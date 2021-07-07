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Мать, оставившую на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, приговорили к 12 годам тюрьмы, - прокуратура

Мать, оставившую на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, приговорили к 12 годам тюрьмы, - прокуратура

К 12 годам тюрьмы приговорена женщина, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один ребенок умер от голода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В начале декабря 2016 обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - без сознания.

29 августа 2019 Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к 8 годам тюрьмы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.

18 декабря 2019 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 женщина признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена на 12 лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится под стражей.

После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.

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Автор: 

голод (147) дети (6514) Киев (25572) прокуратура (5020) смерть (9230)


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Топ комментарии
+13
Мать???
Может убийцу!
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07.07.2021 09:38
+10
тварь
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07.07.2021 09:41
+10
Мда, заморить ребенка голодом. Правильно прокуратура требовала. Ей должны были дать пожизненное
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07.07.2021 09:58
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Мать???
Может убийцу!
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07.07.2021 09:38 Ответить
самое странное шо в квартире - еще бы понять мона если в частном доме что никто не слышал.
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07.07.2021 09:46 Ответить
только не "мать"...
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07.07.2021 09:40 Ответить
оно взяло третьего ребенка,рождённого от нового хахаля,и ушло к нему в "гости",а детей от бывшего мужа оставила умирать с голоду на 11дней...что то мне это зекретина и бойца Журавля напомнило..
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07.07.2021 10:26 Ответить
тварь
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07.07.2021 09:41 Ответить
ужас. но в квартире это ведь не в бункере? соседям надо тоже настучать по лбу - че, дети тихонько сидели что ли? и никакая падла не позвонила аваковцам? да и тупо если видят шо неделю не видят осужденную - то можно к ее родакам позвонить, или хотя бы пойти постучать в дверь и прислушаться.
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07.07.2021 09:44 Ответить
Наверное, сначала плакали, потом обессилили и перестали (( Опять же, они же не круглосуточно плакали, просто реально теряли силы. Бедные дети(((
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07.07.2021 12:02 Ответить
но реально - бабушки. они же везде, ну не верю шоб не подняли гвалт шо мамаши не видно неделю? ну плакали, так и в дверь колотили наверное и всем побоку?
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07.07.2021 12:08 Ответить
скотина...
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07.07.2021 09:45 Ответить
но пан, а где же соседи были то? да даже я бы обосрался и заверещал шо чет не так. это же не частный дом, не бункер и не подвал шо хрен услышишь? ну просто странно - соседи шо, как на подбор глухие деды и бабушки? деды ладно, может с Чингисханом воевали и перепонки лопнули от вопля лошадей, но бабушки? бабушки, мистер! чет не клеится реально. - дети кричат и так 11 дней, матери не видать а бабушкам наср.? х.з., но странно
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07.07.2021 10:13 Ответить
Мда, заморить ребенка голодом. Правильно прокуратура требовала. Ей должны были дать пожизненное
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07.07.2021 09:58 Ответить
Ну почти правильно. Совсем правильно за ноги и об угол такую .лять. Явно ж по беленькой с мужиками шлялась, тварь.
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07.07.2021 10:02 Ответить
Придушить её падлу,а выдать за самоубийство и все дела
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07.07.2021 10:51 Ответить
Закрыть ее в камере и забыть там на месяц не кормить и не поить.
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07.07.2021 10:06 Ответить
Правильно, за таке -- ні води, ні їжі, ні туалетного паперу. Якщо не здохне за місять, на 12 років каторги.
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07.07.2021 10:20 Ответить
Якщо ні води ні їжі, то і папір туалетний не треба видавати
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07.07.2021 11:58 Ответить
Не надо ждать приговора. Просто перестать кормить в камере. И это будет очень милосердно к такой мрази.
Можно, конечно, дать ей год лишения свободы и просто пустить на зону. Год лютого ада ей гарантирован. А в последний день срока она умрет от... да без разницы, просто подохнет. Там это умеют.
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07.07.2021 10:18 Ответить
оно то так, но не верить не зная всего дела - правильно.
ибо даже на Рейнганщине вроде нигера посалили одного, а вышел уже на Трампщине. невиновен - деньги собирали(он посмеялся, взял бабло и отсудил еще неск. миллионов., а то шо собрали - это тупо на наркотики и карманные деньжатки то)
я просто х.з. - как в квартире такое можно сделать было?
и напр. завтра напишут что-то что типо ссын какого то прокурора понаделал делов и шоб "замять" - навесили на эту женщину. ну, это в виде "а вот если бы".
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07.07.2021 13:01 Ответить
Мороз по коже
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07.07.2021 10:42 Ответить
Дитина загинула не від голоду! Від спраги!!! І це ще страшніша смерть...
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07.07.2021 10:44 Ответить
да. От голода за 11 дней умереть невозможно.
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07.07.2021 14:46 Ответить
хотя там годовалый ребенок...в любом случае обезвоживание происходит быстрее - на третьи сутки.
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07.07.2021 14:48 Ответить
К этому животному (якобы, матери) у меня вопросов нет. Там все понятно. Такие всегда были и будут в любом обществе.

У меня вопросы к так называемой "ювенальной полиции". Чем вы, сцуки, занимаетесь?! Сколько стоит для граждан Украины ваше содержание?

Отдельные вопросы к процессам. По идее, участковый должен подавать данные о неблагополучных семьях в ювенальную полицию. А ювенальная полиция должна проверять такие семьи. Кто убил ребенка: Участковый, который забил на свою работу и понятия не имел об этой горе-мамаше или ювенальная полиция, которая похерила данные от участкового?
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07.07.2021 10:49 Ответить
Прокуратура правильно зробила, що не погодилась на 8 років
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07.07.2021 10:55 Ответить
Скотское общество, которое системно планомерно насаждают маланцы.
Оскотинивание гоев, чтобы самим на их фоне выглядеть "умными".
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07.07.2021 10:55 Ответить
даже самка шакала на такое не способна. а эта...
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07.07.2021 11:06 Ответить
12 лет будем кормить биомусор в колонии. А потом она выйдет полезным членом общества.
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07.07.2021 11:52 Ответить
И эта тварь когда выйдет, будет дальше размножаться …
Таких самок надо стерилизовать, в идеале - смертная казнь.
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07.07.2021 12:40 Ответить
смертная казнь или пожизненное - несправедливое было бы решение. У нас вон всякие зайцевы по 10 человек за раз убивают и получают максимум 8 лет.
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07.07.2021 14:50 Ответить
 
 