peterburge kogda tam igrali fini s raskoj
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06.07.2021 22:05 Ответить
Это правильно.Москалям вообще жить нет смысла
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06.07.2021 22:20 Ответить
Пляжный футбол - развлечение для бездельников в мирное время.
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06.07.2021 22:22 Ответить
черговий ватан. "позаполітико" - довбойоб.
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06.07.2021 22:23 Ответить
Ващук отдал долг Олегу Гусеву или продолжает морозиться ? Гнилое чмо
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06.07.2021 22:28 Ответить
та если хочет пусть сам туда едет... один без ансам ***..может дымоход прочистят и поймёт наконец что рашка и куйло это война и горе!
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06.07.2021 22:35 Ответить
А що в Москві пляжі є?
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06.07.2021 22:40 Ответить
Повестку этому малоросу...
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06.07.2021 22:54 Ответить
прекрасно помню время когда Ващук с Шовковским ходили задрав голову и называли себя одними из лучших в мире. Братья тогда здорово обпеклись на этом трио (там был еще Дмитрулин), как потом на белорусской "пьяни". братья пристроили его вице пляжного футбола, он там на роботу то ходит или как ? или по барам и казино. Да ему похер где бухать и играть в карты - в России или где то в Африке. Тоже нашли аморального авторитета. А этот самый трусливый вратарь в истории Украинського футбола устроился через братьев в сборную и по быстрячку привел своего "воспитанника" который поставил рекорд на ЧЕ пропустил наибольшее количество голов. Правду говорят -хороший вратарь половина команды. А плохой вратарь -плохая команда. Когда САШО играл в сборной, она проигрывала все что только можно и эти баловни судьбы посильно помогали в том, что бы Украина всегда и везде проигрывала.
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06.07.2021 23:06 Ответить
Шов би ти на йух, експерт )(еров.
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06.07.2021 23:16 Ответить
Був нормальним футболістом, а став повним гандоном.
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06.07.2021 23:13 Ответить
Проститутка!
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06.07.2021 23:56 Ответить
Гроші О. Гусєву віддав, жлоб прокацапський, чи ще черговий рік "віддаєш"?
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07.07.2021 02:07 Ответить
віддай Гусєву 50к баксів, віцепрезидент
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07.07.2021 02:08 Ответить
Черговий Ва-ТА-щук в Україні?
Чомусь я не дуже дивуюсь.
Мабуть ви теж згідні...
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07.07.2021 02:51 Ответить
В 19-м году тоже отказались. Бедная сборная которая практически нигде не играет.
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07.07.2021 04:26 Ответить
и спортсмены и проститутки - одного поля ягоды......
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07.07.2021 08:22 Ответить
Співуни,спортсмени -негадливі зовсім. Повії роблять свою справу мовчки,без розголосу. А ці інтелеХтуали ще й повчають. Мудозвон рідкісний цей ващук.Какаяразніца має жити на московії.
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07.07.2021 10:40 Ответить
в гидропарке пусть играет....
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07.07.2021 14:27 Ответить
Ващука в Москву отправить, - пусть там пляжный футбол развивает!
Ты долг Гусеву вернул, черт?!
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07.07.2021 14:38 Ответить
"Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи." © Ващук
Він, мабуть, в одній компанії з нашими ватними боксерами бухає.

У РФ ніхто не гарантує безпеки нашим спортсменам: Ващуку жорстко відповіли на бажання відправити пляжну збірну з футболу в Москву - Цензор.НЕТ 2316
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07.07.2021 15:28 Ответить
як не сумно але вони дійсно проросійські(
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22.08.2021 15:27 Ответить
Нехай сам Вващук туди сам і їде і не вертається.
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07.07.2021 18:34 Ответить
РАБссия закрыла границу нга карантин в связи с Пандемией штамма Дельта...Дохнуть что мухи в навозе...700 в день это Мировой рекорд..
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07.07.2021 21:10 Ответить
Сдох даже крымнашист режиссер Меньшов,а его жена Вера Алентова заболела той же фигней...Руки прочь от Мацковии...
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07.07.2021 21:13 Ответить
кстати всем кто смотрит новости РПЛ то на https://stadium.ru/news/13-07-2021-igroki-tinkoff-rpl-na-evro-2020 мног ополезного расказывают об игроках и куча прогнозов на игры
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22.08.2021 15:29 Ответить
 
 