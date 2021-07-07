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Хакеры, вероятно связанные со спецслужбами РФ, взломали компьютерную систему республиканцев в США, - Bloomberg

Хакеры, вероятно связанные со спецслужбами РФ, взломали компьютерную систему республиканцев в США, - Bloomberg

Хакеры, предположительно, связанные с российской разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла ещё на прошлой неделе. По утверждению Bloomberg, авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear. В 2016 году в США звучали обвинения в адрес этой же группировки: тогда речь шла о деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Вместе с тем, агентство приводит заявление представителя Национального комитета Республиканской партии, сообщившего, что данные, согласно которым хакеры якобы получили доступ к компьютерной системе комитета, не соответствуют действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная кибератака связанных с РФ хакеров затронула уже более тысячи компаний в 17 странах, - Bloomberg

"Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами корпорации Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии", - заявил глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс.

Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов США. Кибератаки на эти отрасли в Вашингтоне считают серьезной угрозой национальной безопасности. Партийные ячейки входят в один из указанных в этом перечне секторов, которые касаются  государственных учреждений США.

россия (95652) США (26827) хакер (1184)


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Топ комментарии
+6
так им и надо.. дальше пусть с пуйлом хороводы водят
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07.07.2021 07:10
+5
Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов Источник: https://censor.net/ru/n3275548\\\\\\\\\\\

кстати молодец дед Джо. высрал врагу шо считает тем шоп Путин не нападал, а то.... А то шо? ракеты запустит на Путина? так у него бункер есть
особенно смешно мямлит Меркель когда Путин хакерствует - каанструктивныый диалох нада вести, панимаете ли, с нашими расейскими партнерами...
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07.07.2021 07:40
+4
Штаты при Байдене, еще больше становятся похожими на евротерпил, и наших квартальщиков. Что бы окончательно, и ясно "обозначить" свои намерения, хутину осталось забраться Байдену на стол в Белом доме, и наложить кучу...
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07.07.2021 07:38
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так им и надо.. дальше пусть с пуйлом хороводы водят
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07.07.2021 07:10 Ответить
А в Україні цього року добавили бюджетних місць на спеціальність "Кібербезпека".
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07.07.2021 09:11 Ответить
Масштабная атака была на несколько стран Мира,включая братскую для РАБссии Германии,всего 17 стран...,США никаких атак не предпринимали...Пока....,а дальше после китайского предкпреждения будет такая атака...что Мавзолейная Саранча получит ШОК....,Билл Гейтс зна шо делать с БЫДЛОМ Путлера...
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07.07.2021 07:28 Ответить
Штаты при Байдене, еще больше становятся похожими на евротерпил, и наших квартальщиков. Что бы окончательно, и ясно "обозначить" свои намерения, хутину осталось забраться Байдену на стол в Белом доме, и наложить кучу...
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07.07.2021 07:38 Ответить
Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов Источник: https://censor.net/ru/n3275548\\\\\\\\\\\

кстати молодец дед Джо. высрал врагу шо считает тем шоп Путин не нападал, а то.... А то шо? ракеты запустит на Путина? так у него бункер есть
особенно смешно мямлит Меркель когда Путин хакерствует - каанструктивныый диалох нада вести, панимаете ли, с нашими расейскими партнерами...
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07.07.2021 07:40 Ответить
вся суть в том что на 16 критически важных секторов нападать низя, а на остальные значит можно
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07.07.2021 07:47 Ответить
суть в том шо 1 дед слил второму деду шо для него важно
хотя тот и так знал, но как то пафосно выглядит - один пригрозил, второй показал фигу, в кармане, дома, в бункере, ночью, под кроватью))
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07.07.2021 08:13 Ответить
Нужно срочно провести переговоры с пуйлом
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07.07.2021 07:45 Ответить
Это возмутительно! Пора снимать санкции 😁😁😁😁
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07.07.2021 08:31 Ответить
"Нельзя вести переговоры с врагом, который пришел тебя убивать ". Голда Меир.
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07.07.2021 09:02 Ответить
Ну и что. У власти США демократы.
Это всё равно что почту Вакарчука. Пропади оно пропадом никто не заметит.
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07.07.2021 11:58 Ответить
 
 