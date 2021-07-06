Пентагон: учения РФ не помешали Sea Breeze

Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали учениям Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.

Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

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Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.