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Новости Агрессия России против Украины
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Украина должна получить исчерпывающий перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО, - Зеленский

Украина должна получить исчерпывающий перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО, - Зеленский

Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений – это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский

Он подчеркнул, что "имеет ввиду согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".

Президент Украины "хотел бы, чтобы за важными сигналами Альянса к Украине не был потерян ключевой аспект". "А именно - через тринадцать лет после Бухарестского саммита НАТО следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтвержденное политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, "Украина стремится использовать все практические возможности для углубления военного взаимодействия Украины с Альянсом, в том числе в статусе партнера с расширенными возможностями".

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) НАТО (9999) членство в НАТО (1515) реформы (3951)


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Топ комментарии
+27
один перечень вопросов уже спокойно лежит в столе ( в лучшем случае, в худшем - там где и петиции на 25 000 голосов)))) ....давайте еще один перечень....да хоть два...
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07.07.2021 10:33
+19
Первое и основное требование - в Украине должен появиться Главнокомандующий.
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07.07.2021 10:35
+19
Зе шлангом вирішив прикинутись....
От тобі перелік реформ: Коломойський, ОАСК, Татаров, Єрмак, велике крадівництво, ковідний фонд, зарплата в конвертах депутатам СН і так далі. Думай-те, пане клоун
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07.07.2021 10:35
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Забороніть гвалтувати людей у райвідділках, погрожувати насиллям поліції з метою приховування злочину, стріляти поліції у дітей. Надайте право громадянам захищатися від злочинних дій поліції
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07.07.2021 22:15 Ответить
Суд над предателями Украины (еРмак, зЕленский, тАтаров и вся партия "слуги урода").
Выдача т.н. олигархов фармазонов и воров от политики и экономики(бЕня, аХметов, нОвинский и пр.) союзникам из США и ЕС.
Разгон некомпетентного совмина.
Суд над судьями-манипуляторами, взяточниками, фальсификаторами.
Этих реформ на первое время хватит.
Паралельно, следует привлечь специалистов высочайшего класса для реформирования и управления экономикой и образованием Украины!
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07.07.2021 22:20 Ответить
Саме так,але ж це і є випердиш бєні -песиголовця-він і керує від його імені.
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08.07.2021 09:33 Ответить
Украина должна получить исчерпывающий перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО - получается, шо гарант завис в позапрошлом веке, как Чернышевский, типо, ШО ДЕЛАТЬ.
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08.07.2021 03:55 Ответить
правильно.
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08.07.2021 04:35 Ответить
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