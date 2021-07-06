Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную Украиной резолюцию о Крыме и ОРДЛО, делегация РФ покинула заседание

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления российской власти, ее вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил в Facebook глава делегации Украины, "слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это произошло "несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России".

"Резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

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Резолюция осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную российскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - уточнил Потураев.

Он подчеркнул, что этой резолюцией ПА ОБСЕ "в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства".

"Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину.

Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же, как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство", - заявил Потураев.

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По его словам, также ПА ОБСЕ поддержала резолюции США (осуждает рост ненависти и насилия в мире и делает отдельный фокус на событиях и ситуациях в Беларуси) и Нидерландов (направлена ​​на осуждение преступлений режима самопровозглашенного президента Лукашенко против собственных граждан).

"Поэтому российской и белорусской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ", - констатирует глава украинской делегации.

Кроме того, он сообщил, что новым президентом ПА ОБСЕ избрана депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд, "которая является последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины".

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По данным DW, резолюции Украины и Нидерландов поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. По мнению Москвы, это противоречило регламенту. Якобы были нарушены правила, касающиеся того, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно. В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств. Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате.