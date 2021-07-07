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Новости Коронавирус и карантин
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В Минздраве рассказали, как получить COVID-сертификат: Все онлайн. Никуда бежать не нужно

В Минздраве рассказали, как получить COVID-сертификат: Все онлайн. Никуда бежать не нужно

Для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 украинцам не надо лично обращаться в какое-либо ведомство - весь процесс происходит в онлайне.

COVID-сертификат — это лишь дополнительный документ для пересечений границы, помимо его наличия нужно учитывать и иные правила прибытия в ту или иную страну. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в Украине для получения COVID-сертификата не нужно лично обращаться в какое-либо ведомство, весь процесс происходит онлайн.

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"Никуда бежать не нужно. После того, как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат, с которым далее вы сможете путешествовать", — сказал Кучер.

На данный момент система работает в тестовой версии. И она выдает сейчас сертификат исключительно на базе проведения двух прививок. Причем, вакцинироваться нужно одной вакциной. В тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел COVID-19 и поэтому сейчас он не вакцинировался.

"Сертификат, если мы говорим о путешествиях, то это просто удобный способ доказать, что вы вакцинированная личность, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно — кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно, это всё остается за кадром, но это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют", — заверил Кучер.

Он добавил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.

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"Понятное дело, он упростит формальности прохождения паспортного контроля, но по факту проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно. Например, в Европейском Союзе некоторые страны устанавливают свои ограничения — в том числе для людей, которые вакцинированы / не вакцинированы — тут есть свои нюансы", — заключил замминистра.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) сертификат (226) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Кучер Ярослав (30)


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Топ комментарии
+4
Никто из стран ЕС официально не признал клоунские сертификаты, но нам массированно парят зебилы, что этот документ работает при пересечении границ.
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07.07.2021 10:02
+3
"через некоторое время" - это КОГДА !? Через ВЕЧНОСТЬ !?
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07.07.2021 09:49
+3
Не совсем правда. Сертификат пока реально получить только в частных клинниках в бумажном варианте. Семейные врачи гос. клиник не готовы тоже. Остальное тестовый вариант мало кому доступный. Плюс не все так гладко с регистрацией прививок в helsi и medkart. Но будем надеяться рано или поздно заработает и Минздрав перестанет выдавать желаемое за действительное.
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07.07.2021 10:07
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Хакери готують мішки для бабла.
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07.07.2021 09:48 Ответить
"через некоторое время" - это КОГДА !? Через ВЕЧНОСТЬ !?
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07.07.2021 09:49 Ответить
Ну в случае со шмыглом...это уже более полугода..

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
20.11.2020 года.

Тут вряд ли будет меньше..
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07.07.2021 10:17 Ответить
Никто из стран ЕС официально не признал клоунские сертификаты, но нам массированно парят зебилы, что этот документ работает при пересечении границ.
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07.07.2021 10:02 Ответить
бумажный вариант работает
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07.07.2021 11:37 Ответить
Не совсем правда. Сертификат пока реально получить только в частных клинниках в бумажном варианте. Семейные врачи гос. клиник не готовы тоже. Остальное тестовый вариант мало кому доступный. Плюс не все так гладко с регистрацией прививок в helsi и medkart. Но будем надеяться рано или поздно заработает и Минздрав перестанет выдавать желаемое за действительное.
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07.07.2021 10:07 Ответить
Я получил у семейного в госклинике, правда пришлось немного постоять в очереди
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07.07.2021 10:10 Ответить
Эти "молодые лица", либо законченные дегенераты, либо просто стебутся. Диевский сертификат можно показывать в виде развлечения по утрам друг-другу придя на работу. Для того, что бы посетить страну-нужны ДОГОВОРА О ПГРИЗНАНИИ. Недаром Ляшко давече возмущался, шо украинцев не будут пускать в ЕС, т.к привиты Китайским препаратом, который признан ВОЗ и не признан в ЕС. Все больше убеждаемся-зебилы-это состояние мозга.
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07.07.2021 10:16 Ответить
А если у человека иммунитет...он не болел...и ему не нужна вакцинация...где можно получить сертификат???
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07.07.2021 10:19 Ответить
Ну тут надо признать иммунитет временный и при выезде в ЕС это точно не прокатит,впрочем как и сертификат в Дії.
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07.07.2021 10:26 Ответить
И почему он временный?? Иммунитет он или есть..или его нет..
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07.07.2021 10:32 Ответить
Не так понял суть, я про антитела подумал, про тех кто переболел. Ну то, что у тебя супер иммунитет ты же все равно при выезде куда то не докажешь.
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07.07.2021 11:10 Ответить
Вы можете получить клевую картину на смартфоне которую мы называем сертификатом, правда он нигде не принимается))) Та начинайте в Дії визы США выдавать, чего уж там, гулять так гулять)))
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07.07.2021 10:24 Ответить
и ехать тоже. все-равно не пустят
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07.07.2021 11:41 Ответить
хорошо.
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08.07.2021 04:59 Ответить
 
 