В РФ никто не гарантирует безопасности нашим спортсменам: Ващуку жестко ответили на желание отправить пляжную сборную по футболу в Москву

Экс-динамовец и экс-защитник московского "Спартака", а ныне вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Влад Ващук выступил с критикой решения об отказе нашей сборной ехать на ЧМ в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи ... .Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что здесь плохого? " - цитирует Ващука вице-президент Ассоциации футбола АР Крым Олег Комуняр.

Он жестко ответил Ващуку на такую ​​его позицию.

"Я расскажу о "политике" и о спорте вне ее:

- Это когда в России существует фактический запрет на использование футболки национальной сборной Украины нового образца, и за его ношение можно сесть по статье 280.1 УК РФ;

- Это оккупированные территории Крыма, частей Донецкой и Луганской области, где ты за атрибутику Таврии, Зари или Шахтера можешь сесть в тюрьму на много лет как экстремист или отправиться "на подвал".

Может Владислав Ващук взять на себя ответственность, что никого из футболистов, тренеров, персонала или членов украинской делегации не задержат во время турнира? Или может гарантировать безопасность болельщиков, которые рискнут поехать в Москву чтобы поддержать сборную? Что их там не побьют, не убьют или не объявят очередным украинским "шпионом" ...

Или Владислав Ващук надеялся ехать на Чемпионат мира в Москву в футболке московского Спартака? ", - отметил Комуняр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что решение Ассоциация пляжного футбола Украины не участвовать в ЧМ в Москве вполне последовательно, потому что в 2019 году, учитывая существующие в то время угрозы безопасности для игроков национальной сборной по пляжному футболу и украинских болельщиков на территории Российской Федерации, было принято решение отказаться от участия в матчах европейской квалификации в Москве Чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.

"К тому же компетентные министерства рекомендуют воздержаться от участия в соревнованиях на территории Российской Федерации и не могут осуществить финансирование такого участия", - отметил Комуняр.

К слову, сам Ващук уже тоже начал оправдываться за ранее сказанные слова.

"Пожалуйста, не надо делать громких заголовков. Когда Ассоциация приняла такое решение, что сборная не едет (в Москву), - значит в этом есть смысл ", - написал он впоследствии в Facebook.

Напомним, сборная по пляжному футболу Украина выиграла путевку на ЧМ, который проходит в Москве. Профильная ассоциация с учетом позиций МИД и Минмолодьспорту приняла решение отказаться от участия в этих соревнованиях.