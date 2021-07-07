Долги за коммуналку и штрафы будут не списывать со счетов, а блокировать, - Минюст

Средства на счету могут быть арестованы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.

Арестовать средства на счету исполнительная служба может только если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.

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Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.

При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.

В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на таких ресурсах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг "Дія";

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

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