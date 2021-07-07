Страны "Люблинского треугольника" подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба
Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши - подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Первый документ - это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.
Второй документ - это дорожная карта развития "Люблинского треугольника", которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам.
И третий утвержденный министрами документ - это план мер по противодействию дезинформации.
"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
висував пан Пілсудський. Ця ідея називалася "від моря до моря",
польською "од можа до можа". Він пропонував тодішнім,щойно
народившимся державам а саме Польщи,Україні,Литві і Білорусі
об'єднатися проти рашки.Цим процесом хотіли керувати поляки,
але мудрі українці стали проти і тупо просрали свою державу моско-
вітам. Зараз исторія з Україною має всі шанси повторитися бо
Білорусія скоро стане губернією рашки і Україна за нею в черзі.
Українці не шанують богиню Кліо-богиню історії,не роблять висновків!