Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности: РФ проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей
Япония впервые упомянула об угрозах со стороны России и Китая в проекте стратегии кибербезопасности. Москва использует хакерские атаки в военных и политических целях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей, говорится в тексте документа.
Новая стратегия кибербезопасности должна быть утверждена осенью. Япония для укрепления кибербезопасности готова проводить учения с США, создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дід Панас #485622
показать весь комментарий07.07.2021 08:30 Ответить Мне нравится 3
5 копійок
показать весь комментарий07.07.2021 08:45 Ответить Мне нравится 2
Артем Шаборонко
показать весь комментарий07.07.2021 09:05 Ответить Мне нравится 1
VOLK #475640
показать весь комментарий07.07.2021 09:21 Ответить Мне нравится 0
✘
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий07.07.2021 09:49 Ответить Мне нравится 1
Андерсен #450397
показать весь комментарий07.07.2021 10:17 Ответить Мне нравится 1
Arn Anders
показать весь комментарий07.07.2021 14:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль