Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 185,3 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 июля в мире зарегистрировали 430 841 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 196 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 185 391 923 случаев инфицирования, из них 430 841 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 009 231 человек, из них 8 196 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 169,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 69-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 42-ю и 6-ю позицию соответственно.