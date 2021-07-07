"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двусторонним.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал, выступая на вступительной сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз", - отметил президент.
Зеленский поблагодарил Литву за то, что она стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двусторонней декларации в марте этого года. Президент также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, которые также официально подтвердили готовность поддержать Украину, как только Украина подаст заявку на членство".
"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов деклараций. Но я убежден, что тех, то поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС-Россия давайте лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - подытожил он.
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Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем.
Как США и Канада отреагируют на громкий скандал? - https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
Мапа, що демонструє зростання боргової залежності держав Субсахарської Африки за перші три роки реалізації китайської ініціативи "Один пояс - один шлях".
Окрім того, що проекти інфраструктури, що будуються китайцями для експлуатації природних ресурсів Африки, часто не є корисними для самих африканців, до того ж Пекін реалізує політику неоколоніального закабаління африканських країн.
Наслідки китайської присутності на континенті є руйнівними, особливо це відчутно в лісових країнах Африки, де китайські ділки вирубають тропічні ліси в інтересах задоволення попиту суспільства середньої заможності - сяокан (小康社会).
віа @Центр Дослідженя Африки
Привет, ветер перемен. Сегодня ты принес офигительные новости.
Первая - самая богатая: урезание пенсий тем, кто когда-то работал в силовых структурах.
Да, именно милиционерам с времен до полиции, сегодня пришла пенсия в урезанном варианте: кому на 700 гривен в минус, кому - на пару тысяч. Ну, а кули - Авакову вы точно не интересны, что с вас взять, а в бюджете денег нет.
Вторая новость тоже ничего так. Теперь за воду будет две оплаты: за воду и абонентская плата. Суммы пока мне неизвестны, только уведомление - копите деньги.
Третья ветреная новость пришла с водоканала, снимать показатели счетчика. И, вздыхая, поведала, что видимся в последний раз - "Водоканал" разгоняют, денег на зарплату нет, поэтому типа все будет диджитализированно через интернет.
Но интернет - тоже штука интересная: вон программа "Медок", например, - бухгалтерская. Если она у вас слетела и ваши айтишники дупля не врезают, как ее установить, так как новая версия брыкаеться шо лошадь и вылетает на загрузке, то это ваши проблемы. Ипитесь сами в любой неудобной позе.. )))
Кстати, там по группам милицейским движ веселый пошёл, предлагаю запастись железными нервами и семками, по ходу они и будут страшной карой для нынешней власти.
Юлия Сергеевна