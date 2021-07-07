Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо

Украина разделяет европейские ценности и должна в ближайшем будущем быть в ЕС.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Зеленского, как он воспринимает тот факт, что в настоящий момент нет четкого понятия о сроках вступления Украины в ЕС и НАТО. Президент Украины отметил, что воспринимает это "без особого позитива".

"Я считаю, что самое главное - чтобы украинский народ за это время (дни, года), не потерял веру в то, что ЕС видит Украину равноправным членом. Я о некоторых странах Евросоюза. Многие страны действительно нас поддерживают, но есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и НАТО. Мне кажется, что люди в ЕС знают Украину, мы отстаиваем свою независимость, у нас сильная и мощная армия, я горжусь каждым военнослужащим", - отметил Зеленский. Он добавил, что в борьбе за независимость страны погибли около 14 тыс. военнослужащих.

"Украинцы разделяют европейские ценности. Да, мы в разных странах, у нас разные языки, ментальность. Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная", - отметил Зеленский, добавив, что считает это несправедливым.

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