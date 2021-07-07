Зеленский о встрече с Байденом: "Мы должны понимать, где действительно США нас будут поддерживать"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от планируемой в конце июля встречи с президентом США Джо Байденом понимания, конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чего мы (Украина. - Ред.) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: обороны, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге во вторник в Вильнюсе.

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