В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 610 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 июля 2021 в Украине зафиксированы 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 458 человек;

летальных случаев - 33;

выздоровели - 1 666 человек;

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 240 человек,

методом ИФА - 9 189 человек,

экспресс-тестами - 16 739 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 238 974 человека;

выздоровели - 2 174 353 человека;

летальных случаев - 52 537;

проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях", - рассказали в Минздраве.











