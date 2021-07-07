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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Сотрудники СБУ установили, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Впрочем, это заведомо не отображалось в документации на экспорт.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:

- 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения;
- документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ;
- производственное оборудование;
- компьютерную технику.

Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ 01

Изъятая продукция направлена ​​на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.

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Разоблачение противоправной деятельности проводилось сотрудниками контрразведки и следователями УСБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ 02
Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ 03
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) россия (95652) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+13
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...? Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву:
тихо, тихо браток..ти чого, зараз, зараз все буде ... все буде !!!!!
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...
Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
Це довга дорога навіки додому і мати на колінах біля порога, божевілля виття ... і мовчиш, лише повторюєш, як мантру:
-Пробачте ... вибачте ... не вберегли ...
І дитина з переляканим поглядом, він ще не зрозумів, тата більше немає! І виття вдови, така молода ... їм би жити ... с@ка війна !!!!
Це стукіт землі по кришці труни і горілка на поминках ... вона не бере ..., а перед очима стрічка на фото, тоді перед виїздом ... він так завзято сміється ....
Це цифра 200, за нею доля, за нею життя ..... просто цифра, а за нею ...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006717516050&__cft__[0]=AZUDlVcX1CKk5x6IuswkjsKWiiY6w-W10EH33uwtcKgOydA4tx4wLwSA6MOwBRG-Zs1o24xKWPeYmOqK52angMC0hw5-SQID2mzbKL5bb4GmkTTGmuGku9c2iWKHYSDm09L2NE6vCjCQDcUXVri-eKTxvqH14BB6yuHe_Ykob8knlr5_YVspRN6XnwlJB-GOs3tZGAjxM-v0dXTuNwkSz2mx&__tn__=-UC%2CP-y-R Filipp Gogol
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07.07.2021 11:17
+6
Об этом знал ограниченный круг лиц, которых легко разоблачить и поставить к стенке за предательство вл время войны.
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07.07.2021 11:22
+4
Бизнес на крови наших людей.
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07.07.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Бизнес на крови наших людей.
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07.07.2021 11:11 Ответить
Мужественный Баканов и тут нашел чертей. Чортоборец блин))
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07.07.2021 11:11 Ответить
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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07.07.2021 11:13 Ответить
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...? Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву:
тихо, тихо браток..ти чого, зараз, зараз все буде ... все буде !!!!!
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...
Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
Це довга дорога навіки додому і мати на колінах біля порога, божевілля виття ... і мовчиш, лише повторюєш, як мантру:
-Пробачте ... вибачте ... не вберегли ...
І дитина з переляканим поглядом, він ще не зрозумів, тата більше немає! І виття вдови, така молода ... їм би жити ... с@ка війна !!!!
Це стукіт землі по кришці труни і горілка на поминках ... вона не бере ..., а перед очима стрічка на фото, тоді перед виїздом ... він так завзято сміється ....
Це цифра 200, за нею доля, за нею життя ..... просто цифра, а за нею ...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006717516050&__cft__[0]=AZUDlVcX1CKk5x6IuswkjsKWiiY6w-W10EH33uwtcKgOydA4tx4wLwSA6MOwBRG-Zs1o24xKWPeYmOqK52angMC0hw5-SQID2mzbKL5bb4GmkTTGmuGku9c2iWKHYSDm09L2NE6vCjCQDcUXVri-eKTxvqH14BB6yuHe_Ykob8knlr5_YVspRN6XnwlJB-GOs3tZGAjxM-v0dXTuNwkSz2mx&__tn__=-UC%2CP-y-R Filipp Gogol
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07.07.2021 11:17 Ответить
Об этом знал ограниченный круг лиц, которых легко разоблачить и поставить к стенке за предательство вл время войны.
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07.07.2021 11:22 Ответить
незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ

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А разве кто-то и законно поставляет комплектующие для военной техники рф, в то время когда с ней идет война?
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07.07.2021 11:22 Ответить
Потрібно було думати з 1991 року, а не дивитися на росію ,як на партнера і в дупу їй заглядати.
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07.07.2021 11:41 Ответить
Тю, пусть своих детей на органы продаст, а жену на окружную. Какие бутылки?
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07.07.2021 11:43 Ответить
В Днепре кое-кто, видно, чувствует себя в долгу перед Россией за события 2014 года ...
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07.07.2021 11:51 Ответить
Деньги нужны...
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07.07.2021 12:16 Ответить
Это тройное преступление, за которое и давать должны три срока.
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07.07.2021 14:45 Ответить
 
 