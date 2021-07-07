РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8745 посетителей онлайн
Новости
9 640 13

На пляже в курортной Кирилловке работника пункта водных развлечений убило электротоком, - СМИ

На пляже в курортной Кирилловке работника пункта водных развлечений убило электротоком, - СМИ

В Кирилловке Запорожской области на центральном пляже произошло чрезвычайное происшествие – молодого человека убило электрическим током.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет местный сайт Риа-м со ссылкой на очевидцев инцидента.

Сообщается, что несчастный случай произошел 6 июля.

По словам отдыхающих, парень якобы работал на одном из пунктов водных развлечений, расположенном ближе к базе "Терешковой".

Он пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления, и его ударило электрическим током.

"До приезда "скорой помощи" отдыхающие, на глазах у которых все произошло, пытались парня откачать, но тщетно", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-летний ребенок погиб от удара электротоком на Волыни, - полиция

Прибывшие на место событий медики констатировали смерть.

Как рассказали очевидцы, в тот же день в Кирилловке полиция и контролирующие службы начали массовую проверку предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности. В итоге многие киоски, пункты проката, водные аттракционы попросту закрылись.

несчастный_случай (314) пляж (250) смерть (9230) Запорожская область (3111) электроэнергия (772)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
вопрос в другом, как они открылись...
показать весь комментарий
07.07.2021 09:35
+9
У них было разрешение от Бенджамина Франклина, яркий пример того что малый бизнес убивает не только некомпетентная власть но и коррупция, которую этот самый малый бизнес плодит. Причем убивает в прямом и переносном смысле. Теперь хозяину этого аттракциона нужно будет получать еще несколько разрешений все от того же Бенджамина Франклина, и уже завтра его дети будут жить как в Европе!
показать весь комментарий
07.07.2021 09:51
+6
Как обычно, за "умеренную" мзду чиновнику.
показать весь комментарий
07.07.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вопрос в другом, как они открылись...
показать весь комментарий
07.07.2021 09:35 Ответить
Как обычно, за "умеренную" мзду чиновнику.
показать весь комментарий
07.07.2021 09:50 Ответить
У них было разрешение от Бенджамина Франклина, яркий пример того что малый бизнес убивает не только некомпетентная власть но и коррупция, которую этот самый малый бизнес плодит. Причем убивает в прямом и переносном смысле. Теперь хозяину этого аттракциона нужно будет получать еще несколько разрешений все от того же Бенджамина Франклина, и уже завтра его дети будут жить как в Европе!
показать весь комментарий
07.07.2021 09:51 Ответить
Вода и электричество плохо сочетаются.
показать весь комментарий
07.07.2021 09:41 Ответить
сама по себе вода - диэлектрик.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:51 Ответить
он должен был пройти инструктаж и работать в резиновой обуви так же как электрогитаристы должны играть в резиновых перчатках
показать весь комментарий
07.07.2021 09:41 Ответить
О перчатках сам придумал?
показать весь комментарий
07.07.2021 10:01 Ответить
Не знаешь Закон Ома, - сиди дома.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:07 Ответить
Убило током на пляже.
Что сгорит, то не утонет. Судьба...
показать весь комментарий
07.07.2021 10:21 Ответить
Зато он больше не парится о коммуналке и 73% идиотов.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:41 Ответить
Парня конечно жаль... Но почему в Украине до сих пор есть база им. терешковой?
показать весь комментарий
07.07.2021 10:49 Ответить
официально она закрыта))) но место там прибыльное)) проходное))
показать весь комментарий
07.07.2021 12:48 Ответить
как-то тупо все время все проверять постфактум. причем одни и те же люди бабло пилят проверяют.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:03 Ответить
 
 