Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Сотрудники СБУ установили, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Впрочем, это заведомо не отображалось в документации на экспорт.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:

- 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения;

- документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ;

- производственное оборудование;

- компьютерную технику.

Изъятая продукция направлена ​​на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.

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Разоблачение противоправной деятельности проводилось сотрудниками контрразведки и следователями УСБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ