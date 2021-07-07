РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9424 посетителя онлайн
Новости
1 151 25

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двусторонним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал, выступая на вступительной сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Литву за то, что она стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двусторонней декларации в марте этого года. Президент также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, которые также официально подтвердили готовность поддержать Украину, как только Украина подаст заявку на членство".

"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов деклараций. Но я убежден, что тех, то поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС-Россия давайте лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - подытожил он.

Также читайте: Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой европейские перспективы Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7463
показать весь комментарий
07.07.2021 10:24
+12
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7012
показать весь комментарий
07.07.2021 10:26
+8
Та задолбал ты со своими дорогами, торчек гребаный!
показать весь комментарий
07.07.2021 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7463
показать весь комментарий
07.07.2021 10:24 Ответить
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7012
показать весь комментарий
07.07.2021 10:26 Ответить
Та задолбал ты со своими дорогами, торчек гребаный!
показать весь комментарий
07.07.2021 10:26 Ответить
Для меня эти слова в устах Зеленского - пиарное бла-бла-бла.
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2953
показать весь комментарий
07.07.2021 10:27 Ответить
бла...бла...бла.... Понты за госденьги...типа важное ничтожество, лживое. воровитое. с окружением мелких крадунов дорвавшихся до власти и бюджета!
показать весь комментарий
07.07.2021 10:27 Ответить
Мы им лапшу а они нам деньги.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:27 Ответить
дороги....дорожки....кокосовые дороги и стодолларовая купюра......
показать весь комментарий
07.07.2021 10:28 Ответить
бггг, тим часом Катай уже заніс кому треба

Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем.
Как США и Канада отреагируют на громкий скандал? - https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
показать весь комментарий
07.07.2021 10:28 Ответить
Два года т.н. реформ от Зеленского и К, - потеря всего, в том числе и здравого смысла.
показать весь комментарий
07.07.2021 10:33 Ответить
Ему ещё почти 3 года керувать-он ещё делов надевает,а может и второй термин получит,вот тогда уже зелёные разгуляются окончательно и по полной
показать весь комментарий
07.07.2021 10:43 Ответить
Здравый смысл потеряли те, кто за него голосовал и дал ему возможность 5 лет прикалываться не на сцене "Квартала".
показать весь комментарий
07.07.2021 11:01 Ответить
Вава, ты уже подготовил для ЕС ПДЧ принятия Украины в ЕС? Шо оно несет? Понавыбирали, зебики, дебилов? Жрите, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:01 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26948766.html Компанія, на яку ми заслуговуємо
Мапа, що демонструє зростання боргової залежності держав Субсахарської Африки за перші три роки реалізації китайської ініціативи "Один пояс - один шлях".
"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4017

Окрім того, що проекти інфраструктури, що будуються китайцями для експлуатації природних ресурсів Африки, часто не є корисними для самих африканців, до того ж Пекін реалізує політику неоколоніального закабаління африканських країн.

Наслідки китайської присутності на континенті є руйнівними, особливо це відчутно в лісових країнах Африки, де китайські ділки вирубають тропічні ліси в інтересах задоволення попиту суспільства середньої заможності - сяокан (小康社会).
віа @Центр Дослідженя Африки
показать весь комментарий
07.07.2021 11:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3625091.html Ну шо, "олигархи", готовы отдать последние штаны ЗЕбанде? Бггг)))

Привет, ветер перемен. Сегодня ты принес офигительные новости.
Первая - самая богатая: урезание пенсий тем, кто когда-то работал в силовых структурах.
Да, именно милиционерам с времен до полиции, сегодня пришла пенсия в урезанном варианте: кому на 700 гривен в минус, кому - на пару тысяч. Ну, а кули - Авакову вы точно не интересны, что с вас взять, а в бюджете денег нет.

Вторая новость тоже ничего так. Теперь за воду будет две оплаты: за воду и абонентская плата. Суммы пока мне неизвестны, только уведомление - копите деньги.

Третья ветреная новость пришла с водоканала, снимать показатели счетчика. И, вздыхая, поведала, что видимся в последний раз - "Водоканал" разгоняют, денег на зарплату нет, поэтому типа все будет диджитализированно через интернет.
Но интернет - тоже штука интересная: вон программа "Медок", например, - бухгалтерская. Если она у вас слетела и ваши айтишники дупля не врезают, как ее установить, так как новая версия брыкаеться шо лошадь и вылетает на загрузке, то это ваши проблемы. Ипитесь сами в любой неудобной позе.. )))

Кстати, там по группам милицейским движ веселый пошёл, предлагаю запастись железными нервами и семками, по ходу они и будут страшной карой для нынешней власти.
Юлия Сергеевна
показать весь комментарий
07.07.2021 11:09 Ответить
"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7831
показать весь комментарий
07.07.2021 11:09 Ответить
95 квартал заполонив вже всю Україну. Хаос в днржаві,втрачено всі міжнародні звязки по відношенні до росії, падіння економіки, БЕЗЗАКОННЯ І ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ,свавілля судової влади, шахрайство і корупція, бездіяльність державних органів ,піар і базікання і тільки брехня на брехні. Потрібно робити реальні справи ,а не вимагати щось від інших.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:13 Ответить
Все простіше. Іде демонтаж держави під оплески 73%.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:32 Ответить
Объясните идиоту, что в двустороннем движении, автомобили двигаются параллельно друг другу и никак не пересекаются, только в случае ДТП!
показать весь комментарий
07.07.2021 11:19 Ответить
Логично. Зеленский любит принимать со всех сторон. Потому такие метафоры ему в голову и приходят. Ну или куда там, не знаю...
показать весь комментарий
07.07.2021 11:33 Ответить
Согласен: Европа на пути к Украине должна начать коррумпироваться, завести собственных олигархов, просрать вакцинацию, вообщем стать "сильнее". Где-то посередине и встретимся.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:49 Ответить
Європейці собі уявили на тій дорозі колону автомобілій з охорони президента-малороса, занаркоченого Грабара і дупу Коляна Котлєти в лобовому стіклі і знепритомніли.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:00 Ответить
Ага , с двухсторонним... И съезд в направлении "нах.." должен быть специально для зеленых идиотов.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:01 Ответить
слова балаболки Зелі не варті паперу сценарію, що написаний дорослими зрадниками України для найвеличнішої імператриці
показать весь комментарий
07.07.2021 13:13 Ответить
слова балаболки Зелі не варті паперу сценарію, що написаний дорослими зрадниками України для найвеличнішої імператриці
показать весь комментарий
07.07.2021 13:13 Ответить
верно.
показать весь комментарий
08.07.2021 04:35 Ответить
 
 