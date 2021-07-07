За сутки обстрелов со стороны войск РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб
За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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