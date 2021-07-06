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Новости Агрессия России против Украины
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Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр. ФОТОрепортаж

6 июля в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона осуществили эвакуацию четырех раненых военнослужащих из района проведения ООС. Из Мариуполя в Днепр раненых доставили вертолетом Ми-8.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр 01

"В районе выполнения задач военнослужащим была оказана квалифицированная медицинская помощь с целью устранения тяжелых, угрожающих жизни последствий и осложнений ранений и проведена подготовка к эвакуации на следующий уровень оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр 02

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Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр 03

Сейчас в Днепре врачи обследуют раненых для установления дальнейшего плана лечения.

Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр 04

Также читайте: Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

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Днепр (4426) ранение (3386) эвакуация (2078) военнослужащие (6149) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого одужання вам, рідненькі.
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06.07.2021 23:50 Ответить
йшов 7 рік протистояння с скрепами яких в 3 рази більше ..але так краще щоб потім не сказали що вони були в одних трусіках
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07.07.2021 00:22 Ответить
8-й...
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07.07.2021 06:06 Ответить
Одужуйте, дорогі наші захисники !
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07.07.2021 01:40 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам! Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

Чотирьох поранених військовослужбовців евакуйовано вертольотом із зони ООС у Дніпро - Цензор.НЕТ 8144
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07.07.2021 08:13 Ответить
 
 