На пляже в курортной Кирилловке работника пункта водных развлечений убило электротоком, - СМИ

В Кирилловке Запорожской области на центральном пляже произошло чрезвычайное происшествие – молодого человека убило электрическим током.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет местный сайт Риа-м со ссылкой на очевидцев инцидента.

Сообщается, что несчастный случай произошел 6 июля.

По словам отдыхающих, парень якобы работал на одном из пунктов водных развлечений, расположенном ближе к базе "Терешковой".

Он пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления, и его ударило электрическим током.

"До приезда "скорой помощи" отдыхающие, на глазах у которых все произошло, пытались парня откачать, но тщетно", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место событий медики констатировали смерть.

Как рассказали очевидцы, в тот же день в Кирилловке полиция и контролирующие службы начали массовую проверку предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности. В итоге многие киоски, пункты проката, водные аттракционы попросту закрылись.