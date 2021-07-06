Офис Президента протягивает на пост директора "Мистецького Арсенала" экс-министра Кулиняка, который сегодня хвалит режим Януковича, - Козленко

Фаворит Офиса Президента на должность директора "Мистецького Арсенала" Михаил Кулиняк публично хвалит режим беглого экс-пезидента Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом Иван Козленко написал в Фейсбуке.

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" ...то, что ОП поставил на Кулиняка можно было определить по специфическому маркеру в его концепции - акцент на "аудиовизуальный контент". Теперь можно назвать вещи своими именами: конкурс в МА и в других культурных учреждениях - это не просто попытка внедрить ручное управление, это - реванш методов и кое-где людей режима Януковича.

Публичная апология режима Януковича со стороны Кулиняка во время самого конкурса вызывает возмущение. Он осмелел настолько, что рассказывает о добродетели авторитарного режима.

Благодаря расследованием активистов, осуществленным в частности на основе выявленных в Межигорье недоуничтоженных бухгалтерских книг, широко известно, что при Януковиче весь государственный аппарат был подчинен единой цели - выкачивания финансов из государственного сектора экономики. Это означает, что каждый министр и большинство руководителей ГП были интегрированы в вертикаль, по которой выведенные средства поднимались на самый верх - в карман Януковича и его семьи.

Это просто безумие, что такой человек как Кулиняк вновь появился из вонючего болота прошлого. При Януковиче он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функция которой была поддерживать клептократических механизм в рабочем состоянии (и играть на скрипке на днях рождениях гаранта). Очевидно, учитывая планы ОП начать строительство в МА, эти его способности вновь пригодятся. ОП требует "крепкого хозяйственника", который учтет при строительстве интересы всех сторон", - написал он.

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Напомним, проводимые сегодня Выборы директора "Мистецького Арсенала" не состоялись. Ни один из кандидатов не получил необходимых 5 голосов. Объявлен новый конкурс на должность. Ряд кандидатов и членов комиссии заявляют о фальсификациях и конфликте интересов со стороны главы конкурсной комиссии.