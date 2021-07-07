Украина должна получить исчерпывающий перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО, - Зеленский

Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений – это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский

Он подчеркнул, что "имеет ввиду согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".

Президент Украины "хотел бы, чтобы за важными сигналами Альянса к Украине не был потерян ключевой аспект". "А именно - через тринадцать лет после Бухарестского саммита НАТО следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтвержденное политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, "Украина стремится использовать все практические возможности для углубления военного взаимодействия Украины с Альянсом, в том числе в статусе партнера с расширенными возможностями".