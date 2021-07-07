Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение чемпионата Европы по баскетболу: "Мы способны проводить большие события"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с предложением инициировать проведение совместного чемпионата Европы по баскетболу.
"Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу ("Евробаскет") … Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаба", - заявил Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, "баскетбол в Литве является не только национальным видом спорта, но и "второй религией". "Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране", - добавил Зеленский.
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каломойша с сыном Григорием (справа).. баскетболист профи...
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
ты за все время только ублюдочное шоу на Майдане устроил два раза
другие проводили "Евровиденье" в воюющей стране и парады от которых комок в горле за гордость за свою Родину.
а ты - хером по клавшам стук стук... клоун
В Ростове организуй, Батон тебе поможет и примет тебя.
Если да, то можно и в баскетбол сыграть...