Мать, оставившую на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, приговорили к 12 годам тюрьмы, - прокуратура
К 12 годам тюрьмы приговорена женщина, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один ребенок умер от голода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
В начале декабря 2016 обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - без сознания.
29 августа 2019 Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к 8 годам тюрьмы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.
18 декабря 2019 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 женщина признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена на 12 лет лишения свободы.
Сейчас женщина находится под стражей.
После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.
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Может убийцу!
Можно, конечно, дать ей год лишения свободы и просто пустить на зону. Год лютого ада ей гарантирован. А в последний день срока она умрет от... да без разницы, просто подохнет. Там это умеют.
ибо даже на Рейнганщине вроде нигера посалили одного, а вышел уже на Трампщине. невиновен - деньги собирали(он посмеялся, взял бабло и отсудил еще неск. миллионов., а то шо собрали - это тупо на наркотики и карманные деньжатки то)
я просто х.з. - как в квартире такое можно сделать было?
и напр. завтра напишут что-то что типо ссын какого то прокурора понаделал делов и шоб "замять" - навесили на эту женщину. ну, это в виде "а вот если бы".
У меня вопросы к так называемой "ювенальной полиции". Чем вы, сцуки, занимаетесь?! Сколько стоит для граждан Украины ваше содержание?
Отдельные вопросы к процессам. По идее, участковый должен подавать данные о неблагополучных семьях в ювенальную полицию. А ювенальная полиция должна проверять такие семьи. Кто убил ребенка: Участковый, который забил на свою работу и понятия не имел об этой горе-мамаше или ювенальная полиция, которая похерила данные от участкового?
Оскотинивание гоев, чтобы самим на их фоне выглядеть "умными".
Таких самок надо стерилизовать, в идеале - смертная казнь.