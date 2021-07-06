Четверо раненых военнослужащих эвакуированы вертолетом из зоны ООС в Днепр. ФОТОрепортаж
6 июля в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона осуществили эвакуацию четырех раненых военнослужащих из района проведения ООС. Из Мариуполя в Днепр раненых доставили вертолетом Ми-8.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.
"В районе выполнения задач военнослужащим была оказана квалифицированная медицинская помощь с целью устранения тяжелых, угрожающих жизни последствий и осложнений ранений и проведена подготовка к эвакуации на следующий уровень оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас в Днепре врачи обследуют раненых для установления дальнейшего плана лечения.
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