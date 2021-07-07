Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки

Администрация США предупредила власти России, оставляет за собой право делать шаги на кибератаки хакеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы проводим переговоры на уровне экспертов. Мы планируем провести еще одну встречу на следующей неделе, которая сосредоточена на атаках вирусов-вымогателей", - сообщила Псаки.

Она отметила, что в этом отношении Соединенные Штаты четкий месседж для России, Байден впервые выразил Путину на встрече в Женеве.

"Даже если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, которые находятся в России, мы будем принимать меры и оставляем за собой право реагировать со своей стороны", - подчеркнула пресс-секретарь администрации США.

Относительно последней кибератаки, которая ассоциируется с действиями русских, Псаки отметила, что американская разведка и сообщество киберзащиты продолжают оценку фактов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки

"Но в общении (с российской стороной. - Ред.), где мы контактируем напрямую, мы продолжаем четко выражать этот месседж", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в ночь на субботу хакерская группировка, которую на основании предварительной информации, связывают с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру с помощью программы-вымогателя. Жертвами стали предприятия в США, Великобритании, Канаде, Аргентине, Мексике, Испании, Швеции.