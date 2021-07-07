Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине: база VIN-кодов транспортных средств появилась на портале открытых данных
Министерство цифровой трансформации сообщает, что проверить автомобиль в Украине станет проще. На Едином государственном вебпортале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
VIN-код - это уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 цифр. Сейчас на портале доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года - более 820 тысяч.
В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют: идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней; проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали фальшивые номера и документы; узнать точную дату растаможивания авто; понять точное количество предыдущих владельцев, ведь быть вторым или шестым владельцем - это разные вещи.
Согласно данным Минцифры, сведения о транспортных средствах и их владельцах являются самым популярным набором данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч.
Узнать сведения о транспортных средствах и их владельцах можно здесь.
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Для примера...
Наднях мне нужно было получить повторно свидетельство о рождении... Полез в инет - куча сайтов - которые это "делают" -за 750 , 1700 грн...
покапавшись нашел форму подачи заявки в эл.виде (по моему на сайте минюста)...
Подал эл. заявку и получил в ЗАГСЕ в день подачи заявки свидетельство о рождении за 51 копейку !!!
Правда - не прошло все идеально... Нач.ЗАГСА сначала хотела с меня сбить около 300 гн... Я позвонил на горячую линию минюста -и вуаля - оплатил од чек 51 копейку + 3 копейки налог и забрал свой документ !
К чему это я ... А к тому... Что практически ВСЕ за что с нас сдирают деньги ЯКОБЫ легально - на сам деле- стоит копейки или вообще бесплатно
https://dracs.minjust.gov.ua/