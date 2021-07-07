Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки
Администрация США предупредила власти России, оставляет за собой право делать шаги на кибератаки хакеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы проводим переговоры на уровне экспертов. Мы планируем провести еще одну встречу на следующей неделе, которая сосредоточена на атаках вирусов-вымогателей", - сообщила Псаки.
Она отметила, что в этом отношении Соединенные Штаты четкий месседж для России, Байден впервые выразил Путину на встрече в Женеве.
"Даже если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, которые находятся в России, мы будем принимать меры и оставляем за собой право реагировать со своей стороны", - подчеркнула пресс-секретарь администрации США.
Относительно последней кибератаки, которая ассоциируется с действиями русских, Псаки отметила, что американская разведка и сообщество киберзащиты продолжают оценку фактов.
"Но в общении (с российской стороной. - Ред.), где мы контактируем напрямую, мы продолжаем четко выражать этот месседж", - подчеркнула она.
Как сообщалось, в ночь на субботу хакерская группировка, которую на основании предварительной информации, связывают с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру с помощью программы-вымогателя. Жертвами стали предприятия в США, Великобритании, Канаде, Аргентине, Мексике, Испании, Швеции.
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Так шо лучше дустом 😀😀😀
Колись читав одне фантастичне оповідання Згідно з сюжетом дві планети, заселені колоністами з Землі, мали затяжний конфлікт І влада однієї вирішила бороться з іншою за допомогою біологічної зброї - виводили хвороботворні мікроби, комах-шкідників, які наносили збитки сільському господарству противника Спочатку противник вів боротьбу з цими атаками шляхом виведення нових вакцин, інсектицидів, для боротьби з шкідниками, однак з кожним новим нападом бороться було все складніше Тоді вони змінили тактику - почали розводить ті самі сільгоспкультури, що і агресор Само-собою , агресор почав виводить шкідників , що знищували ці культури В один прекрасний момент жертви біоагресії зібрали цих шкідників і "вивалили" їх у масовому порядку на планету агресорів, рослинний світ яких не був готовий до подібного Через кілька місяців невгамовний агресор став на грань масового голоду!
Співають - не потомилися.
Что то сделать полезное, что бы все цивилизованное общество пользовалось, так нет увольте, только насрать.
Вырубить им вообще интернет, да и дело с концом, пусть на деревянных ложках играют.
Кстати, раши тоже нет, всё, что вы видите на карте, куплено в сельском магазине Военторга.
коли вже будуть конкретнi дii проти азiопськоi паРашi?