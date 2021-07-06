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Новости Агрессия России против Украины
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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную Украиной резолюцию о Крыме и ОРДЛО, делегация РФ покинула заседание

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную Украиной резолюцию о Крыме и ОРДЛО, делегация РФ покинула заседание

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления российской власти, ее вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил в Facebook глава делегации Украины, "слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это произошло "несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России".

"Резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

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Резолюция осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную российскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - уточнил Потураев.

Он подчеркнул, что этой резолюцией ПА ОБСЕ "в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства".

"Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину.

Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же, как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство", - заявил Потураев.

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По его словам, также ПА ОБСЕ поддержала резолюции США (осуждает рост ненависти и насилия в мире и делает отдельный фокус на событиях и ситуациях в Беларуси) и Нидерландов (направлена ​​на осуждение преступлений режима самопровозглашенного президента Лукашенко против собственных граждан).

"Поэтому российской и белорусской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ", - констатирует глава украинской делегации.

Кроме того, он сообщил, что новым президентом ПА ОБСЕ избрана депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд, "которая является последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины".

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную Украиной резолюцию о Крыме и ОРДЛО, делегация РФ покинула заседание 01

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По данным DW, резолюции Украины и Нидерландов поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. По мнению Москвы, это противоречило регламенту. Якобы были нарушены правила, касающиеся того, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно. В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств. Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате.

Автор: 

Беларусь (7899) Крым (26410) ОБСЕ (4880) резолюция (334) россия (95652) Донбасс (26956) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+25
Сподіваюсь, ця дєлєґация покинула нас назавжди?
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06.07.2021 22:28
+15
То нехай ********* поскаржиться у Спілку захисту тварин, Бо позов у ЄСПЛ від недолюдків не приймуть...
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06.07.2021 22:31
+9
Якби ж то...
"Тьі их в дверь, они - в окно"...
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06.07.2021 22:40
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Сподіваюсь, ця дєлєґация покинула нас назавжди?
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06.07.2021 22:28 Ответить
********* повірити - себе ...
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06.07.2021 22:32 Ответить
То нехай ********* поскаржиться у Спілку захисту тварин, Бо позов у ЄСПЛ від недолюдків не приймуть...
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06.07.2021 22:31 Ответить
Тварини вийдуть на протест у футболках "Дякую, Боже, що я не москаль"
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06.07.2021 22:38 Ответить
До "...ляндії" копростану, дуже далеко! До **********, трохи ближче! =)
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06.07.2021 22:44 Ответить
Потураєв і решта "слуг", спдіваюсь, теж голосували за резолюцію? 😊
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06.07.2021 22:32 Ответить
"Нинель не читатель?"
"Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате."
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06.07.2021 22:39 Ответить
Гугл муж ещё не забанил?
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07.07.2021 10:21 Ответить
А плевать!!! Решение принято!!! Свинособаки дристанули =)
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06.07.2021 22:53 Ответить
Свинособаки:
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання - Цензор.НЕТ 802
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07.07.2021 10:27 Ответить
мы их теряем....
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06.07.2021 22:33 Ответить
Якби ж то...
"Тьі их в дверь, они - в окно"...
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06.07.2021 22:40 Ответить
На хрен сдалися нам, это стадо перепуганных и голодных свинособак, да ещё с лишней хромосомой? =)
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06.07.2021 23:24 Ответить
И что эта резолюция меняет?
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06.07.2021 22:36 Ответить
Скабеева и ее муж выпишутся из гражданства РФ.
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06.07.2021 22:57 Ответить
захерова "Цыганочку с выходом" спляшет! =)
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06.07.2021 23:17 Ответить
Вы здесь что, всей семьёй и оба такие умные?
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07.07.2021 10:25 Ответить
А шо, мне нравицца такой ОБСЕ...
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06.07.2021 22:37 Ответить
К вою на мокшанских болотах присоединилось скуление , визжание ,на Минских прудах
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06.07.2021 23:14 Ответить
ерунда какая то, кроме слова "осуждаю" нечего конкретного!!! Где прописана уголовная ответственность за это все???
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07.07.2021 00:04 Ответить
В Гааге, вы тока подайте заяву... Мож бубочка уже все сделал, не кипишуйте, сначала узнайте , насчет зебуина с Гаагой.
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07.07.2021 00:56 Ответить
Суд по Боінгу іде.
Суд по катерах Зе фактично саме зірвало.
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07.07.2021 08:28 Ответить
Шановне товариство! Особисто у мене складається така думка, що те що було досягнуто на ПА ОБСЄ нам подається як офігенна перемога. Я так думаю, що перемога буде тоді коли під натиском світової спільноти ерефія виведе свої окупаційні війська з тимчасово окупованих районів України та Криму. А кремлівського педофіла - *уйла посадять на лаву злочинців у Гаазському трибуналі за всі воєнні злочини, що він вчинив проти людства за термін свого царювання, щоб накінець почало діяти міжнародне право. А ерефія, як країна агресор має виплатити репарації всім країнам де вона вела війни(в тому числі гібридні) - Молдові, Грузії, Україні, Сирії, Ефіопії і в інших де ерефія відкрито чи завуальовано була активно присутня. От тоді це буде перемога. А поки що іде бла-бла-бла-бла. Кремлівський педофіл-*уйло на все це вже давно забив. Так, що бажаю не зупинятись а вперед, приперти ерефію та її найближчого союзника Білорусь так, щоб у них гімно через вуха полізло. Бажаю успіхів нашим парламентарям та дипломатам.
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07.07.2021 08:55 Ответить
Справа в тому, що міжнародне право не працює на сьогодні. Фактично сьогодні продовжують працювати Ялтинські і Потсдамські угоди.

Потрібна нова міжнародна угода по міжнародному праву.
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07.07.2021 09:18 Ответить
Если не работает что либо из международных соглашений да и вообще любых, то не работает все, просто что то делается по привычке но может в любой момент развалиться.
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07.07.2021 10:04 Ответить
Ну щас почнеться - не будемо платити, газ перекриємо, русафоби.........
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07.07.2021 09:12 Ответить
ЩЕ ОДИН ВАЖЛИВИЙ ,хоч невеликий , КРОК на підтримку України .
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07.07.2021 12:10 Ответить
 
 