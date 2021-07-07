С начала года нейтрализована 201 хакерская атака на украинские министерства и ведомства, - СБУ

СБ Украины совместно с представителями всех министерств, аппарата СНБО и представителей Госспецсвязи продолжает системную работу по нейтрализации киберугроз национальной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, вчера состоялось первое итоговое совещание рабочей группы, созданной на базе СБУ еще в конце 2020 года. Главной темой встречи стали достигнутые результаты, в частности по усилению уровня кибербезопасности правительственных информационных систем, а также дальнейшие совместные шаги в этой сфере.

"За период взаимодействия между Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБУ и органами власти были заблокированы десятки масштабных кибератак российских спецслужб на информационные системы министерств и ведомств. Были отражены атаки на системы электронного документооборота и электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а также на стратегические отрасли страны", - заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.

По словам начальника кибердепартамента СБУ Алексея Корнейчука, несмотря на положительные достижения в сфере кибербезопасности существует ряд проблемных вопросов системного характера.

"Это и неудовлетворительное кадровое обеспечение подразделений и несовершенство нормативно-правовой базы взаимодействия субъектов кибербезопасности, а также недостаточная инициатива по внедрению мероприятий кибербезопасности некоторыми министерствами", - подчеркнул Корнийчук.

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В общем, как подчеркнули участники совещания, за время существования рабочей группы специалистами СБУ была нейтрализована 201 целенаправленная кибератака на украинские министерства и ведомства, а также получен уникальный опыт совместного реагирования на киберугрозы. К информационной платформе MISP-UA уже присоединилось подавляющее большинство центральных органов исполнительной власти, что позволяет киберспециалистам этих ведомств эффективнее обмениваться данными о кибератаках и киберинцидентах.

Кроме того, согласован вопрос о продлении и масштабировании осуществленных мероприятий на государственных предприятиях, учреждениях и организациях, входящих в сферу управления ЦОИВ. Эти мероприятия будут проходить совместно с СНБО и Госспецсвязи.