Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО, - президент Литвы Науседа

Для скорейшей интеграции в ЕС и НАТО Украина должна сконцентрироваться на эффективном воплощении пакета реформ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО. Это мы подтвердили в меморандуме, подписанном с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украину ожидают сложные вызовы, мы это знаем, так как сами это пережили, и мы решали эти проблемы и можем предложить свою помощь, мы поддерживаем украинцев на этом сложном пути трансформации. Стратегический интерес международного сообщества - цветущая Украина, поэтому важно продолжать поддержку реформ в данной стране", - отметил Науседа.

Он также отметил, что призывал лидеров Евросовета высказать поддержку ассоциированным членам - Украине, Грузии и Молдове и открыть им путь к евроинтеграции.

"Можно начать с постепенной интеграции этих стран в общий рынок ЕС...Наши друзья-украинцы должны сконцентрироваться на эффективном воплощении пакета реформ, бороться с коррупцией, проводить судебную реформу и создавать климат для инвестиций", - добавил он.

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