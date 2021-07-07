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Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение чемпионата Европы по баскетболу: "Мы способны проводить большие события"

Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение чемпионата Европы по баскетболу:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с предложением инициировать проведение совместного чемпионата Европы по баскетболу.

"Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу ("Евробаскет") … Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаба", - заявил Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "баскетбол в Литве является не только национальным видом спорта, но и "второй религией". "Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский в Николаеве под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Литва (2472) спорт (2429) баскетбол (104) ЧМ (67)


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Топ комментарии
+6
На які шиші? У китайців грошенят попросиш? В обмін на що?
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07.07.2021 11:02
+5
Дивився на еспресо пресуху.
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
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07.07.2021 11:11
+4
В стране война, у него баскетбол на уме.
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07.07.2021 11:08
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На які шиші? У китайців грошенят попросиш? В обмін на що?
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07.07.2021 11:02 Ответить
оно вот вот ляпнет,как любило в Юрмале выступать...за что Украине такое позорище?
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07.07.2021 11:05 Ответить
Кому что, а клоуну - шоу на котором можно прибарахлится.
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07.07.2021 11:08 Ответить
В стране война, у него баскетбол на уме.
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07.07.2021 11:08 Ответить
очень даже правильно...каламойше должно понравиться ...Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події" - Цензор.НЕТ 2871
каломойша с сыном Григорием (справа).. баскетболист профи...
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07.07.2021 11:09 Ответить
Литовцы поди ржали с Зебила ))))
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07.07.2021 11:10 Ответить
Дивився на еспресо пресуху.
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
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07.07.2021 11:11 Ответить
кто "мы"?
ты за все время только ублюдочное шоу на Майдане устроил два раза
другие проводили "Евровиденье" в воюющей стране и парады от которых комок в горле за гордость за свою Родину.
а ты - хером по клавшам стук стук... клоун
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07.07.2021 11:11 Ответить
Это беня посоветовал...Сынка в сборную пристроит. В Универе США в команде сидел на лавке и даже на замену редко выходил...папа видать клубу бабла давал...Вот сейчас в Днепре резвится.
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07.07.2021 11:12 Ответить
яке ж воно дурне.
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07.07.2021 11:15 Ответить
Янукодло в свое время тоже много про баскетбол блеяло...надеюсь осел закончит так же..
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07.07.2021 11:15 Ответить
Тьху!!! Бл**ь! Воно точно живе не те, що в іншій країні, а на іншій планеті! Восени почне ься наступна серія серіалу "Мі - чємпіонє па барбє з КОВІДом", офвгівші від вартості комуналки пенси будуть ловити своїх "породистих" шаріків, щоб зварити св'яткового борщу, а воно тулить про шоу. Хоча якщо думати мізками інопланетян, то на побудові інфраструктури, якої поки що немає, можна справді заробити. Зреноао, що Зєлєнскій не цікавився політикою у 2013-2019 роках. Він би знав, що Януковоч мав проводити ЧЄ з баскетболу саме у 2014-му році, навіть будувалися арени з 20тивідсотковими відкатами, наприклад у Львові. Але у 2013 році почався Майдан і недобудована баскетбольна арена у Львові перетворилася у "Вікторію-Гарден" - торгово-розвадальний центр. Співпадіеня? Не думаю!!!
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07.07.2021 11:16 Ответить
бедности эпоху , олигархов , тарифы ... всё это уже победил , о чемпионате мечтает человек
Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події" - Цензор.НЕТ 3478
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07.07.2021 11:18 Ответить
Чтоб пилить бабло начни большую стройку...
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07.07.2021 11:26 Ответить
Что Бубочка, клоунское нутро требует шоу?

В Ростове организуй, Батон тебе поможет и примет тебя.
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07.07.2021 11:32 Ответить
Litve ocen populiarni basketbol,pravda v etom godu pervi raz nepopali v Olimpijskije igri.Proigrali slovenam finale.Kak bi nicego neozidanogo im proigrat jesli ucest sto tam igral top4 igrok NBA Doncic,on odin resil isxod Xoroso konecno stob mi vmeste proveli cempionat Evropi
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07.07.2021 13:04 Ответить
А космодром оно уже построило? А 1000000000 деревьев посадило? А с бедностью и коррупцией покончило? А войну выиграло???
Если да, то можно и в баскетбол сыграть...
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08.07.2021 02:25 Ответить
 
 