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Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо ясное виденье того, как Украина может участвовать "в европейской семье", и как она может приблизиться к ЕС и НАТО.

Об этом Науседа сказал в ходе конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что нам необходимо, так это ясное видение того, как Украина может участвовать в европейской семье, и как она может приблизиться к ЕС и НАТО. Мы знаем, что интеграция - это улица с двусторонним движением. Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", - отметил президент Литвы.

По словам Науседы, в ходе конференции необходимо обратить особое внимание на повестку дня сотрудничества ЕС и Украины, а также на реформы сектора безопасности и обороны, которые являются краеугольным камнем для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одно из самых важных заданий - это содействие справедливости, как основной моральной ценности, повышение уверенности в судебной системе Украины, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институций, прояснение процесса приватизации, криминализация незаконного обогащения. Все это необходимо для эффективного функционирования государства", - подчеркнул он.

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Автор: 

Литва (2472) НАТО (9999) Евросоюз (17145) Науседа Гитанас (266)


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Литовцы лучшие🇺🇦❤️🇱🇹
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07.07.2021 10:32 Ответить
https://defence-line.org/2021/07/s-prazdnikom-litva-chast-1/
почитайте, очень круто автор подчеркивает шо Литва всегда Европа.
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07.07.2021 10:34 Ответить
Выдержал?(хрипатое гундение нашего "лидера") - молодчага.
(я бы его послал внаПутина, заглядывать в "глаз")
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07.07.2021 10:32 Ответить
Прикидаю огиду Литовського президента. Я б так не зміг.
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07.07.2021 10:37 Ответить
Квартальний шкет і сам цього не знає, але вимагає прийняття в ЄС і НАТУ, як вередлива дитина.
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07.07.2021 10:37 Ответить
Европейцы терпеливые. Они думают, что зеля президент.
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07.07.2021 10:38 Ответить
Сидя Зеля получше выглядит возле президента Литвы.)
Стоя совсем трешево.

https://pbs.twimg.com/media/E5rSXOPXoAUZaYc?format=jpg&name=small
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07.07.2021 10:51 Ответить
Правильная заява.
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08.07.2021 04:36 Ответить
 
 