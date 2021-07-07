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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 610 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 июля 2021 в Украине зафиксированы 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 госпитализированы - 458 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 летальных случаев - 33;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 666 человек;

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За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 20 240 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 189 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 16 739 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 заболели - 2 238 974 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 174 353 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 537;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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07.07.2021 08:13 Ответить
т.е. в Британии в 30 раз меньше заболевших за Ливерпуль вирусом?
Ляшко, вы куртку у Стебанова купил, или на распродаже?
если даже Путин дает результаты - чет 28тыс. врагов приболело за Спартак за сутки, а у нас как будто всех заперли по домам. феномен сей изученья достоин.
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07.07.2021 08:25 Ответить
в 30 раз больше в Британии
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07.07.2021 09:12 Ответить
Короновирус кагбы сходит на нет, но евросоюз до сих пор держит Украину в красной зоне. Это как понимать?
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07.07.2021 08:29 Ответить
Позавчера было 15 смертей. Сегодня 33.

Сходит на нет. Ага. Сам собой.
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07.07.2021 08:37 Ответить
Ну не знаю, ковід лікарні не переповнені, тому можливо дійсно 600 хворих.
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07.07.2021 08:34 Ответить
 
 