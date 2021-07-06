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Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины. ФОТО

В рамках рабочего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины 01

"Состоялся обмен мнениями относительно важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой амбициозной цели со стороны Евросоюза и государств - членов ЕС. 

Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, продолжается вдоль украинской государственной границы, а также на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной, – глава Евросовета Мишель

Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против нашего государства.

Президент Украины проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.

Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины 03

Во время встречи стороны также обсудили приоритеты взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммита Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.

Смотрите: Зеленский поздравил литовцев с Днем государственности: У нас общий путь к успешному будущему. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Литва (2472) Науседа Гитанас (266) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+3
Гадаю що європейці розуміють що домовлятись про щось з лялькою немає сенсу !!!)))
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06.07.2021 23:40
+3
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE
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06.07.2021 23:46
+2
Дрібна гнида від кремлівських вошей !!!)))
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06.07.2021 23:40
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Дрібна гнида від кремлівських вошей !!!)))
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06.07.2021 23:40 Ответить
Гадаю що європейці розуміють що домовлятись про щось з лялькою немає сенсу !!!)))
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06.07.2021 23:40 Ответить
Карлики они такие ржачные
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06.07.2021 23:43 Ответить
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE
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06.07.2021 23:46 Ответить
Зеля предал Украину, везде где дотянулись его ручки.
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07.07.2021 08:13 Ответить
А в это время китайцы уже пишут, что ЗЕ сливает евроинтеграцию, чтобы укрепить сотрудничество с Китаем.
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06.07.2021 23:47 Ответить
Евро-перспектива !? Ну-ну... Вы скоро будете изгоями во всем Мире Зеленые падлы !!!

"США отзывает временную поверенную в делах США в Украине Кристина Квин. В связи с отсутствием решения о назначении посла или временно поверенного в делах эти функции будут возложены на одного из сотрудников Государственного департамента США. "(с)
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07.07.2021 00:07 Ответить
Подарують недомірку ще один лісапет, нехай дитина тішиться.
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07.07.2021 00:17 Ответить
...мудень квартальный, лучше обсуждай с януковощем свои ростовские перспективы
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07.07.2021 00:18 Ответить
карлика даже поближе на фото пододвинули, а он всё равно "метр с кепкой"
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07.07.2021 01:12 Ответить
Карлики видно с детства все злобные и делают всем назло.
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07.07.2021 08:15 Ответить
хорошо. правильно.
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07.07.2021 03:57 Ответить
Перспектива одна - "тягнутись до морквини"...
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07.07.2021 04:39 Ответить
филю с собой привез?
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07.07.2021 08:29 Ответить
Гарно Шмигаль замаскувався.
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07.07.2021 10:42 Ответить
 
 