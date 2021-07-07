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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки обстрелов со стороны войск РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб

За сутки обстрелов со стороны войск РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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За сутки обстрелов со стороны войск РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб 01

обстрел (27327) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Откуда раненные и убитые? Это просто фантастика...
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07.07.2021 07:45 Ответить
Врут как зеленский.
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07.07.2021 07:50 Ответить
Побратим нашего клоуна мокшанский клоун идет на войну со своей армией
За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 874
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07.07.2021 08:14 Ответить
За добу обстрілів з боку військ РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 2598

...
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07.07.2021 09:12 Ответить
 
 