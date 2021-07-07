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Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО, - президент Литвы Науседа

Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО, - президент Литвы Науседа

Для скорейшей интеграции в ЕС и НАТО Украина должна сконцентрироваться на эффективном воплощении пакета реформ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО. Это мы подтвердили в меморандуме, подписанном с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украину ожидают сложные вызовы, мы это знаем, так как сами это пережили, и мы решали эти проблемы и можем предложить свою помощь, мы поддерживаем украинцев на этом сложном пути трансформации. Стратегический интерес международного сообщества - цветущая Украина, поэтому важно продолжать поддержку реформ в данной стране", - отметил Науседа.

Он также отметил, что призывал лидеров Евросовета высказать поддержку ассоциированным членам - Украине, Грузии и Молдове и открыть им путь к евроинтеграции.

"Можно начать с постепенной интеграции этих стран в общий рынок ЕС...Наши друзья-украинцы должны сконцентрироваться на эффективном воплощении пакета реформ, бороться с коррупцией, проводить судебную реформу и создавать климат для инвестиций", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к Евросоюзу и НАТО, - президент Литвы Науседа

Автор: 

евроинтеграция (2124) Литва (2472) членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1025) Науседа Гитанас (266)


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МАЛЕНЬКА КРАЇНА ЛИТВА ДІЄВО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ . ВЕЛИКА ПОДЯКА ЗА БРАТЕРСЬКУ ДОПОМОГУ !!!
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07.07.2021 11:34 Ответить
как тяжело поддерживать то шо упирается и гундосно варнякает )))))
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07.07.2021 10:55 Ответить
И сколько так лет? Сколько жизней у человека? вы же видите что власть воров и предателей.
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07.07.2021 10:57 Ответить
Дякуємо
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07.07.2021 10:57 Ответить
вы уже сделали свободную торговлю. только прописали так, что наши бизнесмены оказались в жопппе.
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07.07.2021 11:01 Ответить
🇱🇹🇺🇦❤️
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07.07.2021 11:06 Ответить
 
 