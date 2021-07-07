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Новости Коронавирус и карантин
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"Смертельная тень ковида": у детей в Украине все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдромом

После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма – преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления.

Как вовремя распознать угрозу рассказала инфекционист и иммунолог Алла Волоха, которая изучает детский мультисистемный воспалительный синдром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Картина обычно следующая: пациент болеет коронавирусом без симптомов или в легкой форме. После этого вы месяц наблюдаете здорового ребенка. Но вдруг он впадает в тяжелое состояние – вплоть до реанимации. В Украине уже известно о 60 таких случаях.

"Мы четко видим, как только идет заболеваемость у взрослых, где-то через месяц появляется вспышка, можно сказать, системного мульти-воспалительного синдрома у детей", – говорит профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.

Профессор предупреждает – с появлением более заразного штамма "Дельта", количество постковидних расстройств тоже может возрасти.

"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". – Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", – говорит иммунолог.

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Заболевание начинается с высокой лихорадки и выраженной интоксикацией. То есть у ребенка может быть выраженная слабость, тошнота, рвота, боль в животе, может появляться сыпь.

Но есть и хорошая новость. Пока именно украинским врачам удается поднять на ноги тяжелых пациентов. Одна из причин – медики научились быстро распознавать первые проявления опасного состояния у детей.

"Большинство детей были выписаны в достаточно хорошем состоянии. То есть на самом деле мы не видели таких очень серьезных, отдаленных последствий этого синдрома у детей, по сравнению с другими странами", – успокаивает Алла Волоха.

Преодолеть пандемию в мире может только массовая вакцинация, уверена профессор. Она привилась сама и советует другим.

"Все вакцины – и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac – они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают", – отметила Алла Волоха.

Напомним, во время предыдущей встречи "Спроси у доктора" эксперты рассказали, что новая волна коронавируса грозит украинцам с запада. В этот раз ждут вспышки заболеваемости индийским штаммом "Дельта".

дети (6514) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". - Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", - говорит иммунологИсточник: https://censor.net/ru/n3275551

Де? Ось тут

Я не полінувався і загуглив - про "сміртєльную тєнь ковіда" не відомо нікому, крім цієї пришибленої працівниці фонду ахмєтова. Всього три посилання на весь інтернет - і всі на неї. Вона сама і вигадала цей синдром
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07.07.2021 08:02
+7
Ну я б таких експертів одразу на стовбів вішав. Ще того Дельти нема в Україні, а вона вже вигадала, як через місяць після одужання від неї (!) у дітей з'являється "сміртєльная тєнь ковіда"! Може вона не тим займається, їй краще вірші писати?
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07.07.2021 07:48
+6
Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают"

Тобто, з важкою формою в шпиталь людина не потрапить ? Не візьмуть ?
І від важкої форми щеплений не помре ?

А розказували, що після щеплення хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
Про 100% впереше бачу від цієї =умніци=.
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07.07.2021 08:15
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Правила форума Совет форумчан
Ну я б таких експертів одразу на стовбів вішав. Ще того Дельти нема в Україні, а вона вже вигадала, як через місяць після одужання від неї (!) у дітей з'являється "сміртєльная тєнь ковіда"! Може вона не тим займається, їй краще вірші писати?
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07.07.2021 07:48 Ответить
ти єврей?

\\\\После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма - преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\\\

де тут про дельту чи гаму? а то шо сказала

\\\\\\\"Все вакцины - и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac - они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\

- то напевне зохавала три заноса бабла від тих виробників?)) хоча професора прізвище я через 3 сек. забув. робе собі им.я тіпа успішна борунеса з крінжовим мікробом))
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07.07.2021 07:53 Ответить
"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". - Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", - говорит иммунологИсточник: https://censor.net/ru/n3275551

Де? Ось тут

Я не полінувався і загуглив - про "сміртєльную тєнь ковіда" не відомо нікому, крім цієї пришибленої працівниці фонду ахмєтова. Всього три посилання на весь інтернет - і всі на неї. Вона сама і вигадала цей синдром
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07.07.2021 08:02 Ответить
Погано гуглили. Так, "тінь смерті" то її вигадка. Але запалювальний синдром кавасакі у дітей фіксують у світі щойно не з перших тижнів пандемії. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-52670668.amp

Якщо не довіряєте цьому джерелу, просто гугліть кавасакі у дітей після ковіду.
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07.07.2021 09:41 Ответить
ну так вона не сказала шо від Дельти - просто вірус блаблабла, а модифікація дельта ше заразніша, так шо буде більше роботи, вибачте, трунарям.
а то шо дітей не щеплюють, то круто - всі бабушки під загрозою)
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07.07.2021 09:48 Ответить
Кавасаки это мотоцикл
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07.07.2021 10:49 Ответить
так и Вольксваген это не народ.
мона назвать синдром после вируса напр. Вася - но это не дает повода Васе сказать шо он - вирус?
кава и ссаки - пойло для русских... гггг
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07.07.2021 10:54 Ответить
Кірілл Лєщенко, у тебе новий нік?
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07.07.2021 08:09 Ответить
б*же, ну зачем нам это?
- Шоб китайцев меньше стало.
- но им как раз похрен?
- Блин, и тут я начудил Слушай, а ты когда пишешь песню, то получается всегда круто?
- ну да
- ..... "Смертельная тень ковида": у детей в Украине все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдромом - Цензор.НЕТ 8227
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07.07.2021 07:50 Ответить
вилікувався змісяць тому, почали боліти суглоби. зранку встаеш, втома як наче цілу ніч чували з цементом тягав, все болить. гидота ще та
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07.07.2021 07:58 Ответить
бред
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07.07.2021 08:02 Ответить
Ніт. Не брєд. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-52670668.amp
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07.07.2021 09:43 Ответить
Ещё сильная вакцина Джонсон Джонсон - ее колют только раз. А тем , кто переболел , ее не назначают . Кстати , тем кто переболел обычно и вторую дозу не назначают
Прививки желательно сделать летом , тогда осенью четвёртая волна будет небольшая.
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07.07.2021 08:04 Ответить
Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают"

Тобто, з важкою формою в шпиталь людина не потрапить ? Не візьмуть ?
І від важкої форми щеплений не помре ?

А розказували, що після щеплення хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
Про 100% впереше бачу від цієї =умніци=.
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07.07.2021 08:15 Ответить
Поблагодарим зекоМанду за короновирус в стране, за то что в феврале 2020 они продали все маски и защитные костюмы из резервного фонда, за то что они на вэлыком крадивныцтве закатали в асфальт весь короновирусный фонд. Так что нехер винить короновирус за беды со здоровьем при идиотах у власти
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07.07.2021 08:26 Ответить
А нечего винить власть! Вините себя. Вините "мудрый нарид" и 73%. Вы их выбрали!
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07.07.2021 08:38 Ответить
была тень чернобыля, теперь тень ковида %
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07.07.2021 09:11 Ответить
ковид это только начало проблем
первое следствие - тромбозы сердце сосуды они уже не восстанавливаются...
второе следствие - психика все доктора тупо это скрывают...
по сути всем переболевшим минимум надо давать 2 гр инвалидности но что же на это пойдет причем во всем мире
мои поради
1-красное вино должно стать нормой вашей жизни - ежедневно - это самая дешевая защита от тромбоза
2-тем кому уже за 50 надо начинать курить - можно не табак а эмуляторы - суть в искусственном механизме периодического дыхания выводящего вирус - статистика неумолима-меньше всего от ковида умерло курильщиков ну и дешевле обычные сигареты - от рака может еще не успеешь помереть а вот от ковида точно загнешся
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07.07.2021 09:27 Ответить
"они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти..."

Виробники вакцин він цього факту охрєнєлі. Хоча, може цей проФФесор такого ж рівня, як Ківа?
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07.07.2021 09:57 Ответить
интернет еще не повод чтобы верить всем подряд - но повод читать всех подряд если хочется больше мнений и новых знаний )))
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07.07.2021 12:17 Ответить
А кто подготовил эту новость? Фамилию в конце новости пожалуйста.
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07.07.2021 13:43 Ответить
 
 