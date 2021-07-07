Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.
Сотрудники СБУ установили, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Впрочем, это заведомо не отображалось в документации на экспорт.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения;
- документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ;
- производственное оборудование;
- компьютерную технику.
Изъятая продукция направлена на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось сотрудниками контрразведки и следователями УСБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
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Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
Це довга дорога навіки додому і мати на колінах біля порога, божевілля виття ... і мовчиш, лише повторюєш, як мантру:
-Пробачте ... вибачте ... не вберегли ...
І дитина з переляканим поглядом, він ще не зрозумів, тата більше немає! І виття вдови, така молода ... їм би жити ... с@ка війна !!!!
Це стукіт землі по кришці труни і горілка на поминках ... вона не бере ..., а перед очима стрічка на фото, тоді перед виїздом ... він так завзято сміється ....
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А разве кто-то и законно поставляет комплектующие для военной техники рф, в то время когда с ней идет война?