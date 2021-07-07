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Новости Агрессия России против Украины
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Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отметил министр, британский корабль следовал кратчайшим и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", - заявил Рааб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze

Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Автор: 

Великобритания (4982) корабль (2042) Черное море (1482) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+18
Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб - Цензор.НЕТ 2548
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07.07.2021 09:34
+18
Боже-храни королеву...
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07.07.2021 10:00
+14
Це вам на обамковець Байден. Англійці не сцять перед кацапоенурезниками.
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07.07.2021 09:59
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все ближе час Х...
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07.07.2021 09:31 Ответить
Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб - Цензор.НЕТ 2548
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07.07.2021 09:34 Ответить
Тройник двойника дует за все копии
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07.07.2021 10:08 Ответить
Не знаю, какой из Куйла был гебешник, а вот сосет вполне профессионально.
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07.07.2021 10:15 Ответить
Це вам на обамковець Байден. Англійці не сцять перед кацапоенурезниками.
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07.07.2021 09:59 Ответить
Как бы постфактум - это уже после того как сделали
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07.07.2021 10:40 Ответить
час возмездия россии за её захваты? Да.этот час стремительно приближается.как там путин не считал,что "вопрос с Крымом закрыт".вопрос НЕ ЗАРЫТ и ждёт продолжения.Закрыт "дипломатический пинг-понг",который не убедил россию вернуться к международному праву.теперь пришли времена ПРАВА СИЛЫ и России это уже стали показывать.вероятней всего.уже в ближайшее время россия будет позорно разбита и ,как любая империя.развалится.на десятилетия погрязнув в нищете и хаосе.это выбор россиян.путин-это просто "коллективный россиянин"-империалист,националист,нигилист и сцыкун..когда на его наглость получает силовой отпор (Бл. Восток.Закавказье,Ср. Азия.Лат. Америка)
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07.07.2021 11:30 Ответить
Пацаки ваши действия?
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07.07.2021 09:31 Ответить
Добро пожаловать! Чувствуйте себя как дома! Только когда пришвартуетесь не забывайте что в гостях!
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07.07.2021 09:32 Ответить
Что ты сейчас пердануло?
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07.07.2021 13:46 Ответить
Музчинко, Вы зря панамку не носите!
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07.07.2021 13:48 Ответить
Иди лучше в тему про киевского стрелка, там очень не хватает твоего экспертного мнения. Расскажи людям что работать умел только ты.
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07.07.2021 13:50 Ответить
А в это время ШИЗА посетила одного с активных трубодуров! Но он не виноват! Просто заглотил не то, что нужно.
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07.07.2021 09:57 Ответить
севастополь - база НАТЫ
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07.07.2021 09:46 Ответить
на евро 2020 украина сделала все возможное для поднятия престижа англии...
теперь, - долг платежом...
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07.07.2021 09:50 Ответить
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07.07.2021 12:42 Ответить
Тобто, бритам насрать на лаптєй.
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07.07.2021 09:53 Ответить
Классный корабль, компактный, аккуратный, высокотехнологичный с хорошей силовой установкой. Не такой, как у некоторых, огромные корыта с убитыми китайскими движками...
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07.07.2021 09:57 Ответить
Ну, если 152 менра в длинну и 21,5 в ширину, то не такой уж и компактный, а вполне приличный размер, соответствующий этому классу кораблей.
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07.07.2021 10:12 Ответить
У лаптей (если Вы про них) нет огромных корыт с китайскими движками. Да и вообще с огромными корытами там напряг.
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07.07.2021 10:14 Ответить
Хіба що "кузя"
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07.07.2021 10:53 Ответить
У "Кузи" паровые котлы.
Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 5267
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07.07.2021 11:20 Ответить
В Краснодарському краї почались жнива і сирої соломи "нємєряно". Для "кузі" і "Сушок" вистачить.
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07.07.2021 12:42 Ответить
"Кузю" не чіпайте - це наш партизан, побудований в Миколаєві, і скримздений цапами.
Тож зараз він в тилу у ворога робить диверсію за диверсією, і саме в цю мить спустошує російській бюджет!
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07.07.2021 12:57 Ответить
"Умирал кузнецов"-тайное оружие россиян.оно действительно может убить многих...смехом..)
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07.07.2021 11:35 Ответить
Боже-храни королеву...
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07.07.2021 10:00 Ответить
пошли выделения сероводорода про шампань и провокации....
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07.07.2021 10:12 Ответить
кацапи цим сіководнем будуть газувтаи свій стеклоМОЕТ
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07.07.2021 12:46 Ответить
Не чета нашему президенту-предателю. Тот все куда-то путлеру заглядывает!
Молодцы англичане!
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07.07.2021 10:22 Ответить
А якже наш Гундос Косовороткович це переживе? Він же за прохід наших катерів порушив кримінальну справу проти 5 президента.
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07.07.2021 10:35 Ответить
R e s p e c t !
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07.07.2021 10:57 Ответить
Очень хотелось бы посмотреть на это "продолжим ..."
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07.07.2021 11:01 Ответить
Посмотришь, рашистский осел обязательно ! Ну что ,ватные тупорылые длббы, как вам Брекзит?Многоходовочники поступательными движениями очка ...
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07.07.2021 13:52 Ответить
А если дальше заявлений дело не пойдет? Ты самоликвидируешься?

Есть у меня подозрение, что Британцы не горят желанием устраивать локальную войну с РФ в Черном море.
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07.07.2021 14:31 Ответить
ЕхаЙ
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07.07.2021 14:40 Ответить
Сила дурака в молчании. Запомни или запиши. Это твое.
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07.07.2021 14:43 Ответить
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07.07.2021 13:53 Ответить
Великобритания не была бы Великобританией в ином случае.
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07.07.2021 14:53 Ответить
 
 