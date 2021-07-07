Долги за коммуналку и штрафы будут не списывать со счетов, а блокировать, - Минюст
Средства на счету могут быть арестованы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.
Арестовать средства на счету исполнительная служба может только если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.
Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.
При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.
В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на таких ресурсах:
- Единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- электронный сервис государственных услуг "Дія";
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-невже такий тупий....заблокують твою зарплатну карточку і т.д..
то я вас розчарую - банки, за постановою виконавця, блокують всі рахунки боржника.
А як на цей ,,закон,,відреагував КС України?Яка його оцінка правомірності цього закону?
До кого далі пливтиме? До жопошників, у совок?!
Ні, бидло, мене звати не Петро. І, слава Богу, не Зєля.
Тобі полегшало, убоге?)))))
****
13 тысч. просмотров 1 000 коментов. Варианты отключения от ЦО.
Население !
Не паникуйте.
Ставьте автономное отопление в квартирах и цена квадратного метра ( у них 65 грн)
отопления от нуворишей будет в 20 (ДВАДЦАТЬ раз дешевле.( у нас 3.25 грн)
Перенимаем опыт Закарпатья - 15 лет назад вопрос с
тарифами там был решен окончательно и бесповоротно.
Справка для ботов -Смотрим документацию.
В Швейцарии люди не смотрят на счетчики,
а в Кувейте вообще не платят за коммуналку Сравнить- сколько, где и в каких странах люди платят за коммунальные услуги и
какой это составляет процент от зарплат, где и какое в других странах отопление см. адрес:
http://www.segodnya.ua/news/14245610.html