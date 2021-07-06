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Новости Агрессия России против Украины
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Пентагон: учения РФ не помешали Sea Breeze

Пентагон: учения РФ не помешали Sea Breeze

Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали учениям Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.

Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

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Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

Автор: 

Пентагон (1462) россия (95652) Си-Бриз (145) военные учения (3459) Черное море (1482) Кирби Джон (452)


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Во время проведения Sea Breeze - в скотокацапии подорожали памперсы
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06.07.2021 23:11 Ответить
и рюзге вдв на ***** начинают наезжать )))
https://www.facebook.com/zhupar.biceldiewa/videos/386439316547590
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06.07.2021 23:34 Ответить
до українських моряків. браття, якщо ви почуєте серед відкритого моря сигнал SOS від масковського судна, не будьте байдужими, покваптесь в район лиха, добийте щоб не мучились.
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06.07.2021 23:26 Ответить
Да да да.Все мы чтим учения
Уильям Кейдж (Том Круз) - Найди меня, когда очнешься. https://youtu.be/ksAeUyUhCG0
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06.07.2021 23:27 Ответить
Перевожу с дипломатического на бытовой - путенский плавучий металлолом на дровах и торфяных брикетах не помешал кораблям НАТО проводить учения по уничтожению путенского плавучего, допотопного хлама и прибрежных скоплений этого дерьма, и обслуживающей его кацапской живности....
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06.07.2021 23:38 Ответить
Учениям НАТО мог помешать только Кузя своим дымом, но бурлаки не успели его дотащить.
Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze - Цензор.НЕТ 6666
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06.07.2021 23:56 Ответить
каци мов ті собаки на селі: гидити під пліт бояцця, то валують шо дурні
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06.07.2021 23:57 Ответить
РОССИЙСКИХ ЖЛОБОВ ОПЯТЬ УЧАТ !)
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07.07.2021 04:28 Ответить
 
 