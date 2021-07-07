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Новости Агрессия России против Украины
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Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности: РФ проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей

Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности: РФ проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей

Япония впервые упомянула об угрозах со стороны России и Китая в проекте стратегии кибербезопасности. Москва использует хакерские атаки в военных и политических целях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей, говорится в тексте документа.

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Новая стратегия кибербезопасности должна быть утверждена осенью. Япония для укрепления кибербезопасности готова проводить учения с США, создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95652) хакер (1184) Япония (1310) кибербезопасность (675)


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А не пора ли усилить санкции во благо вяликой??? А ещё подумать как эмигранты, которые валят в Европу попадают в Белорусь....
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07.07.2021 08:30 Ответить
Червонопрапорні капостять всьому світу.
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07.07.2021 08:45 Ответить
Давно пора, так как рашка кинула японцев не передав курилы
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07.07.2021 09:05 Ответить
Раша - страна -террорист, поддерживающая все террористические образования в мире. Многие из которых она и создала. Еще более 100 лет назад ихний Членин заявлял о "Красном терроре". Не удивлюсь ни разу, что и коронавирус их рук дело.
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07.07.2021 09:21 Ответить
Ну это уже какая-то всемирная русофобия! Дошло, наконец-то, кто есть мистер ХУ.
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07.07.2021 09:49 Ответить
Японии давно пора стать, тем кем они должны быть по своему людскому и экономическому потенциалу. Особенно учитывая по сути окружение врагами РФ, Китай, Сев. Корея. А также аннексия РФ ( СССР) Курильских островов ( всех), это японская территория оговоренная российско- японскими договорами и отказом Японии от Сахалина. Тем более что в 1945 г. СССР нарушила договор о ненападении с Японией и начала с ней войну ( как это сделала в свое время Германия напав на СССР нарушив пакт о ненападении) Японии давно пора занять положенное ей место в военном плане в регионе. ( возможно с компонентом ядерного оружия, так как три соседа его имеют)
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07.07.2021 10:17 Ответить
Расяянинов даже косорылые в очко отмудохали
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07.07.2021 14:06 Ответить
 
 