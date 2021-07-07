В Минздраве рассказали, как получить COVID-сертификат: Все онлайн. Никуда бежать не нужно

Для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 украинцам не надо лично обращаться в какое-либо ведомство - весь процесс происходит в онлайне.

COVID-сертификат — это лишь дополнительный документ для пересечений границы, помимо его наличия нужно учитывать и иные правила прибытия в ту или иную страну. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в Украине для получения COVID-сертификата не нужно лично обращаться в какое-либо ведомство, весь процесс происходит онлайн.

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"Никуда бежать не нужно. После того, как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат, с которым далее вы сможете путешествовать", — сказал Кучер.

На данный момент система работает в тестовой версии. И она выдает сейчас сертификат исключительно на базе проведения двух прививок. Причем, вакцинироваться нужно одной вакциной. В тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел COVID-19 и поэтому сейчас он не вакцинировался.

"Сертификат, если мы говорим о путешествиях, то это просто удобный способ доказать, что вы вакцинированная личность, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно — кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно, это всё остается за кадром, но это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют", — заверил Кучер.

Он добавил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.

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"Понятное дело, он упростит формальности прохождения паспортного контроля, но по факту проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно. Например, в Европейском Союзе некоторые страны устанавливают свои ограничения — в том числе для людей, которые вакцинированы / не вакцинированы — тут есть свои нюансы", — заключил замминистра.