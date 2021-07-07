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Страны "Люблинского треугольника" подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

Страны

Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" - Украины, Литвы и Польши - подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Первый документ - это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.

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Второй документ - это дорожная карта развития "Люблинского треугольника", которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам.

И третий утвержденный министрами документ - это план мер по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - сказал министр.

Автор: 

Литва (2472) Польша (8430) членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1025) Кулеба Дмитрий (2880) Люблинский треугольник (20)


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Топ комментарии
+4
Абсолютно природно. Це - давня ідея, ще 17 ст.: Республіка Трьох Народів. Іван Виговський підписав... І закріпив під Конотопом. А "мудрий нарід" тоді обрав мсквтів кцпів. Та й тупа "шляхта гонорова" на Сеймі взяла, і "завалила" ту ідею. Цей чин тих пихатих дурнів Єжи Гедройц слушно назвав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:44
+2
На цьому не слід зупинятись, а додавлювати європейців до кінця. Інакше ще роками будуть водити Україну за ніс.
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07.07.2021 09:38
+1
не забываем литвинов
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07.07.2021 09:50
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Правила форума Совет форумчан
На цьому не слід зупинятись, а додавлювати європейців до кінця. Інакше ще роками будуть водити Україну за ніс.
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07.07.2021 09:38 Ответить
Абсолютно природно. Це - давня ідея, ще 17 ст.: Республіка Трьох Народів. Іван Виговський підписав... І закріпив під Конотопом. А "мудрий нарід" тоді обрав мсквтів кцпів. Та й тупа "шляхта гонорова" на Сеймі взяла, і "завалила" ту ідею. Цей чин тих пихатих дурнів Єжи Гедройц слушно назвав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:44 Ответить
А ви знаєте що в 20-х роках минулого сторіччя цю ж саму ідею
висував пан Пілсудський. Ця ідея називалася "від моря до моря",
польською "од можа до можа". Він пропонував тодішнім,щойно
народившимся державам а саме Польщи,Україні,Литві і Білорусі
об'єднатися проти рашки.Цим процесом хотіли керувати поляки,
але мудрі українці стали проти і тупо просрали свою державу моско-
вітам. Зараз исторія з Україною має всі шанси повторитися бо
Білорусія скоро стане губернією рашки і Україна за нею в черзі.
Українці не шанують богиню Кліо-богиню історії,не роблять висновків!
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07.07.2021 12:19 Ответить
не забываем литвинов
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07.07.2021 09:50 Ответить
Ще б Румунія,Словакія,Чехія,Молдова,Угорщина,Болгарія підключились,і московія могла б соснути.
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07.07.2021 10:32 Ответить
 
 