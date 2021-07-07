Хакеры, вероятно связанные со спецслужбами РФ, взломали компьютерную систему республиканцев в США, - Bloomberg

Хакеры, предположительно, связанные с российской разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла ещё на прошлой неделе. По утверждению Bloomberg, авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear. В 2016 году в США звучали обвинения в адрес этой же группировки: тогда речь шла о деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Вместе с тем, агентство приводит заявление представителя Национального комитета Республиканской партии, сообщившего, что данные, согласно которым хакеры якобы получили доступ к компьютерной системе комитета, не соответствуют действительности.

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"Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами корпорации Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии", - заявил глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс.

Напомним, во время встречи в Женеве 16 июня Джо Байден передал Владимиру Путину список 16 критически важных секторов США. Кибератаки на эти отрасли в Вашингтоне считают серьезной угрозой национальной безопасности. Партийные ячейки входят в один из указанных в этом перечне секторов, которые касаются государственных учреждений США.