Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины. ФОТО
В рамках рабочего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Состоялся обмен мнениями относительно важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой амбициозной цели со стороны Евросоюза и государств - членов ЕС.
Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, продолжается вдоль украинской государственной границы, а также на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против нашего государства.
Президент Украины проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.
Во время встречи стороны также обсудили приоритеты взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммита Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.
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