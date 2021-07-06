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Новости
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Офис Президента протягивает на пост директора "Мистецького Арсенала" экс-министра Кулиняка, который сегодня хвалит режим Януковича, - Козленко

Офис Президента протягивает на пост директора

Фаворит Офиса Президента на должность директора "Мистецького Арсенала" Михаил Кулиняк публично хвалит режим беглого экс-пезидента Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом Иван Козленко написал в Фейсбуке.

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" ...то, что ОП поставил на Кулиняка можно было определить по специфическому маркеру в его концепции - акцент на "аудиовизуальный контент". Теперь можно назвать вещи своими именами: конкурс в МА и в других культурных учреждениях - это не просто попытка внедрить ручное управление, это - реванш методов и кое-где людей режима Януковича.

Публичная апология режима Януковича со стороны Кулиняка во время самого конкурса вызывает возмущение. Он осмелел настолько, что рассказывает о добродетели авторитарного режима.

Благодаря расследованием активистов, осуществленным в частности на основе выявленных в Межигорье недоуничтоженных бухгалтерских книг, широко известно, что при Януковиче весь государственный аппарат был подчинен единой цели - выкачивания финансов из государственного сектора экономики. Это означает, что каждый министр и большинство руководителей ГП были интегрированы в вертикаль, по которой выведенные средства поднимались на самый верх - в карман Януковича и его семьи.

Это просто безумие, что такой человек как Кулиняк вновь появился из вонючего болота прошлого. При Януковиче он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функция которой была поддерживать клептократических механизм в рабочем состоянии (и играть на скрипке на днях рождениях гаранта). Очевидно, учитывая планы ОП начать строительство в МА, эти его способности вновь пригодятся. ОП требует "крепкого хозяйственника", который учтет при строительстве интересы всех сторон", - написал он.

Офис Президента протягивает на пост директора Мистецького Арсенала экс-министра Кулиняка, который сегодня хвалит режим Януковича, - Козленко 01

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Напомним, проводимые сегодня Выборы директора "Мистецького Арсенала" не состоялись. Ни один из кандидатов не получил необходимых 5 голосов. Объявлен новый конкурс на должность. Ряд кандидатов и членов комиссии заявляют о фальсификациях и конфликте интересов со стороны главы конкурсной комиссии.

выборы (24733) Кулиняк Михаил (56) Мистецький Арсенал (55) Козленко Иван (8)


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Топ комментарии
+21
Це вже нікого не дивує.
Пліснява, це мерзенна суміш з ригів та кацапських агентів.
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06.07.2021 23:26
+18
Режим зеленых гамадрил переплюнул Януковича.
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06.07.2021 23:20
+8
Интересно - на какОЙ капле народного терпения згорит этот зелёный придурок?
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06.07.2021 23:27
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Режим зеленых гамадрил переплюнул Януковича.
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06.07.2021 23:20 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
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06.07.2021 23:43 Ответить
От Авакова команды не поступало.
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06.07.2021 23:31 Ответить
разбиваешь парню влажные мечты о "националистических патриотах"
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07.07.2021 01:10 Ответить
Этим консервам еще не было команды из кремля. Как и Свободе, Унсо, и Голосу.
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07.07.2021 07:16 Ответить
А чего нет? Людям походу нравится иначе уже давно с камнями и битами вышли на улицы
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06.07.2021 23:24 Ответить
Це вже нікого не дивує.
Пліснява, це мерзенна суміш з ригів та кацапських агентів.
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06.07.2021 23:26 Ответить
Це єдиний ,суцільний кремлівський гнидник !!!)))
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06.07.2021 23:44 Ответить
Интересно - на какОЙ капле народного терпения згорит этот зелёный придурок?
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06.07.2021 23:27 Ответить
Ну яныка терпели очень долго. И отчаянно защищала половина электората- те кто потом после его бегства срочно натянул вышиванку и стал патриотом, а сейчас им надоело наблюдать войну по телеку и они выбрали ватного клоуна
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07.07.2021 07:18 Ответить
При всем этом лютом звиздеце, вспомнилось: «нас» - имеют, а мы - «крепчаем»(с)……☹️
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06.07.2021 23:31 Ответить
Зеля Янукодло 2.Какие вопросы?Все его действия,это обратка в Таёжный союз.Мне это надо?Нифига.Тому Зеля,если ты со мной не договорился,тебя накроют договорняки другие,олень ты тупой
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06.07.2021 23:48 Ответить
Все некогда «популярные» политики, которые дорвались к власти на наглом обмане украинцев, давно уже ушли в небытие, ненавидимые всей Украиной.
Такая же судьба ждет и «зеленых» дерибанщиков.
Зеленские приходят и уходят, а Тимошенко остается. Это выбор украинцев…

Только Тимошенко способна остановить этот «зеленый беспредел». (с)
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06.07.2021 23:51 Ответить
...уви, вона давно програла у крємля конкурс на гєнєрал-губєрнаторство Юго-Западнова края
Янучару й програла, якщо запамятовалі
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06.07.2021 23:54 Ответить
у Нее ТРИ раза воровали победу на выборах если вы с памятью не дружите !!! И кста - а к чему тут кремль?! ВСЕ решает мудрый нарИд который выбирает - то зека, то мародера, то клоуна!!
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07.07.2021 00:00 Ответить
Тимошенко подписала кабальные газовые условия с Кремлем которые можно было не подписывать. Только поэтому казна опустела настолько что яныку пришлось продать базу в Севастополе русакам еще на 50 лет в обмен на кредиты по Харьковским угодам.
Только Юлька на саммите нато в 2008 была категорически против.
Только Юлька в 2014 в рнбо голосовала против введения украинских войск из западного военного округа в Крым. Планировали провести "учения", самолеты с десантурой нашей развернули в воздухе.
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07.07.2021 07:23 Ответить
Уточнення - вона не голосувала (бо вона не була членом РНБО), а просто прийшла туди і триндіти почала, що не можна воювати... І, як не дивно, більшість її підтримали, хіба Турчинов виступав за те, щоб вжарить кацапів.
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07.07.2021 10:24 Ответить
Ещё Татарова по твоей роже размазать как мазь для полезного втирания.Я тебе и рекомендацию продам олень ты тупой
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06.07.2021 23:52 Ответить
Він же був міністром культури при Януковичі - от і хвалить його.
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06.07.2021 23:54 Ответить
это нормально - говно тянется к говну.... главное, что б потом сбежать не успели.
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07.07.2021 09:17 Ответить
Якщо у соціальних мережах ЗРОСТАЄ кількість людей,що вкрай роздратовані зє-піздотою, їх діями та бездіяльністю, то у суспільстві їх рейтинг тільки зростає. (власні спостереження за інформацією з соціологічних опитувань фірм типу КМІС,центр Разумкова, тощо)
Нам не здається, що нас знову на "йо"...бують?
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07.07.2021 12:25 Ответить
 
 