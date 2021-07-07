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Долги за коммуналку и штрафы будут не списывать со счетов, а блокировать, - Минюст

Долги за коммуналку и штрафы будут не списывать со счетов, а блокировать, - Минюст

Средства на счету могут быть арестованы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.

Арестовать средства на счету исполнительная служба может только если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.

Читайте: С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы

Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.

При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.

В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на таких ресурсах:

  • Единый реестр должников;
  • портал Онлайн-дом юстиции;
  • электронный сервис государственных услуг "Дія";
  • Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Также читайте: Долги граждан Украины за коммунальные услуги составляют 73 млрд грн, - Госстат

Автор: 

банки (1935) долг (1150) Минюст (1751)


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Топ комментарии
+32
Вся эта "власть" - лютый позор.
На следующих выборах придёт ОПЗЖ. Просто пообещав что всё будет "как при Леониде Ильиче": киловатт за 2 копейки, трамвай за 3 копейки, метро за 5 копеек, мороженое за 9 копеек, и никаких пандемий, масок и дурантинов.
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07.07.2021 01:46
+26
покращення життя вже сьогодні
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07.07.2021 01:42
+23
Вот это будет лютый треш от мудрого нарида, уставшего от войны...
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07.07.2021 01:51
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Дуже можливо. Довести до вибуху - і одразу зайдуть кацапи з "миротворческой миссией".
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07.07.2021 12:57 Ответить
лол,лікуватись не пробував?
-невже такий тупий....заблокують твою зарплатну карточку і т.д..
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08.07.2021 00:40 Ответить
що ви мали на увазі написавши оце: "заблокують твою зарплатну карточку і т.д..", що заблокують виключно зарплатну карту?
то я вас розчарую - банки, за постановою виконавця, блокують всі рахунки боржника.
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08.07.2021 07:11 Ответить
А це вже геноцид українського народу.Значить знову будемо переходити на ,,конвертовану,,зарплату а на зарплатуну карту будуть переводити тільки прожитковий мінімум яких незможе ніхто заблокувати так як це буде порушенням Конституції і потечуть ріки позовів в міжнародні суди.
А як на цей ,,закон,,відреагував КС України?Яка його оцінка правомірності цього закону?
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07.07.2021 19:37 Ответить
P.S.А може ЗЕкоманда все це робить навмисне щоб від нас відвернувся весь світ і ми приповзли на колінах до *****?
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07.07.2021 19:39 Ответить
Ростов кличе!
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07.07.2021 23:22 Ответить
ото якщо ти у німців попав у камери з перевищенням швидкості і не заплотив ...то угадай що далі тобі буде..
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08.07.2021 00:43 Ответить
По рішенню суду і при тому тобі нададуть безкоштовного адвоката.
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08.07.2021 05:24 Ответить
Зелепупики, уверен что от этой новости Вам стало намного легче и любовь к президенту стала крепче! А то порохоботы тут такого накомментировали а на самом деле нет ничего страшного!
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07.07.2021 23:38 Ответить
Ну, бидломаса, ви цього прагнули, голосуючи за каломойського блазня?!
До кого далі пливтиме? До жопошників, у совок?!
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08.07.2021 00:13 Ответить
петруха..ти уже сам строчиш?
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08.07.2021 00:44 Ответить
Добре, що навіть ти зрозуміло, коли до тебе звертаються!))))
Ні, бидло, мене звати не Петро. І, слава Богу, не Зєля.
Тобі полегшало, убоге?)))))
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08.07.2021 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/2#comments

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13 тысч. просмотров 1 000 коментов. Варианты отключения от ЦО.

Население !
Не паникуйте.
Ставьте автономное отопление в квартирах и цена квадратного метра ( у них 65 грн)
отопления от нуворишей будет в 20 (ДВАДЦАТЬ раз дешевле.( у нас 3.25 грн)
Перенимаем опыт Закарпатья - 15 лет назад вопрос с
тарифами там был решен окончательно и бесповоротно.
Справка для ботов -Смотрим документацию.
В Швейцарии люди не смотрят на счетчики,
а в Кувейте вообще не платят за коммуналку Сравнить- сколько, где и в каких странах люди платят за коммунальные услуги и
какой это составляет процент от зарплат, где и какое в других странах отопление см. адрес:
http://www.segodnya.ua/news/14245610.html
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08.07.2021 07:30 Ответить
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