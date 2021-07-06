Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр. ФОТОрепортаж

6 июля в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона осуществили эвакуацию четырех раненых военнослужащих из района проведения ООС. Из Мариуполя в Днепр раненых доставили вертолетом Ми-8.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

"В районе выполнения задач военнослужащим была оказана квалифицированная медицинская помощь с целью устранения тяжелых, угрожающих жизни последствий и осложнений ранений и проведена подготовка к эвакуации на следующий уровень оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Сейчас в Днепре врачи обследуют раненых для установления дальнейшего плана лечения.

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