РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7928 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
759 9

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 955 607 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в стране сделали 3 092 168 прививок от коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"93 554 человека привиты против COVID-19 за сутки 6 июля 2021. Первую дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизирован - 57 531 человек.

В течение суток работали: 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов вакцинации, 27 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 610 новых случаев заражения, 1 666 человек выздоровели

По состоянию на 6 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

С начала прививочной кампании привиты 2 136 563 человека, из них получили 1 дозу - 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 092 168 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 554 человека, всего - 2 136 563, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
День Незалежності все ближче і Зеліна брехня все видніше.
показать весь комментарий
07.07.2021 08:47 Ответить
цe нe брехня цe були Зe понти
показать весь комментарий
07.07.2021 09:05 Ответить
Згідно з Ляшковою статистикою невдовзі почнуть прививати по декілька мільйонів "віртуальних хомячків" щоденно...
Невже хтось вірить в цю маячню?
Окрім ботів, звичайно )))
показать весь комментарий
07.07.2021 09:34 Ответить
Що їм заважало робити це раніше?
показать весь комментарий
07.07.2021 10:02 Ответить
Коли раніше? Вчора? ))
показать весь комментарий
07.07.2021 12:21 Ответить
Ляшко вже півтора місяці міністр. Якби був схильний до фальсифікацій, то, скоріш за все, вже займався б ними...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:47 Ответить
 
 