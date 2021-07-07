В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 610 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 6 июля 2021 в Украине зафиксированы 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 458 человек;
летальных случаев - 33;
выздоровели - 1 666 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 20 240 человек,
методом ИФА - 9 189 человек,
экспресс-тестами - 16 739 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 238 974 человека;
выздоровели - 2 174 353 человека;
летальных случаев - 52 537;
проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях", - рассказали в Минздраве.
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за Ливерпульвирусом?
Ляшко, вы куртку у Стебанова купил, или на распродаже?
если даже Путин дает результаты - чет 28тыс. врагов приболело за Спартак за сутки, а у нас как будто всех заперли по домам. феномен сей изученья достоин.
Сходит на нет. Ага. Сам собой.