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Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки

Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки

Администрация США предупредила власти России, оставляет за собой право делать шаги на кибератаки хакеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы проводим переговоры на уровне экспертов. Мы планируем провести еще одну встречу на следующей неделе, которая сосредоточена на атаках вирусов-вымогателей", - сообщила Псаки.

Она отметила, что в этом отношении Соединенные Штаты четкий месседж для России, Байден впервые выразил Путину на встрече в Женеве.

"Даже если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, которые находятся в России, мы будем принимать меры и оставляем за собой право реагировать со своей стороны", - подчеркнула пресс-секретарь администрации США.

Относительно последней кибератаки, которая ассоциируется с действиями русских, Псаки отметила, что американская разведка и сообщество киберзащиты продолжают оценку фактов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки

"Но в общении (с российской стороной. - Ред.), где мы контактируем напрямую, мы продолжаем четко выражать этот месседж", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в ночь на субботу хакерская группировка, которую на основании предварительной информации, связывают с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру с помощью программы-вымогателя. Жертвами стали предприятия в США, Великобритании, Канаде, Аргентине, Мексике, Испании, Швеции.

россия (95652) США (26827) хакер (1184) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+9
Так примените свои возможности по лапотникам и перестаньте только об этом говорить, а то выглядит как при трампе - одна болтовня!!!!!
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07.07.2021 07:33
+8
З кацапами можна реально бороться саме їх методами Цивилізованих методів вирішення конфліктів вони не розуміють Тільки коли їх комп"ютерні системи почне сер"йозно "ковбасить" від хакерських атак, вони перестануть паскудить Адже вони "кришують" напівкримінальні хакерські групи - ті роблять "брудну роботу" на замовлення" влади, а влада "закриває очі" на їх злочинну діяльність І що саме головне - це дає можливість Кремлю заявить: "Настамнет!"
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07.07.2021 07:46
+3
чоткий месседж - страшный и опасный
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07.07.2021 07:47
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Согласен...бла бла бла! а эмбарго на нефть слабо? Рррраз! и плучай п...да на чай
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07.07.2021 07:46 Ответить
Судя по историям о Моссаде те бы для начала спалили автомобили всем участникам хакерских атак их автомобили. Если не помогло, то дома. Или как в кино: что - небудь оторвать нескольким верным служителям России.
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07.07.2021 10:00 Ответить
Как ответственности? Жму руку обнимаю на какой-то очередной встрече... Или сссанкции.🤦
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07.07.2021 07:31 Ответить
Так примените свои возможности по лапотникам и перестаньте только об этом говорить, а то выглядит как при трампе - одна болтовня!!!!!
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07.07.2021 07:33 Ответить
Оставляем за собой право, оставить за собой право.
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07.07.2021 11:03 Ответить
Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки - Цензор.НЕТ 3331Корпорация Билла Гейтса если начнет атаку,то от РАБссии останется Пепел... и...
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07.07.2021 07:40 Ответить
Так Байден же дал )(уйлу полгода на "исправление"
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07.07.2021 07:44 Ответить
З кацапами можна реально бороться саме їх методами Цивилізованих методів вирішення конфліктів вони не розуміють Тільки коли їх комп"ютерні системи почне сер"йозно "ковбасить" від хакерських атак, вони перестануть паскудить Адже вони "кришують" напівкримінальні хакерські групи - ті роблять "брудну роботу" на замовлення" влади, а влада "закриває очі" на їх злочинну діяльність І що саме головне - це дає можливість Кремлю заявить: "Настамнет!"
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07.07.2021 07:46 Ответить
Они расползлись по свету как тараканы и оттуда уже создают фирмы и гадят .
Так шо лучше дустом 😀😀😀
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07.07.2021 07:49 Ответить
Ні! На місце одного " витруєного таргана" прийдуть інші Бить треба по "розпліднику"!
Колись читав одне фантастичне оповідання Згідно з сюжетом дві планети, заселені колоністами з Землі, мали затяжний конфлікт І влада однієї вирішила бороться з іншою за допомогою біологічної зброї - виводили хвороботворні мікроби, комах-шкідників, які наносили збитки сільському господарству противника Спочатку противник вів боротьбу з цими атаками шляхом виведення нових вакцин, інсектицидів, для боротьби з шкідниками, однак з кожним новим нападом бороться було все складніше Тоді вони змінили тактику - почали розводить ті самі сільгоспкультури, що і агресор Само-собою , агресор почав виводить шкідників , що знищували ці культури В один прекрасний момент жертви біоагресії зібрали цих шкідників і "вивалили" їх у масовому порядку на планету агресорів, рослинний світ яких не був готовий до подібного Через кілька місяців невгамовний агресор став на грань масового голоду!
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07.07.2021 08:07 Ответить
Да кацапы будут одной капустой давиться , но всем доказывать шо они Вяликие 😀😀😀
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07.07.2021 08:11 Ответить
Рано чи пізно але закінчується і капуста
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07.07.2021 08:20 Ответить
чоткий месседж - страшный и опасный
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07.07.2021 07:47 Ответить
по моему вы оставили за собой право просто покиздеть, не более
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07.07.2021 07:49 Ответить
Оставляем за собой право действовать: США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки - Цензор.НЕТ 3197
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07.07.2021 08:00 Ответить
Скинули видос из пгт Куйбышево в Крыму,затопленые дома и уровень воды поднялся на полтора метра...бедные крысчане,река Бельбек вас уничтожит... крым наш,нам Крыш и Шиш...
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07.07.2021 08:05 Ответить
Из серии "Держите меня трое"!!!
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07.07.2021 08:06 Ответить
Крысы Мавзолейные,не злите Байдена...,дед будет пострашнее якутского Скульптора и даже Шамана идущего уничтожить Мавзолейное быдло...
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07.07.2021 08:07 Ответить
Сайтер Дима Камикадзе вбросил видео из центра Москвы..озеро Царицыно...вонь стоит жуткая...,а вокруг озера не то говно плавает не то нефтяные отходы...представляю как воняет Мавзолей...
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07.07.2021 08:09 Ответить
Страшная катастрофа в Сочи ...вода посмывала все на своем пути...,трое баранов спасая четвертого сами утонули...капздец...
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07.07.2021 08:13 Ответить
ты радуешься горю людей которые лично тебе не сделали ничего плохого.вспоминай об этом когда в твоей жизни будут поганые времена
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07.07.2021 08:19 Ответить
Залишаємо за собою право діяти: США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки - Цензор.НЕТ 4336
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07.07.2021 08:22 Ответить
Антон , скажу по секрету ми з ними 7 рік воюєм і радіти смерті ворога це нормально
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07.07.2021 08:37 Ответить
вже навіть не смішно...
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07.07.2021 08:16 Ответить
Новые Чемпионы Европы по футболу сборная Англии распродаст всю команду братской РАБссии..так решила Королева Британии Елизавета... РАБссия с пабедай...
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07.07.2021 08:17 Ответить
Не рановато ты Англии чемпионство отдал? Там еще Дания есть , ну и Италия на закуску.
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07.07.2021 08:53 Ответить
Хакерская атака была на 17 стран Мира....,если это РАБссия и ее крысы,то я вам не завидую быдлососки Путлера...,умчал на работу...Гарного дня Панове Українці...
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07.07.2021 08:19 Ответить
Півроку одна й тама сама пісня.
Співають - не потомилися.
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07.07.2021 08:59 Ответить
Импотенты
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07.07.2021 09:06 Ответить
Шо за натура такая паскудная, как кому то нагадить или сделать что то пакостное, так впереди планеты всей.
Что то сделать полезное, что бы все цивилизованное общество пользовалось, так нет увольте, только насрать.
Вырубить им вообще интернет, да и дело с концом, пусть на деревянных ложках играют.
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07.07.2021 09:06 Ответить
"Даже если российское правительство не может или не хочет реагировать на действия криминальных элементов, которые находятся в России, мы будем..." делать вид что это не расия атакует, а какие-то самопальные фулиганы... Лучше бы вы вапще молчали чем такие позорные заявления делать.
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07.07.2021 09:45 Ответить
У человечества нет будущего не из - за изменения климата, болезней,космических катаклизмов - а из - за бессмысленности политики как таковой, как внутренней так и внешней. Нарушен закон неотвратимости наказания,ООН - вредная ,бесполезная говорильня. Печальные примеры- Китай только при хунвейбинах уничтожил около 100 млн людей( ели живьём) , сколько послеэтого млн мы не знаем. Мао предлагал американцам 10 млн китаянок в обмен на тех помощь( непонятно для чего, на стейки?). Россия , ссср- десятки миллионов плюс оккупация восточной Европы, Абхазия, Молдова, Крым, Грузия , Донбасс. Людоед Бакасо - комфортно ел врагов до глубокой старости и закусывал поцелуями и помощью вождей ссср. Северная Корея , Иран -всем все по- барабану , кроме денег. Купленные Россией ОБСЕ,фейсбук как собственность ( русскоязычный)ФСБ. Никто никогда нигде не будет наказан. Почему все лижут зад и ,, выражают обеспокоенность ,, главному мировому убийце и террористу России, где людей осталось несколько десятков- остальных парализовал и ,,сожрал,, страх. Нищая( 48 место в мире по доходу на душу) страна с фейковой титульной национальностью( русские никогда не имели своей территории , их небыли и нет)- истерит на весь мир и пытается быть гегемоном. Европа и штаты задумаются когда будет поздно - гибридными войнами, 5 колонной,пропагандой , подкупом, искажением истории Россия сделает имбецилами весь мир. Против таких недостран нужны жесткие совместные действия - только до полного рассада. Должна быть неотвратимость наказания , ООН с новыми полномочиями и требованиями. Иначе мы все станем детьми Ху@ла , китайцев и кореи. Пример мегажадности и тупости- отдать Китаю технологии, сделать его индустриальной экономикой, разрешать все что производят воровать - из за бабок - сейчас все кусают задницу. С Россией будет хуже.....
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07.07.2021 10:11 Ответить
Ну дуже чіткий 156598765431 "китайський" месидж.
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07.07.2021 10:53 Ответить
Неужели таки выскажут глубокую обеспокоенность?
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07.07.2021 12:10 Ответить
Народ, кто тут последний в очереди вытирать ноги об Омерику? А кто последний плюнуть в морду Байдену?
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07.07.2021 12:13 Ответить
А их же ж нигде нет! Не прикопаешься.
Кстати, раши тоже нет, всё, что вы видите на карте, куплено в сельском магазине Военторга.
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07.07.2021 15:44 Ответить
чергове китайське попередження? )


коли вже будуть конкретнi дii проти азiопськоi паРашi?
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07.07.2021 17:37 Ответить
 
 