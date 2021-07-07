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Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС-Россия, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины, - Зеленский

Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС-Россия, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. А вместо этого нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе.

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Напомним, в июне германский канцлер Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС - Россия, ее поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон. При этом Польша, например, выступила категорически против.

МИД Украины вызывал послов Германии и Франции из-за этой инициативы, пока о конкретных планах по саммитам речь не идет. Евросоюз прекратил диалог с Москвой в 2014 году из-за агрессии в Украине.

Зеленский Владимир (20474) россия (95652) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+8
Лучше вызвать санитаров и зафиксировать тебя,зеленомордый полулурок.
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07.07.2021 10:40
+7
Да-да, спроси татарова почему мы не в НАТО... земрази лицемерные.
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07.07.2021 10:37
+5
зеленский не президент, зеленский-лжец, вор, предатель и пздбл.
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07.07.2021 10:41
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Да-да, спроси татарова почему мы не в НАТО... земрази лицемерные.
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07.07.2021 10:37 Ответить
Мы не в НАТО, потому что натовцы не потянут платить такую высокую коммуналку.
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07.07.2021 11:00 Ответить
А кто все жаждет ему в глаза заглянуть?
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07.07.2021 10:38 Ответить
Ну если на следующих выборах мудрый нарид изберёт президентом водителя маршрутки например, вместо квн-щика, то тут конечно Европа сразу начнёт активно фиксировать что-то там )
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07.07.2021 10:39 Ответить
Мудрый нарид уже избирал перекрасившегося наспех коммуняку -номенклатурщика вместо националиста -диссидента в 1991 году и барыгу -миллиардера вместо кандидатов патриотов в 2014 году .Чем вы не довольны теперь ? Зелеными в 2019 м ? Кто вам мешал правильно голосовать в 1991 , 2010 и 2014 м годах ?
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07.07.2021 11:35 Ответить
Никогда Клоун не станет президентом, как смеялись над тобой Бубочка, так и смеяться будут. Давай уже в Ростов!
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07.07.2021 10:39 Ответить
Лучше вызвать санитаров и зафиксировать тебя,зеленомордый полулурок.
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07.07.2021 10:40 Ответить
Полудурок.Очепятка.)))
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07.07.2021 10:49 Ответить
Цементом.
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07.07.2021 11:00 Ответить
зеленский не президент, зеленский-лжец, вор, предатель и пздбл.
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07.07.2021 10:41 Ответить
Что-то в последние дни много наездов и хамства от наших правителей в сторону ЕС.
Это в Украине наглый подход может сработать. В цивилизованном мире такие персонажи сразу отправляются в игнор и лечится это только заменой персонажей на более адекватных.
У этих явная переоценка собственной значимости. Искреннее удивление почему их восринимают в ЕС как пустое место.
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07.07.2021 10:43 Ответить
Ему поручили рассориться с Европой и Америкой и сдаться России.

Но оно не понимает, что европейцы разделяют страну Украину
и это необразованное недоразумение.
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07.07.2021 10:47 Ответить
ну да, как будто специально этот поциент высрал - Эй, столтенберг, че мы не в НАТО еще то в натуре?
так и тут - блаблабла, идем в Евросоюз. - Киселеву прям тема для помета Соловьева.
и главное - даже вроде говорит так как нужно, Зеля то, но воспринимается как Ермак.
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07.07.2021 10:47 Ответить
Зелёный попугай доппиисдится, что на очередном саммите ему набьют морду.
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07.07.2021 10:44 Ответить
Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія, краще фіксувати європейську перспективу України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1738
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07.07.2021 10:53 Ответить
Ну це доволі очевидно, що ніхто навіть думати не буде приймати до ЕС корупційний бантустан розміром з Францію. ЕС і так має від України все що йому треба. В основному це сировина і робоча сила.
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07.07.2021 11:05 Ответить
Доречі ці порожні балачки йдуть ще з 2005 року . Але з 2014 ті ж самі порожні балачкі почали активно висвітлювати як вже відбувшийся факт а по факту тіж самі балачки . Вова зараз подняв це питання і що бачимо -,,клаван куди ти пхаєся ?? ,, а лізе він туди на чому один відомий барига та пройдисвіт заробляв собі політичні та матеріальні блага 5 років поспіль та вважав що ота його сінєкура побудована на брехні буде тривати вічно мов у його вчителя -х.йла на рашці
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07.07.2021 11:52 Ответить
- Борменталь, дайте ему селедки, пусть успокоится!
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07.07.2021 10:57 Ответить
Ну по моему он все правильно сказал . Только кацапам это как серпом по ихним фаберже
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07.07.2021 11:37 Ответить
Сказал? А что оно сделало для этого? Ручного прокурора, ручных судей, ручной Кабмин, ручная ВР, ручные силовые органы... Полнейшая узурпация власти и оно хочет в НАТО И ЕС? Слышь, если тебе нравится хлебать зелёное дерьмо, то хотя бы тихо кушай и не чавкай...
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07.07.2021 15:54 Ответить
Зафіксуйте йому кінцівки, і про кляп не забудьте.
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07.07.2021 15:41 Ответить
С зеленым полудурком у нас НЕТ НИКАКИХ перспектив!
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08.07.2021 02:27 Ответить
совершенно верно.
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08.07.2021 04:36 Ответить
 
 