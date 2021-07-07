Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо
Украина разделяет европейские ценности и должна в ближайшем будущем быть в ЕС.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Зеленского, как он воспринимает тот факт, что в настоящий момент нет четкого понятия о сроках вступления Украины в ЕС и НАТО. Президент Украины отметил, что воспринимает это "без особого позитива".
"Я считаю, что самое главное - чтобы украинский народ за это время (дни, года), не потерял веру в то, что ЕС видит Украину равноправным членом. Я о некоторых странах Евросоюза. Многие страны действительно нас поддерживают, но есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и НАТО. Мне кажется, что люди в ЕС знают Украину, мы отстаиваем свою независимость, у нас сильная и мощная армия, я горжусь каждым военнослужащим", - отметил Зеленский. Он добавил, что в борьбе за независимость страны погибли около 14 тыс. военнослужащих.
"Украинцы разделяют европейские ценности. Да, мы в разных странах, у нас разные языки, ментальность. Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная", - отметил Зеленский, добавив, что считает это несправедливым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЕС будет платить ему такую коммуналку ?
вы бы еще за цену на пиво сказал.
А я тебе за те занесу до кондуїту з приміткою "мертвечукове гівно"
Звідки Ви такі "розумніки" беретеся.... ппц.
Ты же президент которого ждал народ, зачем тебе столько охраны ?
Она стала слишком бурной!
ну, вы поняли о ком я хотел сказать? и журналист мог бы, если бы знал, напомнить шо когда это существо отдыхало - "взятый под контроль" морпех медленно погибал.
\\\\ Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная", - отметил Зеленский, добавив, что считает это несправедливым. Источник: https://censor.net/ru/n3275608\\\\\\\\\\\
то есть это как высер шо недавно сделан был - Эй, Столтенберг - че мы на в НАТО(а в штанах Зели наср*то)?
б*же, ну неужели нам мало было красножопых, а тут еще и ЭТО?
Достойные преемники КПСС,с их лозунгом "мы говорим партия,подразумеваем ленин....."
"Мы говорим патия (Сл.Нар.),подразумеваем ленкин!"
Как оказалось, 30 июня наш министр транспорта (господин Кубраков) подписал с министром коммерции КНР межправительственное соглашение о строительстве инфраструктуры в Украине. Конечно же, руками китайцев. Конечно же, подписали все в режиме полной секретности.
Китай получил гордый титул стратегического партнера. А заодно - возможность строить объекты инфраструктуры по-настоящему стратегического уровня.
Открою секрет. Все эти «большие инфраструктурные проекты» чаще всего оказываются зонтиком для грядущего загона стран в долговые ямы перед Пекином. Особенно активно он применяется в странах Африки, Азии и даже в Австралии.
Примечание редакции. Круто быть в такой компании, правда? Чувствуется дружеское отношение.
По сути, это обычная ширма для того, чтобы никто не заметил вторжения китайской стратегической коррупции в Украину. Об особенной «любви» КНР врываться в любую дверь именно через инфраструктурные проекты известно много чего.
Вот мы в Центре политических студий «Доктрина» уже замахались писать об этой черте как особенной характеристике КНР.
Выпустили себе аналитическую записку о стратегической коррупции. Теперь вот сидим, любуемся - Кубраков бесплатно иллюстрации подогнал к ней. Впору проводить общие мероприятия и тыкать в кое-кого указкой, да побольнее.
Почему же наша власть, лучшая в мире и самая величественная в Солнечной системе, вдруг решила брать опасные китайские деньги? Хвататься за то, что разрушает национальных суверенитет почти каждой страны, к этому дару прикоснувшейся? Зачем сознательно делает ставку на утрату полной экономической самостоятельности?
Да потому что это альтернатива для Банковой. Есть неприятный путь в виде Международного валютного фонда. Что-то там требуют время от времени, могут денег не дать в итоге. Правила, изменения, скукотища.
А у китайского гешефта все проще. Дают чаще всего без каких-либо условий. Не требуют ввести рыночные правила, чистить банковский сектор.
Политики? Так ведь их дядюшка Си не трогает - до нужного момента.
Экономика? Тоже без условий. Бери наши чертовы деньги, сколько можно просить! Видишь, их у нас куры не клюют? Бери-бери, да обеими руками.
Конечно, наша власть могла на такое повестись. Ведь МВФ за каждый «должок до зарплаты» выдвигает целый список требований, направленных на рыночные механизмы и усиление их роли.
По сути, Фонд заставляет элиты стремиться к экономии. И усложняет вывод денег из экономики куда-то налево, одним махом рубя кормовую базу некоторых политиков.
Так-то денег нам могут отсыпать и Китай, и МВФ. Только вторые заинтересованы в том, чтобы мы смогли вернуть полученные средства (даже не деньги, а СПЗ). Отсюда и условия, которые способны отпугнуть махровых коррупционеров.
А вот КНР отвалит финансовую помощь практически в любом случае. Цель прямо противоположна: вы должны увязнуть в долгах.
Когда появляются деньги, но вы так и не научились ими пользоваться, получается именно так. Потому победители лотереи редко попадают в рейтинг Forbes, а китайские «инвестиции» не чаще приводят к экономическому процветанию.
Что нужно Пекину? Чтобы вы взяли кэш и спустили его куда угодно, а затем не смогли свой долг вернуть. Счетчика не будет. Возьмут натурой, то есть инфраструктурой.
Мост, порт, аэропорт - да что угодно. Зато условий не будет ни-ка-ких.
МВФ здесь выступает в роли банка, а Китай олицетворяет ломбард. И ведь кредиты без особых условий должны были насторожить дегенератов при власти - но нет. Наверное, потому они и дегенераты.
Прежде всех бежали те специалисты, кто по работе был связан с рефинансом как моделью вывода средств налогоплательщиков на возмещение украденного из банковских вкладов.
Массовый исход из НБУ можно оценивать по-разному. В том числе и как политический протест сотрудников регулятора против политики что руководства, что власти в целом.
Может быть, это сигнал о том, что Банковая лишь имитирует сотрудничество с МВФ. А ведь действительно, еще летом 2020 года Кирилл Шевченко обещал завести в Украину новый транш - и мы его ждем до сих пор. Под добрые увещевания, что «скоро все будет», конечно же.
Сначала у нас по расписанию идет провал сотрудничества с МВФ. Затем Украина запускает китайские компании (самые частные в мире) пастись на наших проектах.
Не нравится, что Международный валютный фонд с нами работал? Так это и был тот инструмент, который маркировал нас как страну, идущую в западный мир с высоко поднятой головой. И, если что-то не устраивает, других маркеров здесь не было.
Раз мы отказываемся от этого метода - значит, и модель существования будет отдаляться от запланированных стратегий и каких-то реформ. Ну а что поделать.
Пока в Киев прилетал госсекретарь США Блинкен, именно выполнение требований МВФ было очерчено как синоним соответствия уровню реформ, необходимому для сотрудничества с американцами. Хорошо пообщались, наверное.
Зато теперь секретарь СНБО Данилов заявляет, что не США являются главным стратегическим партнером. Спасибо, хоть напрямую Китай не упомянул.
Очень круто, мистер Зеленский. Знаете, кто успел в свое время поиграться не только с российским, но и с китайским огоньком? Один уроженец востока Украины, Януковичем его зовут. И результаты этого кадра мы все прекрасно помним.
https://petrimazepa.com/po_stopam_yanukovicha_kitayskiy_put_zelenskogo
----------
А кто-то вообще членом на рояле играет, поэтому и цена разная
У нас одинаковые ценности,(шо ,ценная украинская корупция для "зе".которая его поддерживает ,такая жже ценная и для ЕС и длдя США ? а это и есть цена членства в ЕС