Пентагон: учения РФ не помешали Sea Breeze
Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали учениям Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.
"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.
Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".
Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.
Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.
В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.
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