За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 955 607 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в стране сделали 3 092 168 прививок от коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"93 554 человека привиты против COVID-19 за сутки 6 июля 2021. Первую дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизирован - 57 531 человек.

В течение суток работали: 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов вакцинации, 27 центров вакцинации.

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По состоянию на 6 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

С начала прививочной кампании привиты 2 136 563 человека, из них получили 1 дозу - 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 092 168 прививок", - рассказали в Минздраве.





