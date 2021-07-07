"Смертельная тень ковида": у детей в Украине все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдромом
После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма – преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления.
Как вовремя распознать угрозу рассказала инфекционист и иммунолог Алла Волоха, которая изучает детский мультисистемный воспалительный синдром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
Картина обычно следующая: пациент болеет коронавирусом без симптомов или в легкой форме. После этого вы месяц наблюдаете здорового ребенка. Но вдруг он впадает в тяжелое состояние – вплоть до реанимации. В Украине уже известно о 60 таких случаях.
"Мы четко видим, как только идет заболеваемость у взрослых, где-то через месяц появляется вспышка, можно сказать, системного мульти-воспалительного синдрома у детей", – говорит профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.
Профессор предупреждает – с появлением более заразного штамма "Дельта", количество постковидних расстройств тоже может возрасти.
"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". – Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", – говорит иммунолог.
Заболевание начинается с высокой лихорадки и выраженной интоксикацией. То есть у ребенка может быть выраженная слабость, тошнота, рвота, боль в животе, может появляться сыпь.
Но есть и хорошая новость. Пока именно украинским врачам удается поднять на ноги тяжелых пациентов. Одна из причин – медики научились быстро распознавать первые проявления опасного состояния у детей.
"Большинство детей были выписаны в достаточно хорошем состоянии. То есть на самом деле мы не видели таких очень серьезных, отдаленных последствий этого синдрома у детей, по сравнению с другими странами", – успокаивает Алла Волоха.
Преодолеть пандемию в мире может только массовая вакцинация, уверена профессор. Она привилась сама и советует другим.
"Все вакцины – и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac – они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают", – отметила Алла Волоха.
Напомним, во время предыдущей встречи "Спроси у доктора" эксперты рассказали, что новая волна коронавируса грозит украинцам с запада. В этот раз ждут вспышки заболеваемости индийским штаммом "Дельта".
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\\\\После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма - преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\\\
де тут про дельту чи гаму? а то шо сказала
\\\\\\\"Все вакцины - и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac - они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Источник: https://censor.net/ru/n3275551\\\\\\
- то напевне зохавала три заноса бабла від тих виробників?)) хоча професора прізвище я через 3 сек. забув. робе собі им.я тіпа успішна борунеса з крінжовим мікробом))
Де? Ось тут
Я не полінувався і загуглив - про "сміртєльную тєнь ковіда" не відомо нікому, крім цієї пришибленої працівниці фонду ахмєтова. Всього три посилання на весь інтернет - і всі на неї. Вона сама і вигадала цей синдром
Якщо не довіряєте цьому джерелу, просто гугліть кавасакі у дітей після ковіду.
а то шо дітей не щеплюють, то круто - всі бабушки під загрозою)
мона назвать синдром после вируса напр. Вася - но это не дает повода Васе сказать шо он - вирус?
кава и ссаки - пойло для русских... гггг
- Шоб китайцев меньше стало.
- но им как раз похрен?
- Блин, и тут я начудил Слушай, а ты когда пишешь песню, то получается всегда круто?
- ну да
- .....
Прививки желательно сделать летом , тогда осенью четвёртая волна будет небольшая.
Тобто, з важкою формою в шпиталь людина не потрапить ? Не візьмуть ?
І від важкої форми щеплений не помре ?
А розказували, що після щеплення хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
Про 100% впереше бачу від цієї =умніци=.
первое следствие - тромбозы сердце сосуды они уже не восстанавливаются...
второе следствие - психика все доктора тупо это скрывают...
по сути всем переболевшим минимум надо давать 2 гр инвалидности но что же на это пойдет причем во всем мире
мои поради
1-красное вино должно стать нормой вашей жизни - ежедневно - это самая дешевая защита от тромбоза
2-тем кому уже за 50 надо начинать курить - можно не табак а эмуляторы - суть в искусственном механизме периодического дыхания выводящего вирус - статистика неумолима-меньше всего от ковида умерло курильщиков ну и дешевле обычные сигареты - от рака может еще не успеешь помереть а вот от ковида точно загнешся
Виробники вакцин він цього факту охрєнєлі. Хоча, може цей проФФесор такого ж рівня, як Ківа?