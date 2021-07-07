Мать, оставившую на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, приговорили к 12 годам тюрьмы, - прокуратура

К 12 годам тюрьмы приговорена женщина, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один ребенок умер от голода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В начале декабря 2016 обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - без сознания.

29 августа 2019 Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к 8 годам тюрьмы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.

18 декабря 2019 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 женщина признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена на 12 лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится под стражей.

После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.

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