Главные новости 6 июля: Зеленский отказался уволить Татарова, заработала ВСК по "вагнеровцам"

Президент не будет увольнять замглавы ОП Татарова, Рада возьмется за "вагнеровцев", свежие рейтинги политиков и партий, - главные новости Украины 6 июля.

Зеленский отказался уволить Татарова

Президент отреагировал на петицию об увольнении замглавы ОП Олега Татарова, которую подписали более 25 тыс. украинцев. Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Таким образом, Татаров остается на должности.

Начала работу ВСК Рады по расследованию преступлений власть имущих

Сегодня состоялось организационное заседание комиссии. Темой провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" она будет заниматься в июле и в августе. Комиссия приняла решение отправить запросы в СБУ, Минобороны и Офис генпрокурора, чтобы выяснить, велась ли подготовка к операции по задержанию боевиков.

СБУ и Офис генпрокурора накануне сообщили, что не будут расследовать заявление Зеленского о том, что он обсуждал задержание "вагнеровцев" с Лукашенко.

Активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со "сливом" спецоперации.

Свежие рейтинги

Если бы выборы президента состоялись сейчас, победил бы Зеленский: за него готовы проголосовать 29,1% украинцев, за Порошенко - 13,4%, за Бойко - 12,5%, за Тимошенко - 11,3%.

Среди партий расклад сил таков: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

Кроме этого, на грани попадания в парламент находятся 5 политсил: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партия Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%.

Скандал с гражданством Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик трижды подряд в эфире ток-шоу не дала прямого ответа на вопрос о том, есть ли у нее гражданство США. Каждый раз она отвечала фразой "Я родилась в Украине и я украинка".

Партия выступила с официальным заявлением о том, что Рудик является гражданкой Украины, и у нее никогда не было никакого другого гражданства.

Репрессии в Беларуси

В Беларуси приговорили к 14 годам заключения бывшего кандидата в президенты оппозиционера Виктора Бабарико. Его признали виновным в взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств. Бабарико не признает вину и говорит, что это политическое преследование.

Евросоюз заявляет, что может в связи с приговором ввести против Минска новые санкции. Лукашенко заявил, что может в таком случае ограничить иностранный транзит через Беларусь.

Белорусские пограничники тем временем пропускают в ЕС нелегалов - их количество уже превысило тысячу. Лукашенко говорит, что не будет делать из страны "отстойник для мигрантов".

У ПЦУ стало больше прихожан

Большинство украинских православных - 58% - назвали себя прихожанами ПЦУ. За год этот показатель вырос на 10%. К УПЦ МП принадлежать 25% украинцев, греко-католиками являются 9%, атеистами - 7%.