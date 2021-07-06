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СНБО ввел санкции против 100 украинцев, ранее попавших в санкционные списки США, - Данилов

СНБО ввел санкции против 100 украинцев, ранее попавших в санкционные списки США, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Эти граждане находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.

"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал он.

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Данилов отметил, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.

"Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11313) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+17
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 2834
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07.07.2021 00:04
+12
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9635
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07.07.2021 00:06
+11
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 8476А цей нерозлучний дует прокремлівських злодіїв - корупціонерів, він нібито санкцій уникнув ....
так як хто ж на себе руку підніме ?.
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07.07.2021 06:39
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Да то все муйня !!! Вот скажите Нам - Кто отключил интернет ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР ?!
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07.07.2021 00:04 Ответить
У мене мабуть годину не було, а тепер з"явився.
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07.07.2021 00:10 Ответить
да за нас то понятно.. а вот кто этим нетрудоспособным иждивенцам отключил !?
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07.07.2021 00:26 Ответить
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 2834
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07.07.2021 00:04 Ответить
і що-проти пана Ко також...?! -не вірю...
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07.07.2021 00:05 Ответить
Игорь Валерьевич... Тоже?
Ой...
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07.07.2021 00:06 Ответить
Думаете,что беня вошёл в число тех ста ?)
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07.07.2021 00:08 Ответить
Я вас умоляю
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07.07.2021 01:30 Ответить
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9635
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07.07.2021 00:06 Ответить
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvpVaiv86stE&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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07.07.2021 00:07 Ответить
А самим накласти санкції без Штатів слабо? Папуги.
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07.07.2021 00:11 Ответить
На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 3 померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3275533
Схоже для РНБО Беня вже "помер")
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07.07.2021 00:13 Ответить
А по " санкции" будут давать право поуправлять чем-нить государственным? Например бывшей трубой Медведчука? Или Цэнтр энерго? Или Укрнафтой? Или в нагрузку еще и Одесский припортовый дадут?
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07.07.2021 00:23 Ответить
Опять туфта для зелеНого быдла.
БеНя под саницкиями? конечно же нет.и не будет.
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07.07.2021 00:24 Ответить
Сое не привыкать она как бездумно ела соевые фекалии так и будет дальше.
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07.07.2021 01:53 Ответить
Ничего не понятно,- так зачем вы едите фекалии?
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07.07.2021 09:15 Ответить
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 8476А цей нерозлучний дует прокремлівських злодіїв - корупціонерів, він нібито санкцій уникнув ....
так як хто ж на себе руку підніме ?.
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07.07.2021 06:39 Ответить
Бабуся бородата потрапила у список???
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07.07.2021 00:30 Ответить
Санкции надо ввести против Зе за его пропутинскую кадровую политику.
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07.07.2021 00:32 Ответить
Конституционный суд Украины принял неконституционное решение, что Президент Украины имеет иммунитет от криминального преследования. Теперь зеленский может из окна своего автомобиля расстреливать прохожих из пулемёта, совершать каждый день по 200 госизмен, насиловать детишек, воровать из госбюджета (что он сейчас делает) и ему за это ничего не будет. Нужно просто подождать несколько лет окончания его каденции, но потом он скажет, что это была политическая необходимость и опять ему за это ничего не будет.
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07.07.2021 08:00 Ответить
Как рекомендующий орган может выносить приговоры... Что, бл* -никто не понимает , что это диктатура и игра хером на конституции ?
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07.07.2021 01:08 Ответить
...ужос от Данилова будет поболее Ежова/Кагановича/Берия ... у Данилы жёсткий взгляд, твёрдая рука и обмороженное серце
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07.07.2021 05:27 Ответить
Может морда, бо кирпича просит
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07.07.2021 07:06 Ответить
РНБО ввела санкції проти 100 українців, які раніше потрапили в санкційні списки США, - Данілов - Цензор.НЕТ 9980
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07.07.2021 06:28 Ответить
Як там з підрахунокм в "Совете по национальной безопасности Зеленского" в порядку ? Америкоси Вам дали 161 порушника спокою США, а у Вас виявилось 130, та це 3 померло. Більше 30 випарувалось. Як там " отмороженное серце" оттаивает потихоньку ?
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07.07.2021 06:55 Ответить
Если они под санкциями США, почему они в Украине не в тюрьме?
Или Клоун не доверяет американцам, но спрашивает у них почему мы не в НАТО? Да Потому, что ущербное население во главе с Клоуном в Клуб Успешных Стран не принимают!
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07.07.2021 07:46 Ответить
Санкции на граждан Украины это разновидность видосиков от зеленского. Санкции против граждан Украины не вводятся. Нет такого законного права у РНБО. Читай закон Украины
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07.07.2021 07:55 Ответить
Это просто зелёный треш для тупорылых. Санкции против граждан Украины не вводятся.
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07.07.2021 07:53 Ответить
Вводить санкции против собственных граждан- все равно, что подписаться в собственном бессилии президенту и монобольшинству перед "кривосудием" Украины, либо для того чтобы подольше подурить народ и попиарится.
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07.07.2021 07:57 Ответить
конченные клоуны!!! где санкции на беню, ахмета, пинчука и т.д
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07.07.2021 08:14 Ответить
Коломойскій читав про санкції РНБО і плакав (від сміху).
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07.07.2021 08:34 Ответить
Стеснюсь спросить - Коломойшу это тоже касается?! Что-то гложат смутные сомнения….
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07.07.2021 09:29 Ответить
До жопи те санкции.
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07.07.2021 09:45 Ответить
Ніколи не вірте чоловікам, які фарбують волосся! А Данілов його фарбує, адназначна.
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07.07.2021 09:49 Ответить
Американці ввели санкції проти громадян України.Які санкції може вводити держава Україна проти власних громадян?Це АБСУРД,як і теперішня влада.Для цього існує КПК.
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07.07.2021 10:23 Ответить
Син Юрія Бойко став володарем єдиного хім. заводу, який виробляє вибухівку для армії.
Ось вам і голосування синхронне.
Що ще раз доводить: Зенаволоч домовляється з Бойком усунути Пороха @poroshenko від виборів та самим розіграти карти !,
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07.07.2021 10:28 Ответить
Список осіб, проти яких РНБО ввела санкції, не показують.
Черговий зелений разводняк.
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07.07.2021 11:04 Ответить
сколько среди этих "украинцев" украинцев? огласитевесьсписокпожалуста.... (С)
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07.07.2021 13:12 Ответить
А можно хоть первый десяток посмотреть. А то у нас уже тысячи воров в законе, тысячи контрабандистов и все под санкциями и народной фамилии.
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07.07.2021 16:32 Ответить
 
 