Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо ясное виденье того, как Украина может участвовать "в европейской семье", и как она может приблизиться к ЕС и НАТО.

Об этом Науседа сказал в ходе конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что нам необходимо, так это ясное видение того, как Украина может участвовать в европейской семье, и как она может приблизиться к ЕС и НАТО. Мы знаем, что интеграция - это улица с двусторонним движением. Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", - отметил президент Литвы.

По словам Науседы, в ходе конференции необходимо обратить особое внимание на повестку дня сотрудничества ЕС и Украины, а также на реформы сектора безопасности и обороны, которые являются краеугольным камнем для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одно из самых важных заданий - это содействие справедливости, как основной моральной ценности, повышение уверенности в судебной системе Украины, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институций, прояснение процесса приватизации, криминализация незаконного обогащения. Все это необходимо для эффективного функционирования государства", - подчеркнул он.

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