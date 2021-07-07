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Вступил в силу приказ Минтранса США о запрете продажи авиабилетов в Беларусь
С сегодняшнего дня, 7 июля, вступил в силу приказ Министерства транспорта США о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Запрет также касается рейсов, осуществляемых с пересадкой.
Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.
Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также из-за причин, связанных с национальными интересами и безопасностью США. В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
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