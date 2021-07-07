Принятие законопроекта №5600 приведет к резкому подорожанию жилья, – Министерство развития громад и территорий

Вступление в силу законопроекта №5600, облагающего 20% НДС сделки по продаже жилья, приведет к скачку цен на квартиры.

Об этом в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская. Чиновница также отметила, что законопроект не был согласован с "профильными министрами" и члены правительства не успели с ним ознакомиться.

"При внедрении норм, предусмотренных в законопроекте, стоимость квадратного метра жилья, например, в 28 тысяч гривен, вырастет до 35,3 тысяч гривен. К большому сожалению, законопроект был таким способом вынесен на Кабмин, что содержание законопроекта не видел никто. Поэтому вы на базе комитета (по вопросам налоговой и таможенной политики) имеете такое профильное сопротивление – потому что профильные министры его не видели", - отметила Наталья Козловская.

Отвечая на вопрос главы комитета Данила Гетманцева "Вас обманули?", Козловская ответила:"Я так не могу говорить, но выходит, что именно так. С содержанием законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Министры его (законопроекта) не видели", - отметила Наталья Козловская.

В свою очередь, участвовавшая в заседании депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк предложила исключить нормы о введении НДС на поставку жилья покупателю. Депутат отметила, что эти нормы мешают рассмотрению законопроекта 5091, который урегулирует вопрос налогов на строительном рынке и вводит механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости для обеспечения защиты инвесторов.

"Я не хочу, чтобы государство было карателем. Я хочу, чтобы государство создавало стимулы для выхода из тени. Предлагаю все то, что касается НДС на жилье – исключить во втором чтении, посмотреть на законопроект №5091, который выводит рынок из тени и предлагает "вбелую" работать всем застройщикам, и уже потом разрабатывать законопроект, который урегулирует вопросы на строительном рынке", - заявила Елена Шуляк.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Среди них, в частности, введение налогообложения НДС на поставку жилья. Предложенные нормы были раскритикованы участниками рынка и представителями депутатского корпуса, по мнению которых дополнительная налоговая нагрузка приведет к подорожанию квартир, сокращению объемов рынка и банкротству значительного количества девелоперов.

Так, глава Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе заявил, что новые налоговые нормы, предложенные правительством, могут привести к тому, что для конечного покупателя цена на жилье вырастет одномоментно на 20%, рынок инвестирования сократится в 2 раза, а "застой" на строительном рынке отразится на экономике страны. Основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов заявил, что принятие законопроекта увеличит стоимость недвижимости в Украине на 30–40% и приведет к стремительному увеличению "проблемных" строительных объектов. В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что инвесторы, которые уже вложили средства в строительство квартир, на стадии подписания основного договора получат неприятный сюрприз в виде необходимости доплаты 20% НДС.