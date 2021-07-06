СНБО ввел санкции против 100 украинцев, ранее попавших в санкционные списки США, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Эти граждане находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Данилова, американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.
"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал он.
Данилов отметил, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.
"Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил секретарь СНБО.
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Ой...
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Схоже для РНБО Беня вже "помер")
БеНя под саницкиями? конечно же нет.и не будет.
так як хто ж на себе руку підніме ?.
Или Клоун не доверяет американцам, но спрашивает у них почему мы не в НАТО? Да Потому, что ущербное население во главе с Клоуном в Клуб Успешных Стран не принимают!
Ось вам і голосування синхронне.
Що ще раз доводить: Зенаволоч домовляється з Бойком усунути Пороха @poroshenko від виборів та самим розіграти карти !,
Черговий зелений разводняк.