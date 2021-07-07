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Принятие законопроекта №5600 приведет к резкому подорожанию жилья, – Министерство развития громад и территорий

Принятие законопроекта №5600 приведет к резкому подорожанию жилья, – Министерство развития громад и территорий

Вступление в силу законопроекта №5600, облагающего 20% НДС сделки по продаже жилья, приведет к скачку цен на квартиры.

 Об этом в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская. Чиновница также отметила, что законопроект не был согласован с "профильными министрами" и члены правительства не успели с ним ознакомиться.

"При внедрении норм, предусмотренных в законопроекте, стоимость квадратного метра жилья, например, в 28 тысяч гривен, вырастет до 35,3 тысяч гривен. К большому сожалению, законопроект был таким способом вынесен на Кабмин, что содержание законопроекта не видел никто. Поэтому вы на базе комитета (по вопросам налоговой и таможенной политики) имеете такое профильное сопротивление – потому что профильные министры его не видели", - отметила Наталья Козловская.

Отвечая на вопрос главы комитета Данила Гетманцева "Вас обманули?", Козловская ответила:"Я так не могу говорить, но выходит, что именно так. С содержанием законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Министры его (законопроекта) не видели", - отметила Наталья Козловская.

В свою очередь, участвовавшая в заседании депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк предложила исключить нормы о введении НДС на поставку жилья покупателю. Депутат отметила, что эти нормы мешают рассмотрению законопроекта 5091, который урегулирует вопрос налогов на строительном рынке и вводит механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости для обеспечения защиты инвесторов.

"Я не хочу, чтобы государство было карателем. Я хочу, чтобы государство создавало стимулы для выхода из тени. Предлагаю все то, что касается НДС на жилье – исключить во втором чтении, посмотреть на законопроект №5091, который выводит рынок из тени и предлагает "вбелую" работать всем застройщикам, и уже потом разрабатывать законопроект, который урегулирует вопросы на строительном рынке", - заявила Елена Шуляк.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Среди них, в частности, введение налогообложения НДС на поставку жилья. Предложенные нормы были раскритикованы участниками рынка и представителями депутатского корпуса, по мнению которых дополнительная налоговая нагрузка приведет к подорожанию квартир, сокращению объемов рынка и банкротству значительного количества девелоперов.

Так, глава Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе заявил, что новые налоговые нормы, предложенные правительством, могут привести к тому, что для конечного покупателя цена на жилье вырастет одномоментно на 20%, рынок инвестирования сократится в 2 раза, а "застой" на строительном рынке отразится на экономике страны. Основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов заявил, что принятие законопроекта увеличит стоимость недвижимости в Украине на 30–40% и приведет к стремительному увеличению "проблемных" строительных объектов. В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что инвесторы, которые уже вложили средства в строительство квартир, на стадии подписания основного договора получат неприятный сюрприз в виде необходимости доплаты 20% НДС.

Автор: 

жилье (909) законопроект (3222)


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Топ комментарии
+2
оно им надо, то жилье, этим зебобикам? Им и так нормально.
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07.07.2021 11:38
+1
надо ж как то перекрывать минуса от запуска северного потока 2... вот и сдерут с нас три шкуры
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07.07.2021 11:41
+1
"...Чиновница также отметила, что законопроект не был согласован с "профильными министрами" и члены правительства не успели с ним ознакомиться...
...С содержанием законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Министры его (законопроекта) не видели", - отметила Наталья Козловская..."

Народ! А чи не здається вам що це якийсь маразм. Ніхто нічого не знає, депутати приймають чорт знає що. А ви дійсно хочете нормально жити і щоб країна була нормальна?
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07.07.2021 12:12
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оно им надо, то жилье, этим зебобикам? Им и так нормально.
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07.07.2021 11:38 Ответить
надо ж как то перекрывать минуса от запуска северного потока 2... вот и сдерут с нас три шкуры
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07.07.2021 11:41 Ответить
"...Чиновница также отметила, что законопроект не был согласован с "профильными министрами" и члены правительства не успели с ним ознакомиться...
...С содержанием законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Министры его (законопроекта) не видели", - отметила Наталья Козловская..."

Народ! А чи не здається вам що це якийсь маразм. Ніхто нічого не знає, депутати приймають чорт знає що. А ви дійсно хочете нормально жити і щоб країна була нормальна?
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07.07.2021 12:12 Ответить
зє-депутат = неук, шарлатан, іуда.
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07.07.2021 13:21 Ответить
Подорожание - это не важно. Зато Зеленский получит с каждой продажи свою долю. А для него нет важнее этого
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07.07.2021 13:33 Ответить
Поздравляю 73%, их хлева подорожали.
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07.07.2021 13:34 Ответить
и приведет к скачку доходов в бюджет?
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07.07.2021 13:43 Ответить
Цену можно поднять до небес.А кто купит? Будут искать дешевые.Гешефт у шкуродеров уменьшится.А на сели жилья дешевого -выше крыши.
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07.07.2021 14:27 Ответить
На селе нет работы,шкурадеры и так имеют всего 500 баксов на сделке,это не так и много
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07.07.2021 14:39 Ответить
Вы примитивизируете шкуродеров.Они в доле с застройщиками.Лучшее жилье сразу бронируется у них на стадии формирования портфеля.Потом распродается с великим наваром,или просто используется для сдачи в наем.Крутятся там десятки миллиардов.Особенно привлекательно жилье в центральных районах.Там просто цены не сложат.А сейчас они все ветошью прикидываются.Нищеброды!
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07.07.2021 17:25 Ответить
 
 