"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двусторонним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал, выступая на вступительной сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Литву за то, что она стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двусторонней декларации в марте этого года. Президент также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, которые также официально подтвердили готовность поддержать Украину, как только Украина подаст заявку на членство".

"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов деклараций. Но я убежден, что тех, то поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС-Россия давайте лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - подытожил он.

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