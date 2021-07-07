Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС-Россия, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. А вместо этого нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе.
По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.
"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - отметил Зеленский.
Напомним, в июне германский канцлер Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС - Россия, ее поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон. При этом Польша, например, выступила категорически против.
МИД Украины вызывал послов Германии и Франции из-за этой инициативы, пока о конкретных планах по саммитам речь не идет. Евросоюз прекратил диалог с Москвой в 2014 году из-за агрессии в Украине.
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Это в Украине наглый подход может сработать. В цивилизованном мире такие персонажи сразу отправляются в игнор и лечится это только заменой персонажей на более адекватных.
У этих явная переоценка собственной значимости. Искреннее удивление почему их восринимают в ЕС как пустое место.
Но оно не понимает, что европейцы разделяют страну Украину
и это необразованное недоразумение.
так и тут - блаблабла, идем в Евросоюз. - Киселеву прям тема для помета Соловьева.
и главное - даже вроде говорит так как нужно, Зеля то, но воспринимается как Ермак.